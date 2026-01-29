Анализ возможностей: какие бумаги взлетят на позитивных геополитических сигналах?

Рынок продолжает реагировать на позитивные геополитические сигналы очередным витком спекулятивной активности. Стимулом послужили продолжающие переговоры сторон военного конфликта. Также дополнительную поддержку рынку оказывают высокие цены на нефть из-за обострения напряжённости между США и Ираном.

1 февраля запланированы переговоры между делегациями Украины и России на высоком уровне. Что создает актуальное окно возможностей для анализа наиболее волатильных в данный период акций:

• Газпром $GAZP Драйвер роста — возобновление поставок в ЕС и возможные дивиденды.

• Новатэк $NVTK Драйвер роста — ослабление санкций и разрешение проблемы с газовозами под СПГ-проекты.

• Сбер, Т-Технологии $T Драйвер роста — подключение к SWIFT, снижение транзакционных затрат. Под снижение КС из банковского сектора можно рассмотреть Совкомбанк.

• Аэрофлот $AFLT Драйвер роста — возобновление полетов в западном направлении, разрешение проблем с нехваткой запчастей и самолетов.

• Сегежа $SGZH Драйвер роста - в случае возвращения возможности поставлять продукцию за рубеж компания сможет постепенно улучшить финансовые результаты и решить долговые проблемы.

• МосБиржа $MOEX и СПБ Биржа $SPBE Драйвер роста — снятие санкций с НКЦ и НРД, возобновление торгов долларом, евро и гонконгским долларом. Кроме того, позитивно на площадке скажутся возвращение нерезидентов на российский фондовый рынок и рост объемов торгов.

• Русал $RUAL Драйвер роста - восстановление экономики Китая, мирные переговоры и снятие части санкций.

• Банк ВТБ $VTBR - Снятие санкций вернёт доступ к международным финансовым рынкам и валютным операциям, значительно упростятся расчёты за экспорт/импорт.

• ВСМПО-АВИСМА $VSMO - Потепление в отношениях между странами может привести к возобновлению поставок, что позитивно скажется на результатах компании и её котировках.

• Совкомфлот $FLOT Драйвер роста - отмена санкций на танкеры лишит компанию доп. расходов на теневой флот, может исчезнуть дисконт на фрахт, ускорится процесс наращивания флота.

• МТС $MTSS Драйвер роста — снижение долговой нагрузки. IPO дочерних организаций рекламный бизнес (AdTech) и Юрент (кикшеринг).

• АЛРОСА $ALRS Драйвер роста — снятие санкций на операции с российскими алмазами.

• Ростелеком $RTKM Драйвер роста - IPO "дочек". "РТК-ЦОД" и "Солар" могут привлечь до 3,3 млрд рублей, повысив прозрачность и капитализацию.

📍 Под давлением будут находиться следующие сектора:

• Разработчики ПО: «Группа Астра», «Диасофт», IVA Technologies. Как правило, у таких компаний завышенные ожидания по темпам роста бизнеса и частичный возврат иностранных конкурентов может ослабить объёмы охвата рынка возродив на нем конкуренцию.

• Нефтяные компании: Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпром нефть. Акции компаний могут демонстрировать отстающую динамику оказываемую снижением цен на нефть и крепким курсом рубля.

Будут и пострадавшие компании: Компании, выигравшие от изоляции (как "Хендерсон"), уязвимы перед возвращением прежних конкурентов. Для "Камаза" угрозы усилятся: к китайской конкуренции добавится возобновление поставок из других стран в случае разблокировки рынка.

📍 По итогу: Стоит отметить, что низкая вероятность скорого мирного урегулирования в настоящий момент контрастирует с его исключительным позитивным эффектом для рынка в случае достижения. Считаю, что с каждым месяцем давление обстоятельств (ресурсные ограничения, оперативная обстановка) будет повышать готовность к компромиссу.

Если февральские переговоры не приведут к существенному прогрессу, высока вероятность технической коррекции на рынке. Такой откат можно будет рассматривать как возможность для увеличения позиций.

Поскольку геополитику предсказать сложно, окончательное решение будем принимать по ситуации, исходя из текущего новостного фона. Текущий план действий именно такой. Всех благодарю за прочтение и поддержку постов.

'Не является инвестиционной рекомендацией