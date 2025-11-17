Рынок вновь сползает к 2500 пунктам. Главные факторы давления и точки роста

📍 Санкционная нефтянка

Инвесторы активно откупали просадку в акциях Лукойла в конце торговой недели, что позволило бумагам вновь преодолеть важный уровень в 5000 рублей. Такой оптимизм вызвали заявления самой компании и Минфина США.

Лукойл подтвердил переговоры о продаже своего международного бизнеса, а американское ведомство выдало специальную лицензию, разрешающую проведение таких сделок до 13 декабря.

Однако, на торгах выходного дня появился серьезный негативный фактор. Агентство Bloomberg сообщает, что разрешение США на сделку по продаже активов Лукойла будет сопряжено с жестким условием: все вырученные деньги должны быть заморожены, и компания не получит к ним доступ, пока санкции не будут отменены. Это новость может оказать сильное давление на котировки в начале недели.

Примечательно, что акции Роснефти проявили стабильность, несмотря на более слабые показатели по сравнению с Лукойлом. На этой неделе компания объявит о дивидендах — ожидаются скромные ~2%, причем это лишь первая часть выплат за 2025 год, а вторая, если будет, окажется ещё скромнее. Решение Татнефти по дивидендам также перенесено на ближайшую сессию.