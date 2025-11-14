Геополитика, санкции, распродажа активов: как собрать пазл рынка

По итогам основной сессии индекс МосБиржи прибавил 0,28%, до 2543,36 пункта, а индекс РТС вырос на 1,13%, до 994,05 пункта.

Потенциальные покупатели активизируются вокруг зарубежных активов «Лукойла» по всему миру — от Египта до Казахстана. Причина — сжатые сроки до введения санкций США. Уже сейчас санкционный режим ударил по проектам компании в Ираке, Финляндии и Болгарии.

Видя, как Лукойл теряет позиции на международной арене, правительства и партнёры рассчитывают выкупить его иностранные активы по низкой цене.