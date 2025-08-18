Что делать, если банкротство — единственный выход

И да, правила поменялись. Для кредиторов порог входа в дело теперь выше, а для должника обязанности никуда не делись. Теперь кредитору для подачи на банкротство должника нужно иметь требование минимум на 2 млн рублей. Раньше было всего 300 тысяч.
Когда «пора» действительно пора
Если на календаре уже третий месяц просрочки, кассовые разрывы не лечатся никакими «ожидаемыми поступлениями», а выплата одному кредитору лишит вас возможности расплатиться с остальными — сигнал прозвучал. Это и есть признаки неплатежеспособности в смысле Закона о банкротстве. Для ориентира смотрим ст. 3 и ст. 9 Закона № 127-ФЗ.
Короткий «самотест» перед решением.
Проверьте себя по базовым пунктам, это бережет от самообмана.
Просрочка по деньгам перевалила за три месяца, а графика реального восстановления нет.
Платеж одному требовательному кредитору обрушит остальные расчеты, то есть сделает вред всем. Это уже обстоятельство из статьи 9.
Активов меньше, чем долгов, даже если «подбить» дебиторку по максимуму.
Если хотя бы два «да» — тянуть рискованно. Судебная практика по субсидиарке не прощает затяжек руководителя: «Руководитель должника может быть привлечен к субсидиарной ответственности…, если он не исполнил обязанность по подаче… в месячный срок». На руководителя точно возложат все новые долги, возникшие после истечения месячного срока со дня, который суд зафиксирует как день икс.
Что делать прямо сейчас
Костяк действий, который экономит кровь и нервы.
Остановить хаотичные выплаты. Не «гасим» выборочно любимых контрагентов. Предпочтительные платежи и вывод активов все равно оспорят по главе об оспаривании сделок, а руководителю зададут тяжелые вопросы. Дальше — только по очередности и документально. Основание — глава III.1 Закона № 127-ФЗ.
Зафиксировать момент неплатежеспособности. Служебная записка руководителя о фактах и датах, протокол коллегиального органа, расчет денежных потоков. Это не формальность, а ваша броня, когда спросят — почему не подали вовремя. Обязанность подать заявление возникает при обстоятельствах из ст. 9 Закона № 127-ФЗ.
Принять решение о подаче заявления должника. Для юрлица — оформляем корпоративное решение по уставу и идем в арбитраж. Месячный срок — не рекомендация, а дедлайн, после которого растет риск субсидиарной ответственности. Смотрим Пленум № 53.
Подготовить пакет документов. Договоры, акты, реестр кредиторов с суммами и датами, сведения о залоге, отчеты по зарплате и налогам, выписки по счетам, реестр активов. Чем точнее и прозрачнее — тем меньше шансов на претензии к руководителю и бухгалтерии. Нормативная основа — Закон № 127-ФЗ и АПК по банкротным спорам.
Коммуникации без паники. Сотрудникам — честно и коротко о статусе. Банку и ключевым партнерам — официальные уведомления, никакой «серой» переписки. Параллельно ищем временные меры: мировые соглашения, реструктуризацию внутри процедуры, если это реально.
Гигиена сделок. Никаких задним числом договоров, дарения имущества аффилированным, «взаимозачетов ради зачета». Эти операции потом болезненно возвращаются в конкурсную массу. Закон № 127-ФЗ допускает оспаривание таких действий.
Что поменялось в 2024–2025 и почему это важно
Для кредиторов стало сложнее стартовать процесс «на малых суммах»: общий порог вырос до 2 миллионов. Но для самого должника это не индульгенция — его обязанность подать заявление не зависит от порога кредитора. Это прямо разъяснил Верховный суд в Пленуме № 40.
Плюс появились процессуальные «ускорители» по документарным обособленным спорам и иные техпроцедуры, которые влияют на тактику защиты. Эти изменения внесены законом № 107-ФЗ от 29 мая 2024 года, он уже действует.
Из жизни рынка
Был случай: директор гонялся за «вот-вот оплатят», четыре месяца закрывал кассовые дыры в пользу одного поставщика. Потом — заявление кредитора, блок по счетам, и этот же платеж признали предпочтительным. Вишенка на торте — требование о субсидиарке к руководителю за несвоевременную подачу своего заявления. В сухом остатке: лучше подать самим, чем ждать, когда приведут.
Вывод короткий
Банкротство — это не клеймо, а процедура с четкими правилами. Сделаете шаги вовремя и по букве закона — сохраните активы, снимете с себя риски и оставите себе шанс на перезапуск. Потянете и будете «заливать» одних за счет других — получите оспаривание сделок и личные требования.
Основные документы
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ. Официальные публикации и тексты.
Федеральный закон № 107-ФЗ от 29.05.2024 о поправках к Закону о банкротстве. Официальная публикация.
Постановление Пленума Верховного суда № 40 от 17.12.2024 о применении майских изменений. Официальная публикация.
Постановление Пленума Верховного суда № 53 от 21.12.2017 о субсидиарной ответственности. Официальная публикация.
А у вас сейчас самый сложный пункт — «подать самим» или «еще подождать»? Где именно застревает решение: документы, коммуникации, риск субсидиарки или страх «ярлыка» банкротства? Давайте разберем в комментариях.
Начать дискуссию