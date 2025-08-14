Риски подрядчиков по бухучету: разбор свежего кейса и рабочие выводы

Повод для разговора — постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 30 июля 2025 года по делу А28-16321/2022. Апелляция оставила в силе вывод первой инстанции: часть оплаты услуг бухгалтера ИП признана недействительной, 1 073 295 рублей подлежат возврату. Суд отдельно определил экономически обоснованную цену сопровождения, 36 000 рублей в месяц, все сверх этой планки признано неравноценным объему и сложности работ.
Где здесь реальный риск для бухгалтера ИП
Суд смотрел не на усилия, а на сопоставимые метрики: объем операций, активы, штат, обороты, структуру актов и ценообразование. Закон о банкротстве прямо позволяет оспорить сделку, если условия существенно хуже рыночных для должника. Ключевая формула: «сделка может быть признана недействительной при неравноценном встречном исполнении» (пункт 1 статьи 61.2). Все, что передано по такой сделке, возвращается: «все, что было передано по недействительной сделке, подлежит возврату в конкурсную массу» (часть 1 статьи 61.6).
Довод об «осведомленности» тоже сработал. Формально вы не главный бухгалтер, но если по договору именно вы ведете учет, формируете реестры, готовите отчетность, вы не можете не знать о финансовом состоянии клиента. Норма базовая и действует: руководитель обязан организовать бухучет, возложив его на должностное лицо или заключив договор на аутсорс, а учет ведется непрерывно (статья 7 и статья 6 Закона о бухучете). В части презумпций по подозрительным сделкам суды опираются на Пленум ВАС № 63, применяя его с учетом правовых позиций Верховного Суда.
Что именно проверяют в таких спорах. Сначала соотносят цену и объем: есть ли понятная тарифная сетка, как и почему менялась стоимость, где критерии сверхнормативной загрузки. Затем смотрят на период подозрительности по времени платежей. Далее оценивают ваши знания о состоянии должника через фактическую роль в учете, реальность и содержание услуг в актах и договорах, отсутствие «дубликатов» (когда консультации дублируют проверки контрагентов), соразмерность оплаты активам и оборотам. Чем больше разрыв между ценой и реальной работой, тем выше риск.
Как подстелить соломки: чек-лист защиты
Перед списком одно замечание. Эти шаги не гарантируют победу в каждом споре, но сильно снижают уязвимость. Делать их лучше постоянно, а не «когда запахло проверкой».
Зафиксируйте тарифы заранее. В договор внесите сетку: базовый пакет (учет, подготовка и сдача отчетности, кадровые формы), дополнительные работы с почасовой ставкой, коэффициенты за срочные задачи и выходные. Привяжите цену к количеству операций и системе налогообложения. Так проще обосновать «почему столько».
Пропишите задачи и подтверждение. На месяц — задание, к акту — расшифровка: часы, файлы, точки переписки, чек-листы процедур. Тогда «консультации» перестают выглядеть воздухом.
Уберите дублирование. Проверка контрагентов и консультация по той же проверке не должны жить двумя строками, если содержание совпадает. Иначе это выглядит как двойная оплата одной сути работы.
Сведите договор и акты. Если планируете обучение 1С, предусмотрите это в договоре или допсоглашении, храните программу занятия, материалы, список и контакт обучаемых. Без этого «обучение» в актах уязвимо.
Следите за пропорциями. Сверяйте сумму за год с активами и оборотами клиента. Если оплата приближается к значимой доле активов, зафиксируйте причины: рост операций, срочность, новый контур учета. Отразите это письменно.
Реагируйте на признаки неплатежеспособности. Видите, что просрочка растет, баланс «тонкий», предложите минимальный пакет, предупредите о рисках и зафиксируйте позицию. Презумпции по подозрительным сделкам срабатывают жестко.
Вывод
Работа как ИП не снимает ответственности за качество доказательств. В банкротстве суды сопоставляют цену с реальным объемом и сложностью работ, смотрят на дубликаты в актах, на соразмерность оплат активам и оборотам. Если стоимость явно не соразмерна, лишнее вернется в конкурсную массу. Гораздо надежнее заранее упорядочить договор, тарифы и подтверждения, чем потом объяснять, что «работали в ночи» и потому «можно больше».
Что в ваших договорах и актах сейчас самое слабое место: тарифная логика, описание работ или доказательства реальности услуг?
