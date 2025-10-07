Торговые организации в ГОЗ. Как обосновать цену перепродажи

Можете ли вы быть исполнителем ГОЗ, несмотря на то, что вы коммерческая компания и вообще просто перепродаете - ДА, можете.
Нужно ли вести раздельный учет при перепродаже – ДА. Обособить нужно покупку товаров, собственные расходы (накладные, доставки), платежи.
Нужно ли обосновывать цену и есть ли ограничения по цене – ДА.
Метод сравнимой цены
В методе сравнимой цены вы должны доказать, что ваша цена не выше рыночной. Найти вам нужно 3 цены ваших конкурентов (тех, кто продает тот же самый или аналогичный товар). Это могут быть коммерческие предложения, конкурсы, сайты и тп.
Если нам повезло и у нас продукция, на которую легко найти аналоги для сравнения – то мы можем использовать метод сравнимой цены.
В чем плюсы этого метода:
1. Неограниченная прибыль. Подробно поговорим об этом отдельным постом.
2. Не нужно делать сложные формы РКМ. (!) РКМ делать все равно нужно, просто у вас будет совсем другой комплект, вот такой, но он тоже называется РКМ.
Ну и минусы:
1. Ставя неограниченную прибыль (что разрешено законодательно!) нужно учитывать, что существует «средняя прибыль по отрасли» и с уровнем прибыли выше нее могут быть сложности
2. ФАС может провести самостоятельную оценку рынка на предмет рыночной цены и ваша цена должна в нее уложиться
3. Вашу цену, в том числе могут сравнить и с ценой производителя продукции, тогда не забудьте про то, что условия поставки должны быть сопоставимыми (возможность поставки, сроки, авансирование и прочие условия у вас с производителем для сравнения должны быть одинаковые)
4. Ваш рынок может быть достаточно «закрытым», например, цены не публикуются. Попробуйте воспользоваться конкурсными площадками для сбора информации.
Напоминаю, что при выборе методов ценообразования у нас законодательно установлен приоритет метода сравнимой цены над другими. Другой метод мы выбираем только если метод сравнимой цены для нас не применим.
Затратный метод
Итак, раз вы тут, то рынка с доступными прозрачными аналогами у вас нет. Суть затратного метода в том, что вам компенсируют ваши затраты + добавят ограниченную прибыль.
Ограничения по прибыли звучат вот так «не более 1% плановых привнесенных затрат и не более 25% плановых собственных затрат организации на поставку (включая производство) продукции» (пункт 54 ПП РФ № 1465 от 2 декабря 2017г)
Начнем с 1% привнесенных затрат. Что туда можно отнести:
1. Покупка товара (который вы перепродаете)
2. Доставка его до вас
3. Покупка каких-нибудь сторонних услуг и работ
Итого, пользуясь затратным методом вы в первую очередь можете добавить 1% к закупочной стоимости товара, который будете перепродавать. Это разрешено законодательно, но тут есть подводный камень, на который можно наткнуться: в случае, если вы при этом никаких собственных работ не выполняете или не являетесь головным исполнителем, то с некоторыми Государственными заказчиками будут сложности в принятии 1% прибыли.
НО на 1% дело не заканчивается и не стоит останавливаться, у нас есть еще 25% на собственные затраты. Что туда можно отнести:
1. Затраты на оплату труда, ДЗП, ЕСН основного производственного персонала. Если у вас только перепродажа, то этот пункт пропускаем
2. Накладные расходы! У вас точно есть накладные расходы: есть склады, офис, есть административно-управленческий персонал, есть канцелярия, разное ПО для работы, охрана труда, подбор персонала, почта, интернет, сотовая связь. Вам надо взять ваши расходы и сравнить их с приложением 6 Приказа Минпромторга России № 334 от 8 февраля 2019г. Все это можно компенсировать и ко всему этому можно добавить до 25% прибыли.
Учтите только что накладные расходы распределяются помесячно и в % отношении от выбранной базы (в вашем случае, возможно, базой будут материальные затраты). Чтобы пользоваться этим пунктом вам необходимо провести предварительную работу, но это ваши затраты, которые можно и нужно компенсировать. Про распределение накладных расходов обязательно потом поговорим подробно.
Резюмируем
Если есть открытый понятный рынок и ваша цена не превышает рыночную – то мы пользуемся методом сравнимой цены. Прибыль не ограничиваем, но и готовы ее обосновывать и отстаивать.
Если такого рынка нет, то мой рекомендосьен при использовании затратного метода не игнорировать собственные расходы и 25% прибыли на них. Да это сложнее чем просто «накинуть 1%», но это обоснованные дополнительные суммы.
