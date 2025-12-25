Геополитика бьет по индексам: что ждать, когда переговоры по Украине ведут в никуда?

Ситуация вокруг Украины развивается на фоне публичного расхождения позиций. Киев, обнародовав совместный с Вашингтоном 20-пунктовый план, требует срочного ответа от Москвы. Однако Кремль отклонил этот ультиматум, указав, что его принципиальная позиция давно известна, а итоговое решение станет известно лишь после консультаций с президентом. Переговоры с американцами продолжатся, но разговор на уровне лидеров пока не планируется.

Теперь, как утверждают в Вашингтоне, очередь за Россией — ей нужно определить, на какие компромиссы она готова. США заявляют, что, наблюдая за продолжающимися атаками России, пытаются понять ее реальную готовность к диалогу.