Зеленский против Трампа: почему рыночный оптимизм оказался преждевременным

Остаток дня котировки индекса консолидировались около уровней 2670–2685 пунктов и по итогам основных торгов закрылись на отметке 2685,95 пункта (+0,8%), вблизи дневных максимумов.
📍 Если быть реалистами и не ограничиваться для понимания ситуации прочтением заголовками иностранных агентств, то окажется, что реального прорыва в переговорах не произошло. Главная трудность — это вопрос территориальных уступок, который Зеленский рассчитывает обсудить лично с Трампом, минуя делегации.
Стоит отметить, что Трамп начал новый этап переговоров по урегулированию конфликта с жёстких заявлений и первоначальная реакция Зеленского показала, что эти угрозы оказали на него значительное давление, вынудив обратиться к стране. Однако впоследствии, после консультаций со своим окружением, Зеленский сменил тактику, взяв курс на затягивание процесса и отсрочку принятия ключевых решений.
Форсировать события не удалось: Зеленский заявил о готовности провести встречу с Дональдом Трампом в срочном порядке для завершения работы над мирным соглашением. Трамп, в свою очередь, подтвердил возможность трёхстороннего саммита с участием Владимира Путина, но только после согласования всех деталей будущей сделки.
📍 В ближайшее время запланированы контакты с обеими сторонами конфликта
Представитель американской администрации Уиткофф посетит Москву, в то время как Дрисколл продолжит диалог с украинской стороной.
В то же время ряд представителей администрации Трампа выражают опасения, что изменения, внесённые в мирную инициативу после женевских консультаций, могут привести к её немедленному отклонению Москвой.
Скорее всего, на этом всё и закончится. Если не произойдёт чуда, нас ждёт куда более предсказуемый сценарий: стороны вновь столкнутся с неприемлемыми требованиями для заключения мира, и всё вернётся на круги своя.
📍 Что по технике
По итогам торговой сессии индекс стабилизировался и продолжил движение в узком диапазоне. Пока ему удается удерживаться выше ключевой поддержки на отметке 2650 пунктов. Однако в случае ее пробития следующей целью для нисходящего движения станет зона 2620-2600 пунктов.
Сверху рост ограничивает уровень 2700п, который уже не раз выступал в роли сопротивления из-за отсутствия позитивных триггеров для дальнейшего роста. Таким образом, динамика индекса в ближайшей перспективе всецело зависит от новостного фона.
📍 Из корпоративных новостей
Озон Фарма отчет РСБУ за 9М 2025 года: Выручка ₽2,4 млрд (+46,3% г/г), Чистая прибыль ₽1,58 (+4,6% г/г)
Циан $CNRU отчет МСФО за 9М 2025 года: Выручка ₽11 млрд (+15% г/г), Прибыль за 9М ₽2,1 млрд (+23,2% г/г)
Whoosh МСФО 9 мес 2025г: Выручка ₽10,76 млрд (-13,9% г/г), Убыток ₽1,16 млрд против прибыли ₽2,9 млрд годом ранее
Газпром $GAZP СД одобрил работу компании по реализации крупнейших инвестиционных проектов
Эталон $ETLN СД рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год
Озон Фарма $OZPH СД рекомендовал дивиденды за 3кв 2025г в размере 0,27 руб/акция, ВОСА - 23 декабря, отсечка - 12 января
НКХП $NKHP РСБУ 9 мес 2025г: Выручка ₽4,5 млрд (-49,2% г/г), Чистая прибыль ₽2,1 млрд (-60,3% г/г)
• Лидеры: Мечел-ап $MTLRP (+7,7%), РусАгро $RAGR (+4,87%), Мечел-ао $MTLR (+3,91%).
• Аутсайдеры: Whoosh $WUSH (-3,72%), ЭсЭфАй $SFIN (-3,12%), ДОМ РФ $DOMRF (-0,68%).
26.11.2025 - среда
• $MOEX - Мосбиржа отчет по МСФО за 3 квартал 2025г.
• $DIAS - Диасофт отчет по МСФО за 1 полугодие 2025г.
• Инфляция (ИПЦ) РФ (недельная) - 19:00 мск.
