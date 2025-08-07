Как главбуху спокойнее спать по ночам? Субсидиарка, риски и немного здравого смысла

Почему главбухи переживают — и небезосновательно
Давайте честно. Сегодня главный бухгалтер — не только про проводки и отчётность. Это и про личные риски. Последние годы растёт количество дел, где бухгалтеров пытаются “притянуть” вместе с руководителями. Основание: если видишь нарушение, а молчишь — значит, участвовал (см. п. 4 ст. 61.11 Закона о банкротстве).
Самые частые “зацепки” для субсидиарной ответственности:
Подпись на документах, скрывающих фактические сделки
Участие в схемах ухода от налогов (пусть даже формальное)
Бездействие при явных признаках “раздербанивания” активов
В свежих разъяснениях Верховного суда прямо говорится: знание о неправомерных действиях — уже риск. А доказывать, что “не знал”, становится сложнее с каждым годом.
Где проходит граница личной ответственности
Бывает, что главбух по факту становится “правой рукой” директора: отвечает за сделки, консультирует по бизнесу, иногда подписывает бумаги “за компанию”. Вот тут и начинается зона риска.
Что по закону? По ст. 53.1 ГК РФ ответственность руководителя наступает за убытки, причинённые действиями/бездействием. Главбух не руководитель, но если его решения напрямую влияют на движение денег, учёт и отчётность — готовьтесь, будут вопросы.
Реальный пример из практики: бухгалтер согласовала схему возврата долгов через “пустышку”, где сама же готовила документы. В суде спросили — почему не насторожило? Ответ “так сказал директор” — не сработал.
Что делать, чтобы не стать крайним
Есть несколько вещей, которые работают всегда, без магии:
Фиксируйте своё мнение: если видите рискованную сделку — направьте служебную записку или email директору, пусть останется след.
Не подписывайте/не согласовывайте “серые” документы: ваша подпись = ваша зона риска. Нет уверенности — лучше откажитесь.
Регулярно обновляйте знания: судебная практика меняется, а многие “старые” приёмы теперь работают против бухгалтера.
Ведите свою “страховочную папку”: все внутренние письма, объяснения, запросы на разъяснения — соберите в отдельный архив.
ФНС в Письме от 21.08.2023 № БС-4-11/11201 приводит: “Должностное лицо, действовавшее добросовестно и в пределах своих полномочий, не несёт ответственности при отсутствии вины”. Документ прост, но работает только если можете это доказать.
Действовать или ждать? Несколько советов напоследок
Часто спрашивают: если директор настойчиво “давит” и требует провести подозрительную операцию — как быть? Правильного ответа нет, но один принцип железобетонный: фиксируйте позицию письменно. Даже простое “Я не согласен, считаю сделку рискованной” может спасти нервы, если завтра прилетит повестка.
Кстати, большинство случаев, когда бухгалтера всё же привлекают, — это история не про одну ошибку, а про системное игнорирование правил. Так что, если в голове появляется тревога, лучше задать лишний вопрос, чем потом объясняться в суде.
И естественно, что после описанного мне точно можно задавать вопрос. А как тогда работать?
Так может быть не везде и не всегда нужно работать? Либо рассматривать все же менее агрессивные (читай менее опасные) варианты оптимизации налогообложения, структурирования сделок и операций?
Вопрос для обсуждения
Что вы лично делаете, чтобы обезопасить себя на рабочем месте? Какие рабочие “лайфхаки” реально помогают главбухам спать спокойнее? Делитесь в комментариях — собираем народную копилку.
