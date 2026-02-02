На что опереться рынку в новой торговой неделе? К чему готовиться инвестору

Прошедшая неделя на российском рынке началась с роста, поддержанного ралли металлов и слухами о возможных переговорах по Украине. Максимума индекс МосБиржи (2843,63 пункта) достиг в четверг при лидерстве сырьевого сектора.

Однако тренд сменился на негативный в пятницу и для этого нашлось несколько весомых причин:

• Несмотря на недавнее энергетическое перемирие, президент Украины Владимир Зеленский занял жёсткую и бескомпромиссную позицию по ключевым территориальным вопросам. Он категорически исключил любые уступки России в отношении Донбасса и Запорожской АЭС, заявив, что Украина не отдаст их без боя.

В качестве единственно приемлемого варианта он назвал заморозку конфликта по текущей линии фронта — «стоим, где стоим». Либо же организовать личную встречу с президентом РФ, якобы только на таком высоком уровне возможно обсуждать подобные вопросы.

• Вдобавок ко всему, негатива добавляют новости об очередном пакете санкций ЕС. По словам главы внешней политики Евросоюза Каи Каллас, блок работает над 20-м пакетом санкций и планирует принять его 24 февраля.

ЕС планирует отказаться от «потолка цен» на российскую нефть в пользу более жёсткой меры — полного запрета на её транспортировку. Под запрет попадут все сопутствующие услуги: страхование, фрахт и логистика для любых танкеров с российской нефтью, независимо от её стоимости.

📍 Рынок металлов пережил неделю резких контрастов: от головокружительного ралли до стремительного обвала. Золото, серебро, платина и медь обновляли исторические рекорды, но всё рухнуло в четверг после новости о возможном новом главе ФРС — Кевине Уорше.

Ещё одним немаловажным фактором стали китайские спекулянты, которые активно начали продавать металл до начала праздников. После этого рынок, скорее всего, затихнет, так как китайские биржи будут нерабочими в течение двух недель.

📍 Мировая эскалация: Трамп оставил в силе старые жёсткие правила против Кубы. США по-прежнему считают Кубу угрозой. Теперь они ещё и грозят наказать другие страны, если те будут поставлять Кубе нефть — могут ввести на их товары дополнительные налоги.

Иранская дипломатия пытается снизить градус напряжённости, возникший из-за переброски новых американских военных кораблей в Персидский залив. Министр иностранных дел Аббас Аракчи официально подтвердил готовность Тегерана возобновить переговоры с США по ядерной сделке, назвав дипломатию безальтернативным путём.

📍 Что дальше: Текущая концентрация внимания США на иранском кризисе объективно отвлекает их от украинского вопроса. Логично предположить, что полноценное возвращение Вашингтона к проблематике Украины возможно после урегулирования ситуации вокруг Ирана.

Пока же сохраняется неопределённость относительно сроков и перспектив разрешения этих сложных международных процессов. Именно с этим я могу связать перенос встречи делегаций России и Украины с 1 февраля на середину текущей недели.

Высокие цены на нефть и ожидания прогресса в переговорах по Украине могут поддержать рынок и не дать ему уйти в глубокую коррекцию. Также на этой неделе стартует сезон годовых отчётов компаний. Вскоре станет ясно, каково финансовое положение основных заёмщиков биржи и удаётся ли «растущим» компаниям выполнять свои ранее озвученные прогнозы.

📍 Из корпоративных новостей:

РусГидро $HYDR в 2025 году увеличила выработку электроэнергии на 0,6% г/г.

Соллерс $SVAV продажи автомобилей за 2025 год снизились на 22% г/г до 10297 шт.

• Лидеры: ТГК-1 $TGKA (+11,6%), ТГК-14 $TGKN (+4%), Аренадата $DATA (+1,3%), ДОМ РФ $DOMRF (+0,76%).

• Аутсайдеры: ЮГК $UGLD (-8,54%), Селигдар $SELG (-7,65%), Русал $RUAL (-4,7%), Эн+ $ENPG (-4,53%).

02.02.2026 - понедельник

• $ASTR Астра - опубликует операционные результаты за 2025 год

• $MSNG Мосэнерго - последний день с дивидендом 0,226063736 руб./акцию.

