Испытание на прочность: выдержит ли индекс 2600 пунктов новую порцию негатива?

Рынок просел после заявлений Путина, будто заново поняв, что до мира еще далеко. Это, впрочем, не новость — про нелегитимность Зеленского говорят давно, но на пустом рынке это вызвало сильную реакцию.

Индекс подобрался к важной отметке 2600 пунктов. Сложно сказать, удержим ли её. Был небольшой отскок, закрылись возле 2620п, но это больше техническое движение. Все ждут важных встреч на следующей неделе, а пока на рынке торгуют в основном спекулянты, крупных денег не видно.

Также президент РФ заявил, что новые санкции Вашингтона в отношении российских нефтяных компаний стали для него неожиданностью. Он отметил, что не смог сразу осознать логику этого шага, поскольку, по его оценке, между двумя странами на тот момент не происходило никаких инцидентов, которые могли бы послужить причиной для подобных мер.

Кроме того, Владимир Путин поставил ультиматум: «Боевые действия прекратятся только после вывода украинских войск с занимаемых территорий. В противном случае, эта цель будет достигнута военным путём». Эти жёсткие и пессимистичные заявления спровоцировали усиленное обвальное падение на рынках.

Если резюмировать, то новизны в заявлениях не было — это знакомая путинская риторика, просто высказанная в особенно жёсткой манере.

📍 Я понял главное: с нынешними властями Украины разговаривать не будут. Точка. А вот следующий шаг логичный: договорённости должны быть признаны на международном уровне. То есть, выходит, что сначала договор подпишут крупные игроки (как гаранты), а уж потом, когда в Украине пройдут выборы, его подпишут и новые законные власти. Конечно, я могу это не так интерпретировать, но прозвучало для меня именно так.

Британия снова продлила разрешение на сделки с зарубежными дочками «Лукойла» — теперь до 26 февраля. Но есть важное условие: все деньги этих компаний должны идти на специальный замёрзший счёт. Пользоваться ими нельзя, пока «Лукойл» ими владеет. Власти могут отозвать это разрешение в любой момент.

📍 Реализация возможных рисков:

• Евросоюз торопится узаконить изъятие российских активов до декабря, чтобы получить возможность полностью их использовать. Эта спешка отчасти вызвана мирными инициативами США, детали которых держат в секрете. Интересно, что Трамп отказался от мысли направить 100 млрд долларов этих денег Украине, что показывает - вопрос очень сложный и неоднозначный.

• ЕС отложил работу по новым санкциям против России на период после праздников, назвав эту задачу неприоритетной. Ключевой целью готовящегося 20-го пакета станет закрытие лазеек в уже введённых ограничениях.

📍 Что по ожиданиям: В своих утренних обзорах я часто указываю на глубинное противоречие сторон по ключевым вопросам. Никто не хочет уступать, а значит в этом году перелом маловероятен.

На следующей неделе пройдут важные встречи, что поддержит рынок и не даст ему забыть о недавнем позитиве. Шанс на мир ещё есть — переговоры идут, и это может вернуть рынкам оптимизм, но мой основной взгляд остаётся неизменным.

📍 Из корпоративных новостей:

Магнит РСБУ 9 мес 2025 г: Выручка ₽309,05 млн (+0,1% г/г), Чистая прибыль ₽4,01 млрд (снижение в 8,7 раза г/г)

АФК Система МСФО 3 кв. 2025 г: Выручка 355,3 млрд руб. (+13,4% г/г), Чистый убыток 52,9 млрд руб (против убытка в 2,6 млрд руб годом ранее)

• Лидеры: IVA $IVAT (+1,27%), Циан $CNRU (+0,74%), Лента $LENT (+0,47%), Озон $OZON (+0,3%).

• Аутсайдеры: Юнипро $UPRO (-3,29%), СПБ Биржа $SPBE (-3,1%), Совкомбанк $SVCB (-3,08%).

28.11.2025 - пятница

• $SFIN - ЭсЭфАй отчет по МСФО за 9 месяцев 2025г.

• $ROSN - Роснефть отчет по МСФО за 3 квартал 2025г.

• $AKRN - Акрон внеочередное общее собрание акционеров по дивидендам за 9 месяцев 2025г. — 189 руб./акция.

• $GEMC - ЮМГ СД об одобрении изменений корпоративной структуры компаний группы.

