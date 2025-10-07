Торговые организации в ГОЗ. Как обосновать цену перепродажи

Метод сравнимой цены

В методе сравнимой цены вы должны доказать, что ваша цена не выше рыночной. Найти вам нужно 3 цены ваших конкурентов (тех, кто продает тот же самый или аналогичный товар). Это могут быть коммерческие предложения, конкурсы, сайты и тп.

Если нам повезло и у нас продукция, на которую легко найти аналоги для сравнения – то мы можем использовать метод сравнимой цены.

В чем плюсы этого метода:

1. Неограниченная прибыль. Подробно поговорим об этом отдельным постом.

2. Не нужно делать сложные формы РКМ. (!) РКМ делать все равно нужно, просто у вас будет совсем другой комплект, вот такой, но он тоже называется РКМ.

Ну и минусы:

1. Ставя неограниченную прибыль (что разрешено законодательно!) нужно учитывать, что существует «средняя прибыль по отрасли» и с уровнем прибыли выше нее могут быть сложности

2. ФАС может провести самостоятельную оценку рынка на предмет рыночной цены и ваша цена должна в нее уложиться

3. Вашу цену, в том числе могут сравнить и с ценой производителя продукции, тогда не забудьте про то, что условия поставки должны быть сопоставимыми (возможность поставки, сроки, авансирование и прочие условия у вас с производителем для сравнения должны быть одинаковые)

4. Ваш рынок может быть достаточно «закрытым», например, цены не публикуются. Попробуйте воспользоваться конкурсными площадками для сбора информации.

Напоминаю, что при выборе методов ценообразования у нас законодательно установлен приоритет метода сравнимой цены над другими. Другой метод мы выбираем только если метод сравнимой цены для нас не применим.