Как главбуху спокойнее спать по ночам? Субсидиарка, риски и немного здравого смысла

Почему главбухи переживают — и небезосновательно

Давайте честно. Сегодня главный бухгалтер — не только про проводки и отчётность. Это и про личные риски. Последние годы растёт количество дел, где бухгалтеров пытаются “притянуть” вместе с руководителями. Основание: если видишь нарушение, а молчишь — значит, участвовал (см. п. 4 ст. 61.11 Закона о банкротстве).

Самые частые “зацепки” для субсидиарной ответственности:

Подпись на документах, скрывающих фактические сделки

Участие в схемах ухода от налогов (пусть даже формальное)

Бездействие при явных признаках “раздербанивания” активов

В свежих разъяснениях Верховного суда прямо говорится: знание о неправомерных действиях — уже риск. А доказывать, что “не знал”, становится сложнее с каждым годом.