Геополитика бьет по индексам: что ждать, когда переговоры по Украине ведут в никуда?

Ситуация вокруг Украины развивается на фоне публичного расхождения позиций. Киев, обнародовав совместный с Вашингтоном 20-пунктовый план, требует срочного ответа от Москвы. Однако Кремль отклонил этот ультиматум, указав, что его принципиальная позиция давно известна, а итоговое решение станет известно лишь после консультаций с президентом. Переговоры с американцами продолжатся, но разговор на уровне лидеров пока не планируется.
Теперь, как утверждают в Вашингтоне, очередь за Россией — ей нужно определить, на какие компромиссы она готова. США заявляют, что, наблюдая за продолжающимися атаками России, пытаются понять ее реальную готовность к диалогу.
📍 Ультиматумы следуют один за другим
Зеленский настаивает, что обсуждение ключевых и наиболее деликатных вопросов — таких как территориальные аспекты или будущие выборы — должно вестись исключительно на уровне лидеров (президентов) и только после полного прекращения огня, на которое, по его словам, потребуется 60 дней, возможно будет провести референдумы.
Складывается впечатление, что украинская сторона, тщательно изучив «красные линии» России за время переговоров, намеренно выдвигает заведомо нереалистичные предложения. Эта тактика фактически обрекает диалог на тупик.
Ключевые условия Москвы — гарантии по отмене санкций, возврату замороженных денег, ограничениям для украинской армии и статусу русского языка. В текущем документе этих требований нет.
После периода стагнации недельная инфляция вновь показала рост: Инфляция за неделю ускорилась до 0,20% (по данным на 22 декабря). С начала месяца цены выросли на 0,31%, с начала года — на 5,58%.
Годовой показатель стабилизировался около 5,8–5,9%, отчасти из-за новых фискальных нагрузок вроде НДС и утильсбора. Рост был отмечен по большинству категорий, включая автомобили.
📍 Что дальше?
Спустя первую половину текущей недели и стабилизацию котировок, рынок практически отыграл негатив от пятничного заседания ЦБ. Сейчас он торгуется в узком боковике — особых причин ни для покупок, ни для продаж нет.
Перед долгими праздниками лучше ничего нового не трогать, объемы будут снижаться. Скорее всего, год мы закончим в районе 2700–2800 пунктов по индексу, то есть в небольшом минусе. Наш рынок живёт в режиме новостной ленты, где главный драйвер — геополитика. Следовательно, сюрпризы возможны в любой момент. Остаёмся на связи и следим за обстановкой.
📍 Из корпоративных новостей
РусГидро ввела в работу энергоблок мощностью 120 мвт на модернизируемой Владивостокской ТЭЦ-2.
Роснефть В. Путин продлил сроки продажи доли Exxon в Сахалине-1 до 1 января 2027 года.
Абрау-Дюрсо не исключает выплату дивидендов по итогам 2025 года.
Самолет АКРА понизило кредитный рейтинг до уровня А-(RU).
Т-Технологии брокер начал сбор заявок на обмен заблокированными активами до 31 января 2026 года.
Норникель бюджет на 2026 год: капвложения вырастут на 12%, до уровня около 240 млрд руб.
• Лидеры: Лента $LENT (+1,12%), Сургутнефтегаз-п $SNGSP (+0,96%), Яндекс $YDEX (+0,9%), Whoosh $WUSH (+0,9%).
• Аутсайдеры: М.Видео $MVID (-4,08%), РусГидро $HYDR (-2,63%), Самолет $SMLT (-1,82%), ФосАгро $PHOR (-1,76%).
25.12.2025 - четверг
• $EUTR - ЕвроТранс ВОСА по дивидендам за 3 квартал 2025г. — 9,17 руб./акция
• $T - Т-Технологии ВОСА по дивидендам за 3 квартал 2025г. — 36 руб./акция
• $SFIN - ЭсЭфАй закрытие реестра по дивидендам — 902 руб./акция
• $NAUK - НПО Наука последний день с дивидендом 4,07 руб./акцию.
