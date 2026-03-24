НДС 22% с 2026: как пересчитать договоры с контрагентами, чтобы не потерять деньги

Три ситуации, в которых теряют деньги — и как из них выйти

Несколько типовых развилок. Разберём каждую.

Ситуация первая: аванс пришёл в 2025-м, товар уйдёт в 2026-м.

Это пожалуй самый распространённый случай. Продавец исчислил НДС с полученного аванса по ставке 20/120. Всё правильно - на тот момент иначе нельзя. Но при отгрузке в 2026 году он обязан применить ставку 22%. Разница в 2% с суммы сделки - это не абстрактная цифра. На сделке в 10 млн рублей - это 200 000 рублей, которые кто-то потеряет.

Кто именно - зависит исключительно от того, что написано в договоре и что стороны успеют согласовать. Закон ответа не даёт. Именно поэтому дополнительное соглашение - не формальность, а инструмент распределения реального финансового риска.

Ситуация вторая: покупатель доплатил разницу до конца 2025 года.

Это окно возможностей уже закрылось, но оно важно для понимания картины в целом. Доплата, поступившая до 31 декабря 2025 года включительно, рассматривалась как увеличение аванса - новая ставка ещё не действовала. С полученной суммы продавец исчислял НДС по прежней ставке 20/120. При отгрузке в 2026 году выставляется счёт-фактура по ставке 22%, а ранее уплаченный НДС принимается к вычету.

Те, кто успел договориться с контрагентами и провести доплату до нового года, получили наиболее чистое и мирное решение с точки зрения документооборота. Для тех, кто не успел, - актуальна следующая ситуация.

Ситуация третья: покупатель доплачивает 2% уже в 2026 году.

Здесь логика меняется. Доплата после 1 января 2026 года до отгрузки квалифицируется не как увеличение аванса, а как самостоятельная доплата НДС. Вся эта сумма уходит в бюджет. Продавец выставляет корректировочную счёт-фактуру на разницу суммы налога.

Практически важный момент: покупателю нужно указать в назначении платежа именно «доплата НДС в размере 2%». Без этого уточнения платёж может быть квалифицирован иначе — и тогда у продавца возникнут вопросы при учёте.