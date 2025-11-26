ЦОК КПК УСН 25.11 Мобильный
🔴 Вебинар: Аналитик 1С: как бухгалтеру превратить опыт в IT-карьеру и удвоить доход →
Виталий Быков
Инвестиции

Зеленский против Трампа: почему рыночный оптимизм оказался преждевременным

В первой половине дня рынок акций не имел устойчивой динамики, однако затем резко отреагировал всплеском оптимизма на новость о возможном мирном урегулировании. После выхода сообщения о том, что украинская сторона в целом согласна с американским мирным планом, индекс Мосбиржи всего за три минуты совершил резкий разворот вверх, прибавив 1,16%.

Остаток дня котировки индекса консолидировались около уровней 2670–2685 пунктов и по итогам основных торгов закрылись на отметке 2685,95 пункта (+0,8%), вблизи дневных максимумов.

📍 Если быть реалистами и не ограничиваться для понимания ситуации прочтением заголовками иностранных агентств, то окажется, что реального прорыва в переговорах не произошло. Главная трудность — это вопрос территориальных уступок, который Зеленский рассчитывает обсудить лично с Трампом, минуя делегации.

Стоит отметить, что Трамп начал новый этап переговоров по урегулированию конфликта с жёстких заявлений и первоначальная реакция Зеленского показала, что эти угрозы оказали на него значительное давление, вынудив обратиться к стране. Однако впоследствии, после консультаций со своим окружением, Зеленский сменил тактику, взяв курс на затягивание процесса и отсрочку принятия ключевых решений.

Форсировать события не удалось: Зеленский заявил о готовности провести встречу с Дональдом Трампом в срочном порядке для завершения работы над мирным соглашением. Трамп, в свою очередь, подтвердил возможность трёхстороннего саммита с участием Владимира Путина, но только после согласования всех деталей будущей сделки.

📍 В ближайшее время запланированы контакты с обеими сторонами конфликта

Представитель американской администрации Уиткофф посетит Москву, в то время как Дрисколл продолжит диалог с украинской стороной.

В то же время ряд представителей администрации Трампа выражают опасения, что изменения, внесённые в мирную инициативу после женевских консультаций, могут привести к её немедленному отклонению Москвой.

Скорее всего, на этом всё и закончится. Если не произойдёт чуда, нас ждёт куда более предсказуемый сценарий: стороны вновь столкнутся с неприемлемыми требованиями для заключения мира, и всё вернётся на круги своя.

📍 Что по технике

По итогам торговой сессии индекс стабилизировался и продолжил движение в узком диапазоне. Пока ему удается удерживаться выше ключевой поддержки на отметке 2650 пунктов. Однако в случае ее пробития следующей целью для нисходящего движения станет зона 2620-2600 пунктов.

Сверху рост ограничивает уровень 2700п, который уже не раз выступал в роли сопротивления из-за отсутствия позитивных триггеров для дальнейшего роста. Таким образом, динамика индекса в ближайшей перспективе всецело зависит от новостного фона.

📍 Из корпоративных новостей

Озон Фарма отчет РСБУ за 9М 2025 года: Выручка ₽2,4 млрд (+46,3% г/г), Чистая прибыль ₽1,58 (+4,6% г/г)

Циан $CNRU отчет МСФО за 9М 2025 года: Выручка ₽11 млрд (+15% г/г), Прибыль за 9М ₽2,1 млрд (+23,2% г/г)

Whoosh МСФО 9 мес 2025г: Выручка ₽10,76 млрд (-13,9% г/г), Убыток ₽1,16 млрд против прибыли ₽2,9 млрд годом ранее

Газпром $GAZP СД одобрил работу компании по реализации крупнейших инвестиционных проектов

Эталон $ETLN СД рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Озон Фарма $OZPH СД рекомендовал дивиденды за 3кв 2025г в размере 0,27 руб/акция, ВОСА - 23 декабря, отсечка - 12 января

НКХП $NKHP РСБУ 9 мес 2025г: Выручка ₽4,5 млрд (-49,2% г/г), Чистая прибыль ₽2,1 млрд (-60,3% г/г)

• Лидеры: Мечел-ап $MTLRP (+7,7%), РусАгро $RAGR (+4,87%), Мечел-ао $MTLR (+3,91%).

• Аутсайдеры: Whoosh $WUSH (-3,72%), ЭсЭфАй $SFIN (-3,12%), ДОМ РФ $DOMRF (-0,68%).

26.11.2025 - среда

• $MOEX - Мосбиржа отчет по МСФО за 3 квартал 2025г.

• $DIAS - Диасофт отчет по МСФО за 1 полугодие 2025г.

• Инфляция (ИПЦ) РФ (недельная) - 19:00 мск.

✅️ Больше аналитики — в нашем Telegram-канале. Там же мой актуальный обзор облигационного портфеля и личные сделки.

'Не является инвестиционной рекомендацией

Информации об авторе

Виталий Быков

Виталий Быков

Финансовый аналитик в самозанятый

6 подписчиков190 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет