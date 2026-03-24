НДС 22% с 2026: как пересчитать договоры с контрагентами, чтобы не потерять деньги

Повышение ставки и отсутствие переходных норм в Федеральном законе от 28.11.2025 № 425-ФЗ, определившим повышение, - превращает рутинный налоговый вопрос в коммерческий конфликт между контрагентами. И разрешить его придётся не законодателю, а конкретным юристам, бухгалтерам и руководителям.
Почему дата договора ничего не решает
Первая и самая дорогостоящая ошибка в этой ситуации - считать, что дата подписания договора фиксирует налоговую ставку. Это не так, и никогда так не работало.
НДС - это налог на операцию, а не на намерение. Налоговая база определяется на наиболее раннюю из двух дат: момент отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг) или момент получения предоплаты. Именно эта дата «включает» ставку, действующую в соответствующем периоде.
Следствие простое и неудобное: договор, заключённый даже в 2022 году с ценой «включая НДС 20%», при отгрузке в январе 2026 года порождает обязанность применить ставку 22%.
Федеральный закон № 425-ФЗ от 28.11.2025 прямо устанавливает: новая ставка применяется к товарам, работам и услугам, отгруженным (выполненным, оказанным) с 1 января 2026 года, вне зависимости от даты и условий договора.
Три ситуации, в которых теряют деньги — и как из них выйти
Несколько типовых развилок. Разберём каждую.
Ситуация первая: аванс пришёл в 2025-м, товар уйдёт в 2026-м.
Это пожалуй самый распространённый случай. Продавец исчислил НДС с полученного аванса по ставке 20/120. Всё правильно - на тот момент иначе нельзя. Но при отгрузке в 2026 году он обязан применить ставку 22%. Разница в 2% с суммы сделки - это не абстрактная цифра. На сделке в 10 млн рублей - это 200 000 рублей, которые кто-то потеряет.
Кто именно - зависит исключительно от того, что написано в договоре и что стороны успеют согласовать. Закон ответа не даёт. Именно поэтому дополнительное соглашение - не формальность, а инструмент распределения реального финансового риска.
Ситуация вторая: покупатель доплатил разницу до конца 2025 года.
Это окно возможностей уже закрылось, но оно важно для понимания картины в целом. Доплата, поступившая до 31 декабря 2025 года включительно, рассматривалась как увеличение аванса - новая ставка ещё не действовала. С полученной суммы продавец исчислял НДС по прежней ставке 20/120. При отгрузке в 2026 году выставляется счёт-фактура по ставке 22%, а ранее уплаченный НДС принимается к вычету.
Те, кто успел договориться с контрагентами и провести доплату до нового года, получили наиболее чистое и мирное решение с точки зрения документооборота. Для тех, кто не успел, - актуальна следующая ситуация.
Ситуация третья: покупатель доплачивает 2% уже в 2026 году.
Здесь логика меняется. Доплата после 1 января 2026 года до отгрузки квалифицируется не как увеличение аванса, а как самостоятельная доплата НДС. Вся эта сумма уходит в бюджет. Продавец выставляет корректировочную счёт-фактуру на разницу суммы налога.
Практически важный момент: покупателю нужно указать в назначении платежа именно «доплата НДС в размере 2%». Без этого уточнения платёж может быть квалифицирован иначе — и тогда у продавца возникнут вопросы при учёте.
Длящиеся договоры: где ловушка для арендодателей и IT-компаний
Особого внимания требуют договоры, в которых услуга оказывается не разово, а на протяжении времени: аренда, доступ к программным продуктам, техническое обслуживание и тп.
Здесь работает принцип периода оказания услуги: налоговая база определяется в том периоде, в котором услуга фактически потреблена. Доступ к программе, предоставленный в декабре 2025 года, но используемый клиентом в январе 2026-го, - это услуга 2026 года. Ставка - 22%.
Теперь о деньгах. Типичная формулировка в договоре аренды: «Стоимость аренды - 120 000 рублей в месяц, НДС включён». При ставке 20% это означало: 100 000 рублей - аренда, 20 000 - налог. При ставке 22% «тело» аренды без налога сжимается до 98 360 рублей, а 21 640 уходит в бюджет. Арендодатель теряет почти 1 640 рублей в месяц с каждой такой строчки в договоре - не потому что нарушил закон, а потому что вовремя не пересмотрел формулировку.
Именно такие договоры первыми ощутили на себе повышение ставки. Если дополнительное соглашение с новой ценой не было подписано до конца 2025 года, арендодатель несёт потери уже сейчас - с каждым выставленным актом. Исправить ситуацию можно только переговорами. Для будущих договоров — строить ценообразование по формуле «X рублей плюс НДС по действующей ставке»: тогда любое изменение налога не создаёт коммерческого конфликта.
Как правильно составить дополнительное соглашение
Дополнительное соглашение - не охранная грамота само по себе. Плохо написанное, оно может создать больше проблем, чем решить.
Несколько принципиальных требований к содержанию.
Новая цена должна быть указана в явном виде - либо как сумма «в том числе НДС 22%», либо как две строки: стоимость без налога и сумма НДС отдельно. Конструкция «стоимость увеличивается на сумму НДС» без конкретных цифр порождает разночтения.
Условие о распределении разницы по авансам - если аванс уже уплачен по ставке 20%, соглашение должно прямо регулировать, кто и в какой срок компенсирует 2%. Без этого условия вопрос остаётся открытым и переходит в плоскость судебного спора.
Дата вступления в силу - если соглашение подписывается позже, стоит специально оговорить его распространение на операции с начала года.
Ссылка на основной договор с реквизитами - номером, датой, предметом. Без неё соглашение легко оспаривается как самостоятельный документ без привязки к обязательству.
Гражданский кодекс не ограничивает стороны в выборе модели: можно перенести всю нагрузку на покупателя, разделить её поровну или оставить за продавцом. Это переговорный вопрос. Правовой вопрос - только один: любая договорённость должна быть зафиксирована письменно.
Что делать тем, кто не успел подготовиться
Переходный период уже наступил. Часть компаний вошла в него с пересмотренными договорами и понятным распределением нагрузки. Другая часть - с открытыми вопросами, которые теперь решаются в режиме «пожар».
Если дополнительные соглашения к действующим договорам ещё не подписаны - откладывать дальше не стоит. Каждая отгрузка без урегулированного ценового условия - это потенциальный конфликт с контрагентом или молчаливые потери за счёт маржи продавца.
Минимальный чеклист для тех, кто начинает эту работу сейчас:
провести инвентаризацию всех действующих договоров с исполнением в 2026 году;
выявить договоры с фиксированной ценой «включая НДС» без оговорки о ставке; по каждому оценить финансовую нагрузку при переходе на 22%;
подготовить и подписать дополнительные соглашения;
для новых договоров использовать формулировки, которые изолируют цену от изменений налогового законодательства.
Опыт перехода с 18% на 20% в 2019 году показал: компании, которые занялись этой работой заблаговременно, прошли переходный период без потерь и без конфликтов. Те, кто откладывал, - разбирались с последствиями ещё в 2020 году. Сейчас история повторяется - и финал у каждой компании будет свой.
Юридическая фирма «Ветров и партнёры»
Март 2026
