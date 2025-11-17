Рынок вновь сползает к 2500 пунктам. Главные факторы давления и точки роста

Предлагаю точечно пробежаться по ключевым моментам, которые будут играть главную роль в формировании настроения инвесторов на старте предстоящей торговой недели.
📍 Свежие данные по Макроэкономике обнадёживают
• Инфляция в РФ в октябре составила 0,50% (экономисты и недельные данные указывали на 0,84%)
• Годовая инфляция в РФ в октябре замедлилась до 7,71% с 7,98% в сентябре
• Инфляция в РФ за январь-октябрь составила 4,81%
Продолжающееся замедление инфляции в РФ расширяет пространство для дальнейшего смягчения ДКП.
Рост ВВП в III квартале замедлился до 0,6% в годовом исчислении, по сравнению с 1,1% во II квартале и 1,4% в I квартале, согласно данным Росстата. А проблемы с бюджетом всё растут, особенно на фоне огромных займов правительства через ОФЗ на минувшей неделе.
📍 Санкционная нефтянка
Инвесторы активно откупали просадку в акциях Лукойла в конце торговой недели, что позволило бумагам вновь преодолеть важный уровень в 5000 рублей. Такой оптимизм вызвали заявления самой компании и Минфина США.
Лукойл подтвердил переговоры о продаже своего международного бизнеса, а американское ведомство выдало специальную лицензию, разрешающую проведение таких сделок до 13 декабря.
Однако, на торгах выходного дня появился серьезный негативный фактор. Агентство Bloomberg сообщает, что разрешение США на сделку по продаже активов Лукойла будет сопряжено с жестким условием: все вырученные деньги должны быть заморожены, и компания не получит к ним доступ, пока санкции не будут отменены. Это новость может оказать сильное давление на котировки в начале недели.
Примечательно, что акции Роснефти проявили стабильность, несмотря на более слабые показатели по сравнению с Лукойлом. На этой неделе компания объявит о дивидендах — ожидаются скромные ~2%, причем это лишь первая часть выплат за 2025 год, а вторая, если будет, окажется ещё скромнее. Решение Татнефти по дивидендам также перенесено на ближайшую сессию.
📍 Что по ожиданиям
Без свежих драйверов в геополитике или рыночной конъюнктуре выйти из текущего боковика будет сложно, базовый прогноз по индексу Мосбиржи на неделю: 2490-2560 пунктов.
С точки зрения технического анализа, индекс МосБиржи на 4-часовом таймфрейме движется в нисходящем канале. Ключевой зоной поддержки является область 2500-2490п. Индекс удерживается от тестирования этого уровня в основном за счет поддержки со стороны акций Сбера.
📍 Из корпоративных новостей
Хэдхантер операционные результаты за III кв 2025 года: Выручка ₽10,94 млрд (+1,9% г/г), Скорр. чистая прибыль ₽6,12 млрд (–15,5% г/г)
Газпром нефть РСБУ 9 мес 2025г: Выручка ₽2,17 трлн (-10,8% г/г), Чистая прибыль ₽230,75 млрд (-45% г/г)
Селигдар МСФО 9 мес 2025г: Выручка ₽61,8 млрд (+44% г/г), Чистый убыток снизился на 24% г/г до ₽7,7 млрд
Совкомфлот МСФО 9 мес 2025г: Выручка ₽79,4 млрд (-40% г/г), Убыток ₽33,89 млрд против прибыли ₽45,52 млрд годом ранее
Совкомбанк отчет по МСФО 9М 2025 года: Чистая прибыль ₽35,39 млрд (–37,4% г/г), Выручка ₽703 млрд (+38% г/г)
• Лидеры: Соллерс $SVAV (+3,93%), Whoosh $WUSH (+2,29%), Novabev $BELU (+1,9%).
• Аутсайдеры: Селигдар $SELG (-3,29%), Икс 5 $X5 (-2,27%), Софтлайн $SOFL (-2,26%).
17.11.2025 - понедельник
• $VSEH - ВИ.РУ финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 г.
• $LSNG - Ленэнерго финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2025 г.
• $ROSN - Роснефть СД в повестке вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2025 г.
• $QIWI - QIWI последний торговый день в стакане T+1 перед делистингом
• $HNFG - Henderson ВОСА по дивидендам за 9 мес 2025 года. рекомендация: 12 руб/акция.
