Возможно ли отказаться от поставки в рамках ГОЗ без рисков привлечения к административной или уголовной ответственности

Вот к вам приходит контрагент и предлагает контракт. А в контракте ссылка на 275-ФЗ «О Государственном оборонном заказе». Прежде чем совершить поставку по нему необходимо научиться работать по обособленному счету с контролем движения денежных средств, внедрить систему раздельного учета, грамотно обосновать цену и ждать потенциальных проверок.

Работа с Государственным оборонным заказом всегда требует изучения большого количества информации. Точно могу сказать, что идти исполнителем в ГОЗ с позицией «потом разберемся» это плохая идея. Необходимо заранее прочитать законодательство и понимать, что от вас потребуется.

Работать в ГОЗ важно и нужно, но если вы все же решили, что не хотели бы становиться исполнителем ГОЗ, то добро пожаловать в этот пост. Давайте смотреть, в каких случаях заключение договора по ГОЗ обязательно:

Посмотрим, что запрещается тем, кто занимает доминирующее положение в контексте отказа от поставки в ГОЗ (статья 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ (саму статью почитать тоже стоит, там есть запреты, не касающиеся нашей темы)):

Установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара Изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия явилось повышение цены товара Навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные НПА) Экономически или технологически не обоснованные сокращение или прекращение производства товара, если на этот товар имеется спрос или размещены заказы на его поставки при наличии возможности его рентабельного производства, а также если такое сокращение или такое прекращение производства товара прямо не предусмотрено НПА Экономически или технологически не обоснованные отказ, либо уклонение от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками) в случае наличия возможности производства или поставок соответствующего товара, а также в случае, если такой отказ или такое уклонение прямо не предусмотрены НПА Экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар, если иное не установлено федеральным законом Нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования

Вернемся к нашему пункту 5, обратите внимание, не «отказ», а «экономически и технологически не обоснованный отказ». Еще раз отдельно подчеркну слово «обоснованный», если вы по каким-то причинам отказываетесь от ГОЗ, то это должно быть всесторонне и документально обосновано.

В ГОЗе примером может являться, законодательно закрепленный размер минимальной рентабельности (п 54 ПП № 1465), ниже которого цена опускаться не должна.

А, например, дополнительные расходы на открытие обособленных счетов или на ведение раздельного учета не будут считаться экономически обоснованной причиной для отказа от заключения договора.

(!) За необоснованный отказ или уклонение от заключения договора в рамках ГОЗ существует как административная (Статья 7.30.3 КоАП РФ), так и уголовная (Статья 201.3 УК РФ) ответственность. Уголовная ответственность, за отказ или уклонение от заключения договора, применяется на лица, ранее подвергнутые административному наказанию за то же нарушение.

Не забывайте, что если вы не находитесь в списке выше, обязанности к заключению договора для вас нет.