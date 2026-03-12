Девальвация не закончена? Разбираем расклады по рублю и ставке

Вчерашние торги на Московской бирже завершились фактически без изменений: индекс МосБиржи прибавил символические 0,01%, остановившись на отметке 2854,05 п. В ходе сессии индекс поднимался до 2873,91 п., но удержаться на достигнутых высотах не смог. РТС, напротив, снизился на 0,41% (до 1137,11 п.) на фоне ослабления рубля.

Сдержанная динамика объясняется и низкой активностью игроков — объемы торгов не дотянули до средних значений, что указывает на нежелание рынка делать резкие движения в ожидании новостей. При этом фон на сырьевых площадках, судя по всему, уже не является сюрпризом для акций нефтегазовых компаний.

📍 ЦБ сообщил, что может изменить ключевую ставку, если новое бюджетное правило сильно повлияет на курс рубля. Сейчас, благодаря высоким ценам на сырье, у энергетиков большая выручка в валюте. Им выгодно, чтобы рубль был слабее — тогда они могут обменять деньги на более выгодных условиях и рассчитаться с долгами перед банками, о чем говорил президент.

Отсюда считаю, что девальвация рубля на текущих значения еще не завершена и есть смысл спекулятивно присматриваться к валютным инструментам.

📍 История с Ираном развивается не по голливудскому сценарию: Заявления Трампа о скором завершении войны из-за того, что у Ирана «ничего не осталось», контрастируют с нервозностью мировых игроков. Страны всерьез опасаются перекрытия Ормузского пролива — отсюда и решение МЭА и G7 выбросить на рынок рекордные 400 млн баррелей из резервов. В Тегеране же грозят ответным ходом, обещая миру $200 за баррель.

Развязка пока туманна, но одно ясно: реальный сценарий явно отличается от того, что рисовали в Белом доме. Попытки Трампа транслировать картинку «полного контроля» выглядят скорее защитной реакцией, чем отражением реальности.

Иран готов прекратить огонь, но цена вопроса растет. Масуд Пезешкиан заявил, что США и Израиль должны раскошелиться: репарации, официальное признание прав Исламской Республики и «железобетонные» гарантии безопасности — вот что, по мнению Тегерана, остановит войну.

📍 Рынок замер в ожидании геополитических сигналов, но пока их недостаточно: С одной стороны, Кремль не исключает трехсторонних переговоров в Стамбуле. С другой — позиция Киева остается жесткой: Зеленский отвергает ультиматумы по территориям, что отдаляет перспективы мира.

Единственным проблеском на дипломатической арене стала встреча Дмитриева с американскими представителями во Флориде. Информации о переговорах нет, но инвесторы уже восприняли сам факт контакта как повод для осторожного оптимизма.

📍 Из корпоративных новостей:

Сбербанк в январе-феврале 2026 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21,4% — до 324,6 млрд рублей по сравнению с 267,3 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2025 года.

Аэрофлот пассажиропоток за февраль вырос на 2% г/г до 3,6 млн чел, за 2 мес 2026 года перевезено 7,8 млн пассажиров (+3,4% г/г).

КЛВЗ Кристалл выручка за январь-февраль 2026 года выросла на 25,36% г/г до 430 млн руб.

МГКЛ выручка за январь-февраль 2026 года выросла в 3,7 раза г/г до 7,5 млрд руб.

АПРИ открыло продажи квартир в новом жилом комплексе на острове Русский во Владивостоке.

Самолет планирует продать проект "Донские Легенды" в Ростовской области.

• Лидеры: Совкомфлот $FLOT (+3,62%), Новатэк $NVTK (+3,26%), Лента $LENT (+3%), ФосАгро $PHOR (+2,5%).

• Аутсайдеры: Сургутнефтегаз-п $SNGSP (-2,17%), Мосбиржа $MOEX (-2,02%), Хэдхантер $HEAD (-1,95%).

12.03.2026 - четверг

• $RENI Ренессанс отчёт по МСФО за 2025 год

• $DELI Делимобиль отчёт МСФО за 2025 год

• $DIAS Диасофт ВОСА по дивидендам за прошлые периоды в размере 102 руб/акция

• $MTSS МТС отчет о выполнении бюджета Группы МТС и программы CAPEX за 2025 год.

• $PMSB Пермэнергосбыт будет утвержден бизнес-план и целевые значения КПЭ на 2026 год

