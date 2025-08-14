Риски подрядчиков по бухучету: разбор свежего кейса и рабочие выводы

Где здесь реальный риск для бухгалтера ИП

Суд смотрел не на усилия, а на сопоставимые метрики: объем операций, активы, штат, обороты, структуру актов и ценообразование. Закон о банкротстве прямо позволяет оспорить сделку, если условия существенно хуже рыночных для должника. Ключевая формула: «сделка может быть признана недействительной при неравноценном встречном исполнении» (пункт 1 статьи 61.2). Все, что передано по такой сделке, возвращается: «все, что было передано по недействительной сделке, подлежит возврату в конкурсную массу» (часть 1 статьи 61.6).

Довод об «осведомленности» тоже сработал. Формально вы не главный бухгалтер, но если по договору именно вы ведете учет, формируете реестры, готовите отчетность, вы не можете не знать о финансовом состоянии клиента. Норма базовая и действует: руководитель обязан организовать бухучет, возложив его на должностное лицо или заключив договор на аутсорс, а учет ведется непрерывно (статья 7 и статья 6 Закона о бухучете). В части презумпций по подозрительным сделкам суды опираются на Пленум ВАС № 63, применяя его с учетом правовых позиций Верховного Суда.

Что именно проверяют в таких спорах. Сначала соотносят цену и объем: есть ли понятная тарифная сетка, как и почему менялась стоимость, где критерии сверхнормативной загрузки. Затем смотрят на период подозрительности по времени платежей. Далее оценивают ваши знания о состоянии должника через фактическую роль в учете, реальность и содержание услуг в актах и договорах, отсутствие «дубликатов» (когда консультации дублируют проверки контрагентов), соразмерность оплаты активам и оборотам. Чем больше разрыв между ценой и реальной работой, тем выше риск.