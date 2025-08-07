КПП УСН 07.08 Мобильный
Виталий Ветров
Субсидиарная ответственность

Как главбуху спокойнее спать по ночам? Субсидиарка, риски и немного здравого смысла

Пару недель назад очередная новость — суд привлек главного бухгалтера к субсидиарной ответственности по долгам компании. Истории не новые, но каждый раз они вызывают у профсообщества вопросы: где та грань между «делал свою работу» и «теперь должен всем»?

Почему главбухи переживают — и небезосновательно

Давайте честно. Сегодня главный бухгалтер — не только про проводки и отчётность. Это и про личные риски. Последние годы растёт количество дел, где бухгалтеров пытаются “притянуть” вместе с руководителями. Основание: если видишь нарушение, а молчишь — значит, участвовал (см. п. 4 ст. 61.11 Закона о банкротстве).

Самые частые “зацепки” для субсидиарной ответственности:

  • Подпись на документах, скрывающих фактические сделки

  • Участие в схемах ухода от налогов (пусть даже формальное)

  • Бездействие при явных признаках “раздербанивания” активов

В свежих разъяснениях Верховного суда прямо говорится: знание о неправомерных действиях — уже риск. А доказывать, что “не знал”, становится сложнее с каждым годом.

Где проходит граница личной ответственности

Бывает, что главбух по факту становится “правой рукой” директора: отвечает за сделки, консультирует по бизнесу, иногда подписывает бумаги “за компанию”. Вот тут и начинается зона риска.

Что по закону? По ст. 53.1 ГК РФ ответственность руководителя наступает за убытки, причинённые действиями/бездействием. Главбух не руководитель, но если его решения напрямую влияют на движение денег, учёт и отчётность — готовьтесь, будут вопросы.

Реальный пример из практики: бухгалтер согласовала схему возврата долгов через “пустышку”, где сама же готовила документы. В суде спросили — почему не насторожило? Ответ “так сказал директор” — не сработал.

Что делать, чтобы не стать крайним

Есть несколько вещей, которые работают всегда, без магии:

  • Фиксируйте своё мнение: если видите рискованную сделку — направьте служебную записку или email директору, пусть останется след.

  • Не подписывайте/не согласовывайте “серые” документы: ваша подпись = ваша зона риска. Нет уверенности — лучше откажитесь.

  • Регулярно обновляйте знания: судебная практика меняется, а многие “старые” приёмы теперь работают против бухгалтера.

  • Ведите свою “страховочную папку”: все внутренние письма, объяснения, запросы на разъяснения — соберите в отдельный архив.

ФНС в Письме от 21.08.2023 № БС-4-11/11201 приводит: “Должностное лицо, действовавшее добросовестно и в пределах своих полномочий, не несёт ответственности при отсутствии вины”. Документ прост, но работает только если можете это доказать.

Действовать или ждать? Несколько советов напоследок

Часто спрашивают: если директор настойчиво “давит” и требует провести подозрительную операцию — как быть? Правильного ответа нет, но один принцип железобетонный: фиксируйте позицию письменно. Даже простое “Я не согласен, считаю сделку рискованной” может спасти нервы, если завтра прилетит повестка.

Кстати, большинство случаев, когда бухгалтера всё же привлекают, — это история не про одну ошибку, а про системное игнорирование правил. Так что, если в голове появляется тревога, лучше задать лишний вопрос, чем потом объясняться в суде.

И естественно, что после описанного мне точно можно задавать вопрос. А как тогда работать? 

Так может быть не везде и не всегда нужно работать? Либо рассматривать все же менее агрессивные (читай менее опасные) варианты оптимизации налогообложения, структурирования сделок и операций?

Вопрос для обсуждения

Что вы лично делаете, чтобы обезопасить себя на рабочем месте? Какие рабочие “лайфхаки” реально помогают главбухам спать спокойнее? Делитесь в комментариях — собираем народную копилку.

