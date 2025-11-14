Геополитика, санкции, распродажа активов: как собрать пазл рынка

По итогам основной сессии индекс МосБиржи прибавил 0,28%, до 2543,36 пункта, а индекс РТС вырос на 1,13%, до 994,05 пункта.
Потенциальные покупатели активизируются вокруг зарубежных активов «Лукойла» по всему миру — от Египта до Казахстана. Причина — сжатые сроки до введения санкций США. Уже сейчас санкционный режим ударил по проектам компании в Ираке, Финляндии и Болгарии.
Видя, как Лукойл теряет позиции на международной арене, правительства и партнёры рассчитывают выкупить его иностранные активы по низкой цене.
Роль нефтегазового сектора на российском рынке кардинально изменилась. Из рыночного локомотива, рост которого определялся ожиданиями дивидендов, он превратился в инструмент бюджетного наполнения. В текущих реалиях — санкций и умеренных цен на нефть — компании сектора лишены финансовой возможности поддерживать прежний уровень дивидендов и инвестиций.
📍 По геополитике продолжается обмен мнениями без какой-либо конкретики
Американский госсекретарь Марко Рубио констатировал, что круг потенциальных целей для новых санкций против России сужается, указав, что основные последствия уже введённых ограничений проявятся в будущем. Он также допустил встречу лидеров двух стран при условии реального прогресса в урегулировании украинского кризиса.
Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы к быстрой нормализации отношений с Вашингтоном и выразил надежду на вовлечённость Дональда Трампа в мирный процесс.
На вечерних торгах рост запустила новость о интересе американской инвесткомпании Carlyle к зарубежным активам Лукойла. Хотя переговоры только начались и итог неясен, но даже сам факт такого внимания снижает неопределенность.
Что по ожиданиям
Индекс МосБиржи продолжает консолидацию в диапазоне 2525–2600 пунктов. Закрепление выше уровня 2550п станет сигналом продолжения локального восходящего тренда. Если индекс не пройдет эту отметку, вероятно движение в боковике до появления новых драйверов.
📍 Из корпоративных новостей
МТС Банк отчет МСФО за 9М 2025 года: Чистая прибыль за 9М — ₽9,5 млрд (–20,2% г/г), Чистая прибыль за III кв — ₽6 млрд (+46,8% г/г)
Икс 5 СД рекомендовал дивиденды по итогам девяти месяцев 2025 года в размере ₽368 на акцию. Дивдоходность — 13,7%. Последний день для покупки акций под дивиденды — 5 января
Генетико РСБУ 9 мес 2025г: Выручка ₽408,1 млн (+37,4% г/г), Убыток ₽23,11 млн против убытка ₽5,41 млн годом ранее
Ростелеком отчет МСФО за III кв и 9М 2025 года: Чистая прибыль за III кв составила ₽5,6 млрд против убытка в ₽6,7 млрд годом ранее, Чистая прибыль за 9М ₽18,5 млрд (–4,2% г/г)
НПО Наука СД рекомендовал дивиденды за 9 мес 2025г в размере 4,07 руб/акция (ДД 0,9%), отсечка - 28 декабря
МТС отчет МСФО за III кв 2025 года: Выручка ₽213,8 млрд (+18,5% г/г), OIBDA ₽71,8 млрд (+16,7% г/г), Чистый долг/LTM OIBDA составил 1,6
• Лидеры: Пермэнергосбыт $PMSB (+6,95%), Селигдар $SELG (+2,38%), Икс 5 $X5 (+1,85%).
• Аутсайдеры: Ростелеком $RTKM (-2,68%), Ростелеком-ап $RTKMP (-2,19%), Эталон $ETLN (-2,11%).
14.11.2025 - пятница
• $IRAO - Интер РАО отчет МСФО за 9 месяцев 2025 года
• $FLOT - Совкомфлот финансовые результаты МСФО за 9 мес. 2025 г.
• $SVCB - Совкомбанк финансовые результаты МСФО за 3 кв. 2025 г.
• $HEAD - Хэдхантер МСФО за 3к 2025 г.
• $PIKK - ПИК ВОСА по обратному сплиту 100:1
• $CARM - КарМани отчет МСФО за 9 месяцев 2025 года
• $YDEX - Яндекс СД определит цену размещению допэмиссии акций
