США душат Россию санкциями и забирают нефть. На что надеется Москва?

Индекс Мосбиржи продолжил корректироваться на фоне угрозы новых санкций. Потери составили чуть более 1%. Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент Трамп поддержал двухпартийный законопроект о новых санкциях против России.

Голосование по нему может состояться уже на следующей неделе. Закон направлен на ограничение покупки российской нефти третьими странами, такими как Китай и Индия.

📍 Борьба за превосходство: Стратегия Белого дома по снижению нефтяных цен включает радикальный шаг — установление полного контроля над нефтяным сектором Венесуэлы через компанию PDVSA. Это обеспечит США эксклюзивное право распоряжаться её ресурсами и направлять их на рынок для достижения целевого уровня в $50 за баррель.

Подобные действия фактически означают переход от переговоров о закупке по рыночным ценам к прямому административному управлению иностранными активами.

📍 Отложенный негатив, который в полной мере пока себя не проявил: Ирак лишил российскую "Лукойл" прав на разработку крупнейшего месторождения Западная Курна-2, приняв решение о его национализации. Согласно данным Reuters, следующим шагом станет передача этого стратегического актива американским нефтяным компаниям.

От сильного падения российский фондовый рынок спасает крепкая нефть, растущая на сообщениях о намерении США установить доминирование в нефтяной промышленности.

Россия жёстко раскритиковала предложения Запада и Киева по Украине. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что они несут не мир, а дальнейшую милитаризацию, а любое размещение иностранных войск будет воспринято как враждебная интервенция, угрожающая безопасности региона.

Также МИД России осудил незаконную операцию США против танкера «Маринера», произошедшую 7 января. В Москве считают, что такие силовые акции провоцируют рост военно-политической напряжённости и снижают порог применения силы в отношении гражданского флота. Ведомство потребовало от Вашингтона немедленно прекратить эти действия и соблюдать международное морское право.

📍 Мирный трек: Вчера российский представитель Дмитриев провёл в Париже переговоры с американскими делегатами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером по мирному плану Трампа для Украины. По данным, Уиткофф и Кушнер передали ему проект этого плана, согласованный с Киевом, для передачи президенту Путину. Встреча прошла после обсуждений «коалиции желающих» с украинской стороной.

Россия давно настаивала на обновлении договорной базы по ядерному контролю, и теперь появилась ответная реакция: Дональд Трамп заявил о готовности заключить с РФ новый договор. Это можно рассматривать как положительный шаг.

📍 По итогу: При всём многообразии слов и действий Трампа в них трудно увидеть чёткие контуры плана, способного положить конец украинскому конфликту. Его политика агрессивна, и шансы избежать вторичных санкций для России велики.

Пока мирный процесс подпитывается новыми встречами, хрупкий российский фондовый рынок из последних сил пытается удержаться. Но лично для меня странно ожидать прогресса, когда каждая из сторон конфликта принимает решения, приемлемые только для неё самой.

• Лидеры: Аренадата $DATA (+3,17%), Глоракс $GLRX (+3,1%), ФСК Россети $FEES (+2,84%), РусАгро $RAGR (+1,17%).

• Аутсайдеры: ЭсЭфАй $SFIN (-4,94%), Мать и дитя $MDMG (-3,1%), СПБ Биржа $SPBE (-2,84%), Совкомфлот $FLOT (-2,4%).

09.01.2026 - пятница

• $ROSN - Роснефть последний день с дивидендом 11.56 руб

• $LKOH - Лукойл последний день с дивидендом 397 руб

• $OZPH - Озон Фарма последний день с дивидендом 0.27 руб.

• Верховный суд США - день вынесения решения по пошлинам Трампа.

