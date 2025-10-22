Налоговый Армагеддон: бизнес vs ФНС — кто выживет?

Перспективы развития

Будущее налогового контроля связано с дальнейшим развитием технологий искусственного интеллекта и углублением интеграции данных между различными ведомствами. Однако у бизнеса есть все необходимые инструменты для защиты своих интересов — системный подход, прозрачность операций и качественная доказательная база.

Успешная адаптация к новым условиям требует от бизнеса перехода от оборонительной позиции к стратегии превентивного управления налоговыми рисками. Формирование прозрачной системы ведения дел и внедрение современных методов налогового комплаенса становится не просто желательным, а необходимым условием успешного развития предприятия в современных условиях.

Согласно информации, содержащейся на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации (https://budget.gov.ru) налоговые доходы в консолидированном бюджете составили:

- за 2022 год 85,97 %;

- за 2023 год 87,47%;

- за 2024 86,62 %.

С учетом того, что основную долю дохода бюджета составляют налоговые поступления, усиление налогового контроля со стороны фискальных органов государства является закономерным, особенно на фоне усилившегося санкционного давления.

В последние годы налоговые проверки в России становятся всё более жёсткими, технологичными и целенаправленными. Федеральная налоговая служба активно внедряет аналитические инструменты, использует большие данные и алгоритмы машинного обучения, а также оперативно обменивается информацией с банками и другими государственными структурами.

Достижение основной цели налоговых органов — контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах и правильностью их исчисления и уплаты в бюджет, достигается за счет следующего.

1. Цифровизация налогового контроля.

Почти все операции бизнеса становятся прозрачными для налоговых органов: онлайн-кассы, система маркировки, электронные счета-фактуры и автоматизированные бухгалтерские системы формируют полную «цифровую копию» бизнеса. В результате налоговые органы всё чаще видят расхождения ещё до начала проверки.

2. Ставка на «презумпцию виновности» бизнеса.

Практика показывает, что налоговые органы нередко исходят из того, что несоответствие в отчётности — это следствие умышленного занижения налогов. Бремя доказывания добросовестности фактически ложится на налогоплательщика.

3. Фокус на «искусственные схемы».

После громких дел последних лет ФНС активно использует концепцию «деловой цели» и «осмотрительности». Любая структура, созданная с целью налоговой оптимизации без экономического смысла, трактуется как злоупотребление правом.

4. План по сбору доходов бюджета.

Макроэкономическая неопределённость и рост бюджетных расходов усиливают давление на налоговую систему. Повышенные планы по доначислениям подталкивают инспекции к более жёсткой позиции в спорах.

В сложившихся обстоятельствах основными рисками для бизнеса являются:

– доначисления налогов, пеней и штрафов в размере до 40% от суммы недоимки;

– блокировка счетов и приостановление операций;

– признание контрагентов «техническими» и отказ в вычетах по НДС;

– возбуждение административных и уголовных дел в отношении руководителей.