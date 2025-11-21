Дедлайн по мирному плану: Оцениваем риски срыва и дальнейшую стратегию

📍 План США, по сути, предлагает масштабный обмен
С одной стороны, Украина идет на уступки: соглашается с потерей значительных территорий и принимает ограничения на размер своей армии.
С другой стороны, Россия встраивается обратно в мировую экономику (снимаются санкции, возврат в G8) в обмен на гарантии ненападения. Украине в качестве стратегической цели предлагается не в НАТО, а в ЕС.
Совсем не удивительно, что мирная инициатива США по Украине столкнулась с жёстким сопротивлением в Европе. Ключевые союзники Киева отвергают план, который, как сообщается, предполагает отказ Украины от части земель и сокращение её армии. В европейских столицах такие требования называют не миром, а капитуляцией, а саму американскую инициативу — ловушкой, предназначенной для того, чтобы «загнать Киев в угол».
📍 На рынке появился новый дедлайн
США ожидают, что Зеленский подпишет соглашение до 27 ноября (День благодарения). После этого мирное соглашение передадут в Москву, чтобы завершить процесс к началу декабря.
Москва же, по словам постпреда при ООН Небензи, не видит подлинного желания Киева сесть за стол переговоров, чтобы обсудить ключевые положения урегулирования кризиса.
📍 Фокус внимания
Сегодня Лукойл определится с размером дивидендов за 9 месяцев. Обычно компания направляет на выплаты весь свободный денежный поток, и акционеры получают деньги в декабре. Однако из-за санкций, затронувших 15% активов, возможны отклонения от правила. Прогноз аналитиков — 350-380 рублей на акцию, что означает доходность около 7%.
Макроэкономическая ситуация в России демонстрирует позитивные сигналы: инфляция замедляется, что позволяет ЦБ рассмотреть вопрос о снижении ставки 19 декабря. Однако эти данные вступают в противоречие с пессимистичными настроениями населения.
Согласно опросу ЦБ, инфляционные ожидания россиян в ноябре резко выросли (до 13,3%), а оценка текущей инфляции (14,5%) существенно превышает официальные показатели. Что создает серьезный разрыв с официальными цифрами и может осложнить дальнейшее снижение инфляции.
📍 Мысли по рынку
Мы уже не раз видели, как в самый последний момент переговоры срываются, откатываясь к исходной точке. И чем ближе кажется момент к предварительной договорённости, тем сильнее ощущение, что что-то пойдёт не так.
Новогоднее ралли началось раньше времени, поэтому если вы изначально открывали позиции с коротким горизонтом, сейчас имеет смысл частично зафиксировать прибыль. Это позволит спокойно оценивать ситуацию и принимать дальнейшие решения, отталкиваясь от новостного фона. Именно так я сейчас и торгую.
📍 Из корпоративных новостей
НЛМК $NLMK РСБУ 9 мес 2025г: Выручка ₽471,34 млрд (-15,8% г/г), Чистая прибыль ₽32,94 млрд (-22,3% г/г)
ФосАгро $PHOR МСФО 9 мес 2025 г: Выручка ₽441,7 млрд (+19,0% г/г), Чистая прибыль ₽95,7 млрд (+47,6% г/г)
Роснефть $ROSN СД рекомендовал дивиденды по итогам 9 месяцев в размере ₽11,56 на акцию. Доходность — 2,9%
Т-Технологии $T СД рекомендовал дивиденды за 3 кв 2025г в размере 36 руб/акция, отсечка - 8 января. Дивдоходность: 1,17%.
• Лидеры: Банк Санкт-Петербург $BSPB (+4,05%), Соллерс $SVAV (+3,49%), Сегежа $SGZH (+2,23%)
• Аутсайдеры: Софтлайн $SOFL (-2,05%), Мечел-ао $MTLR (-1,86%), ФосАгро $PHOR (-1,61%).
21.11.2025 - пятница
• $ELFV - ЭЛ5-Энерго отчёт РСБУ за 9 месяцев 2025 года
• $LKOH - Лукойл СД по дивидендам за 9 месяцев 2025 года
• $BSPB - Банк Санкт-Петербург финансовые результаты за 9 месяцев 2025 года по МСФО.
✅️ Больше аналитики — в нашем Telegram-канале. Там же мой актуальный обзор облигационного портфеля и личные сделки.
'Не является инвестиционной рекомендацией
Начать дискуссию