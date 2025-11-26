Зеленский против Трампа: почему рыночный оптимизм оказался преждевременным

Остаток дня котировки индекса консолидировались около уровней 2670–2685 пунктов и по итогам основных торгов закрылись на отметке 2685,95 пункта (+0,8%), вблизи дневных максимумов.

📍 Если быть реалистами и не ограничиваться для понимания ситуации прочтением заголовками иностранных агентств, то окажется, что реального прорыва в переговорах не произошло. Главная трудность — это вопрос территориальных уступок, который Зеленский рассчитывает обсудить лично с Трампом, минуя делегации.

Стоит отметить, что Трамп начал новый этап переговоров по урегулированию конфликта с жёстких заявлений и первоначальная реакция Зеленского показала, что эти угрозы оказали на него значительное давление, вынудив обратиться к стране. Однако впоследствии, после консультаций со своим окружением, Зеленский сменил тактику, взяв курс на затягивание процесса и отсрочку принятия ключевых решений.

Форсировать события не удалось: Зеленский заявил о готовности провести встречу с Дональдом Трампом в срочном порядке для завершения работы над мирным соглашением. Трамп, в свою очередь, подтвердил возможность трёхстороннего саммита с участием Владимира Путина, но только после согласования всех деталей будущей сделки.