📍 План США, по сути, предлагает масштабный обмен

С одной стороны, Украина идет на уступки: соглашается с потерей значительных территорий и принимает ограничения на размер своей армии.

С другой стороны, Россия встраивается обратно в мировую экономику (снимаются санкции, возврат в G8) в обмен на гарантии ненападения. Украине в качестве стратегической цели предлагается не в НАТО, а в ЕС.

Совсем не удивительно, что мирная инициатива США по Украине столкнулась с жёстким сопротивлением в Европе. Ключевые союзники Киева отвергают план, который, как сообщается, предполагает отказ Украины от части земель и сокращение её армии. В европейских столицах такие требования называют не миром, а капитуляцией, а саму американскую инициативу — ловушкой, предназначенной для того, чтобы «загнать Киев в угол».