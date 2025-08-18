Что делать, если банкротство — единственный выход

Когда «пора» действительно пора

Если на календаре уже третий месяц просрочки, кассовые разрывы не лечатся никакими «ожидаемыми поступлениями», а выплата одному кредитору лишит вас возможности расплатиться с остальными — сигнал прозвучал. Это и есть признаки неплатежеспособности в смысле Закона о банкротстве. Для ориентира смотрим ст. 3 и ст. 9 Закона № 127-ФЗ.

Короткий «самотест» перед решением.

Проверьте себя по базовым пунктам, это бережет от самообмана.

Просрочка по деньгам перевалила за три месяца, а графика реального восстановления нет. Платеж одному требовательному кредитору обрушит остальные расчеты, то есть сделает вред всем. Это уже обстоятельство из статьи 9. Активов меньше, чем долгов, даже если «подбить» дебиторку по максимуму.

Если хотя бы два «да» — тянуть рискованно. Судебная практика по субсидиарке не прощает затяжек руководителя: «Руководитель должника может быть привлечен к субсидиарной ответственности…, если он не исполнил обязанность по подаче… в месячный срок». На руководителя точно возложат все новые долги, возникшие после истечения месячного срока со дня, который суд зафиксирует как день икс.