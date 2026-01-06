Открытие торгов 2026: почему рынок устоял и на что смотреть дальше?
Негативный настрой в начале дня был связан с ухудшением геополитической обстановки. Сдержать более глубокое падение помогли поддержка со стороны сырьевого сектора: ослабление рубля, рост котировок золота и других металлов, а также восстановление цен на нефть, которые ушли в положительную зону после утреннего снижения.
📍 Давление на рынок усилилось из-за новостей из США: американские власти готовят новые меры против России. Речь идет о законопроекте, позволяющем вводить пошлины на покупателей российской нефти, и о потенциальном ужесточении санкций, которое обсуждает с Конгрессом президент Трамп.
Также Трамп озвучил ряд угроз странам Латинской Америки. После операции в Венесуэле он не исключил новые военные удары по этой стране, требуя уступок в нефтяной отрасли и в борьбе с наркотрафиком.
Колумбию он обвинил в государственном производстве кокаина, заявив, что её лидер «не сможет долго этим заниматься», что было воспринято как прямая угроза. В ответ правительства Бразилии, Чили, Колумбии, Мексики, Уругвая и Испании опубликовали совместное заявление, осудив действия США как угрозу региональной безопасности и мирному населению.
Дональд Трамп открыто оспорил версию Москвы об атаке на резиденцию Путина. «Я не верю, что был этот удар», — сказал он. По словам Трампа, после изучения информации американская сторона пришла к выводу, что инцидент, если и произошел, не был направлен на президентский дом. Это заявление противоречит официальным данным России, которая настаивает на попытке удара и даже передала США фрагменты дрона для подтверждения.
📍 Сегодня в фокусе: участие Уиткоффа и Кушнера в парижском саммите «Коалиции желающих». На встречу съедутся лидеры примерно 30 западных стран для обсуждения гарантий безопасности Украины в рамках потенциального мирного урегулирования.
Эта тема была центральной на прошлых переговорах Трампа и Зеленского, где американский президент, по словам украинской стороны, впервые признал необходимость таких гарантий.
Новый год начался с серьёзных испытаний. Очень интересно, как всё сложится дальше. Главное — не сбиться с пути и не рисковать собственным депозитом понапрасну, пытаясь выкупать неопределенность.
Уверен, что, преодолев эту нестабильность, мы обязательно выйдем к спокойствию и новым возможностям. Так что продолжаю держать вас в курсе происходящего.
📍 Из корпоративных новостей:
Газпром $GAZP в 2025 году нарастил прокачку газа по европейской нитке Турецкого потока на 8% г/г, до 18,06 млрд куб. м.
ОАК $UNAC S7 Airlines заинтересована в приобретении порядка 100 воздушных судов Ту-214
• Лидеры: Русал $RUAL (+2,3%), Селигдар $SELG (+2,1%), ДОМ РФ $DOMRF (+2,1%).
• Аутсайдеры: ЭсЭфАй $SFIN (-3,4%), СПБ Биржа $SPBE (-2,3%), Мечел-ао $MTLR (-2,1%).
06.01.2026 - вторник
• $X5 - Икс 5 закрытие реестра по дивидендам 368 руб (дивгэп)
• $T - Т-Технологии последний день с дивидендом 36 руб.
