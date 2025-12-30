Геополитика снова нарушила планы инвесторов. Каковы дальнейшие шаги?

Телеканал Fox News пошел дальше, предположив даже возможность звонка между Путиным и Зеленским, что, впрочем, выглядит скорее гипотетическим сценарием, чем реальной перспективой.

Однако к вечеру тренд резко сменился. Триггером стало заявление Сергея Лаврова, обвинившего Украину в атаке беспилотников на резиденцию российского президента.

Глава МИД РФ охарактеризовал инцидент как переход «киевского режима» к политике «государственного терроризма» и заявил о неизбежном пересмотре переговорной позиции Москвы, подчеркнув при этом намерение оставаться за столом переговоров.

📍 Ответная реакция сторон:

• Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложными сообщения России об атаке ВСУ на резиденцию Владимира Путина. В своём Telegram-канале он заявил, что это дезинформация, целью которой является срыв переговорного процесса между Украиной и США. По его мнению, Москва таким образом создаёт предлог для возможного удара по правительственным объектам в Киеве.

• Президент США Дональд Трамп осудил атаку на резиденцию Владимира Путина, о которой ему лично сообщил российский лидер. Общаясь с журналистами, Трамп назвал их утренний телефонный разговор «очень хорошим и продуктивным». Он заявил, что нападение на частную резиденцию неприемлемо, и подчеркнул, что сейчас не время для подобных действий. По его словам, для достижения мира осталось решить лишь несколько сложных вопросов.

После дневного роста рынок завершил торги ожидаемой коррекцией, но без панических распродаж. Снижение оказалось сдержанным: основной показатель, индекс МосБиржи, опустился на 0,47% (до 2742,03 пункта), а индекс РТС скорректировался всего на 0,15% (до 1115,35 пункта). Впервые с 1998 года индекс Мосбиржи закроет в минусе два года подряд.

📍 Инвесторы в этом году уже привыкли, что громкие заявления редко воплощаются в жизнь, и перестали на них остро реагировать. Теперь всё зависит от реальных шагов Трампа по Украине — пойдёт ли он на эскалацию вспомнив про угрозы ввести персональные санкции в отношении главы киевского режима Владимира Зеленского и его окружения или изберет другую стратегию.

С одной стороны, подобный инцидент способен усилить симпатии США к России, потенциально снизив угрозу новых санкций. С другой — рынки могут негативно отреагировать, если это приведёт к значительному затягиванию сроков мирного урегулирования, повысив неопределённость и риски.

📍 Из корпоративных новостей:

Т-Технологии $T акционеры одобрили дивиденды за 3кв 2025г в размере 36 руб/акция (ДД 1,1%), отсечка - 8 января

Эл5-Энерго $ELFV акционеры одобрили реорганизацию компании в форме присоединения к нему АО ВДК-Энерго и ООО ЛУКОЙЛ-Экоэнерго.

Норникель $GMKN приступил к строительству нового горизонта на шахте Глубокая рудника Скалистый.

Дочка Фикс Прайса $FIXR приобрела на Мосбирже с 15 по 26 декабря 29,5 млн акций эмитента, за всё время действия Программы - 300 млн акций

ЛУКОЙЛ акционеры одобрили выплату дивидендов за 2025 год в размере 397 руб. на одну акцию. Дата отсечки — 12 января.

ГК МД Медикал $MDMG завершила сделку на 2,4 млрд руб по приобретению недвижимости для госпиталя в Москве

ЮМГ $GEMC СД принял решение о допэмиссии 32,79 млн акций по закрытой подписке по цене 766,2 руб/акция, ВОСА - 4 февраля

Промомед $PRMD вышел на рынок Узбекистана с аналогом Оземпика

• Лидеры: МГКЛ $MGKL (+4,8%), ВИ.ру $VSEH (+3,6%), ДВМП $FESH (+2,7%), Мать и дитя $MDMG (+1,8%).

• Аутсайдеры: Южуралзолото $UGLD (-5%), АЛРОСА $ALRS (-4,2%), МКБ $CBOM (-3%), ВК $VKCO (-2,9%).

30.12.2025 - вторник

• $SPBE - заседание об утверждении плана работы и структуре компании на 2026 год

• $GEMA - закрытие реестра по дивидендам 3 руб.

