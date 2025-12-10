Новый рекорд на рынке вторичке за октябрь

🏆 Рекорд на рынке «вторички»: в октябре в крупных городах России заключено 60 тыс. сделок — на 31,6% больше, чем годом ранее.

Даже в Москве рост впечатляющий +18,3%. По данным ЦИАН, это лучший результат с июля 2024 года. Почему рынок без льготной ипотеки показывает такой всплеск? Что двигает покупателями — экономика или психология?

📑 Мнение основателя АН «Старыгин и партнеры», вице-президента Гильдии риэлторов Москвы Даниила Старыгина

«Количество сделок напрямую связано с ростом волатильности других инструментов инвестирования.

Сегодня недвижимость — один из самых стабильных способов сохранить капитал».

📍Даниил отмечает несколько ключевых факторов:

🔸 Снижение ставок по вкладам делает недвижимость более привлекательной альтернативой.

🔸 Деньги уходят со вкладов в квадратные метры — спрос усиливается даже без субсидированных программ.

🔸 Релокация из регионов в 2025 усиливается: цены в ряде городов выросли настолько, что продав своё жильё и добавив 20–40%, семьи переезжают в более крупные агломерации. Это поддерживает активность на рынке вторички.

📑 Мнение рынка

Бизнес-аналитик Develika Пётр Барсуков подтверждает:

«Спрос фундаментально высокий, а недвижимость остаётся главным семейным активом».

Он добавляет, что ожидания смягчения финансовой политики, возможное снижение ставок и надежда на будущие рефинансирования — всё это моментально конвертируется в сделки.

Кроме того, гибкость продавцов на фоне ухода льготных программ делает вторичку ещё более живой.

📑 Позиция Госдумы

Зампред комитета по экономической политике Артём Кирьянов считает, что значительная часть таких сделок — инвестиционные покупки:

«Инвестиционность вторички пока вызывает вопросы, но потенциал крупных городов остаётся высоким».

По мере снижения ключевой ставки строительная отрасль может получить новый импульс — и это только усилит конкуренцию между сегментами рынка.

