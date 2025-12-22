Кто должен делать и кто должен сдавать отчет по Постановлению Правительства от 19.01.98 №47

Отчет по ПП РФ № 47, он же «Отчет об исполнении государственного контракта, контракта…» должны делать все по каждому контракту.

Кто должен делать отчет по ПП РФ №47

Отчет по ПП РФ № 47, он же «Отчет об исполнении государственного контракта, контракта…» должны делать все по каждому контракту. Это следует из пункта 1 Правил заполнения отчета ПП РФ № 47.

«Отчет об исполнении государственного контракта, контракта организацией, выполняющей государственный оборонный заказ (далее соответственно - отчет) составляется по каждому контракту»

Из структуры самого отчета дополнительно предполагается наличие отдельного банковского счета и считается, что обязательство по заполнению отчета есть только у тех, у кого открыт банковский счет, но напрямую нигде нет официального разрешения не формировать отчет при отсутствии отдельного банковского счета. Так что делать ли отчет тем, у кого нет банковского счета – решать вам, но нужно быть готовым обосновать его отсутствие, потому что регулирующие органы могут его запрашивать. Исполнители, которые работают с казначейским сопровождением, на вас 47 Постановление не распространяется вообще, как и это требование заполнения отчета.

Так же считается, что отчет нужно делать ежемесячно, это такая альтернатива карточке фактических затрат (в свое время в Постановлении 47 была именно она, а потом ее убрали, но добавили отчет). Делать ли его ежемесячно или нет, главное подготовить и предъявить его по запросу регулирующий органов, Государственного заказчика или в соответствии с условиями вашего контракта. Отчет этот делается не легко и не просто (просто посмотрите его, и вы поймете, о чем я!), поэтому очень советую научиться с ним работать заранее.

Итого, отчет мы с вами заполняем почти все, а дальше мы делимся на тех, кто обязан сдавать отчет регулярно и тех, кто не обязан это делать. Узнать в какой мы категории можно, обратившись в пункт 3 Постановления Правительства РФ 47:

«Установить, что порядок и сроки представления организациями, выполняющими государственный оборонный заказ, в которых созданы военные представительства Министерства обороны Российской Федерации, Отчета… определяются соответствующим государственным заказчиком»

На сегодня есть три Государственных заказчика, которые хотят видеть от нас этот отчет регулярно по умолчанию – это Министерство обороны, Роскосмос, Росатом (про них во втором разделе статьи). За непредставление или несвоевременное представление отчета существует административная ответственность. Остальные Государственные заказчики могут запросить у нас этот отчет при необходимости или включить условия его предоставления в наш контракт, в таком случае отчет мы, конечно, предоставляем.

Кто должен сдавать отчет по ПП РФ №47

Итак, мы уже говорили, что в Минобороны, Роскосмос и Росатом мы будем сдавать отчеты регулярно.

Начнем с МО РФ. Всю информацию можно найти в Приказах от 8 октября 2018 г. N 554 (регулирует состав и формат)и от 19 ноября 2018 г. N 670 (регулирует порядок и сроки).

Отчет сдают те, за кем закреплено Военное представительство МО РФ (даже если конкретный контракт они не сопровождают) по контрактам, по которым открыт отдельный счет. Еще раз, нужны два условия одновременно: у вас есть ВП (Военное представительство) МО РФ и по контракту открыт отдельный счет в банке (если у вас есть отдельный счет в банке, но этот контракт ВП не сопровождает, но в целом ВП закреплено за вашей организацией, то отчет по такому контракту мы тоже сдаем). Если сдаем отчеты в МО РФ, то сами контракты должны быть с Госзаказчиком Минобороны, естественно, чужие отчеты им сдавать не нужно. Отчет представляется ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным. Отчет передается в основном через ваше Военное представительство. Понять, что ваш Госзаказчик именно Минобороны вы можете по идентификатору государственного контракта, идентификационный код МО РФ – 187.

Теперь про Роскосмос и Росатом.

Роскосмос: Отчет сдают Головные исполнители и Исполнители 1 уровня (те, кто заключил контракт с Головными исполнителями), за которыми закреплено военное представительство. Исполнители уровнем ниже отчет не сдают (только по отдельному запросу)! Отчет предоставляется Головному исполнителю разово не позднее двух месяцев с момента полного исполнения обязательств по контракту – для Исполнителя 1 уровня. А в Роскосмос Головной исполнитель передает совместный отчет не позднее 3 месяцев с даты выполнения Государственного контракта. Отчет направляется по почте.

Росатом: Отчет сдают Головные исполнители и Исполнители 1 уровня (те, кто заключил контракт с Головными исполнителями), за которыми закреплено военное представительство. Исполнители уровнем ниже отчет не сдают (только по отдельному запросу)! Исполнители 1 уровня сдают отчет ежегодно до 1 апреля, а Головные исполнители сдают совокупный до 15 апреля. Отчеты сдаются и по контрактам, завершённым в течение отчетного года и по незавершенным на 31 декабря контрактам на дату сдачи отчета.

На досуге спросите в Вашем военном представительстве не ждут ли от вас отчетов.