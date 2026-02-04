Перед решающими переговорами: обзор сил, которые держат рынок в узком коридоре

В прошедшую торговую сессию Индекс МосБиржи в основном находился в диапазоне 2780–2790 пунктов, не демонстрируя чёткой динамики, несмотря на восстановление котировок драгметаллов после недавней коррекции.

Так, к вечеру вторника цена золота выросла более чем на 6% и превысила отметку $4940 за тройскую унцию, а фьючерсы на серебро поднялись почти до $88 (+14%). Нефть марки Brent также подорожала, но более скромно — на 0,8%, достигнув $66,9 за баррель.

📍 Наши рынки по-прежнему во власти новостей с политического фронта: Всё внимание инвесторов приковано к трёхсторонним переговорам 4-5 февраля. При этом вчерашнее заявление Владимира Зеленского о том, что Россия нарушила обещание о недельном перемирии по энергетическим объектам, проигнорировав просьбу США, вносит дополнительную напряженность. Он заявил, что Украина намерена обсудить ситуацию с американской стороной и скорректировать свою переговорную позицию в ответ на удары.

Еще один сдерживающий фактор — сохраняющееся санкционное давление ЕС, которое может усилиться уже сегодня с публикацией предварительного 20-го пакета ограничений.

📍 Наращивается и военно-политическая напряжённость: генсек НАТО в своей речи в Раде заявил, что войска альянса могут быть размещены в Украине после заключения мира, и пообещал долгосрочную военную поддержку, напрямую увязав безопасность НАТО с мощью украинской армии.

На мой взгляд, подобные действия и заявления не указывают на подлинную готовность Запада и Украины к сделке и мирному соглашению. Поэтому я крайне скептически отношусь к возможности достижения позитивных итогов на предстоящих двухдневных переговорах.

📍 Сегодня внимание рынка также приковано к новым данным Росстата по инфляции: Эти цифры впервые будут без искажающего влияния повышения НДС и покажут чистую картину, помогая предугадать дальнейшие шаги ЦБ. Несмотря на ожидания аналитиков о снижении ключевой ставки на 50 б.п., сам регулятор настроен жёстко.

Аналитики ЦБ предупреждают: риски роста цен всё ещё велики, а январский скачок мог подстегнуть инфляционные ожидания. Поэтому для достижения цели в 4% ЦБ может сохранить высокую ставку, отказавшись от смягчения.

Стратегия и мнение по рынку прежние. Несмотря на обилие негатива, рынок держится: на фоне диалога по Украине индекс не проваливается ниже 2750. С другой стороны, уровень 2800 остаётся сильным сопротивлением — раньше его брали на новостях или росте нефти. Сейчас, при одновременном давлении геополитики и санкций, пробить его вряд ли удастся. В такой обстановке лучше не гадать, а дождаться конкретики по открытым вопросам.

📍 Из корпоративных новостей:

Северсталь $CHMF отчиталась за 2025 год: Продажи год к году выросли на 4%. Выручка уменьшилась на 14% из-за снижения средних цен реализации.

Самолёт $SMLT акции компании включены в лист ожидания для включения в Индекс МосБиржи и Индекс РТС с 4 февраля 2026 г.

Аэрофлот $AFLT в 2025г нарастил выручку по РСБУ на 6,7% и получил 11,8 млрд руб. скорр. прибыли.

Т-Технологии $T предложили акционерам провести сплит акций в соотношении 1:10, ВОСА — 10 марта

• Лидеры: Камаз $KMAZ (+6,74%), ЮГК $UGLD (+6,47%), Селигдар $SELG (+4,77%), Аптеки 36,6 $APTK (+3,3%).

• Аутсайдеры: ТГК-1 $TGKA (-2,92%), ТГК-14 $TGKN (-2,62%), Промомед $PRMD (-2,24%), М.Видео $MVID (-1,57%).

04.02.2026 — среда

• $SOFL Софтлайн - предварительные операционные и финансовые результаты за 2025 год

• $VSEH ВсеИнструменты.ру - операционные результаты и обновлённые планы на 2026 год

• $GEMC ЮМГ - СД по допэмиссии 32,79 млн акций по закрытой подписке по цене 766,2 руб./акция

• Росстат — блок статистики по промышленности/деловой активности (по календарю публикаций)

• Абу-Даби — старт очередного раунда трёхсторонних переговоров Россия–Украина–США.

