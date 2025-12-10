Новый рекорд на рынке вторичке за октябрь
Даже в Москве рост впечатляющий +18,3%. По данным ЦИАН, это лучший результат с июля 2024 года. Почему рынок без льготной ипотеки показывает такой всплеск? Что двигает покупателями — экономика или психология?
📑 Мнение основателя АН «Старыгин и партнеры», вице-президента Гильдии риэлторов Москвы Даниила Старыгина
«Количество сделок напрямую связано с ростом волатильности других инструментов инвестирования.
Сегодня недвижимость — один из самых стабильных способов сохранить капитал».
📍Даниил отмечает несколько ключевых факторов:
🔸 Снижение ставок по вкладам делает недвижимость более привлекательной альтернативой.
🔸 Деньги уходят со вкладов в квадратные метры — спрос усиливается даже без субсидированных программ.
🔸 Релокация из регионов в 2025 усиливается: цены в ряде городов выросли настолько, что продав своё жильё и добавив 20–40%, семьи переезжают в более крупные агломерации. Это поддерживает активность на рынке вторички.
📑 Мнение рынка
Бизнес-аналитик Develika Пётр Барсуков подтверждает:
«Спрос фундаментально высокий, а недвижимость остаётся главным семейным активом».
Он добавляет, что ожидания смягчения финансовой политики, возможное снижение ставок и надежда на будущие рефинансирования — всё это моментально конвертируется в сделки.
Кроме того, гибкость продавцов на фоне ухода льготных программ делает вторичку ещё более живой.
📑 Позиция Госдумы
Зампред комитета по экономической политике Артём Кирьянов считает, что значительная часть таких сделок — инвестиционные покупки:
«Инвестиционность вторички пока вызывает вопросы, но потенциал крупных городов остаётся высоким».
По мере снижения ключевой ставки строительная отрасль может получить новый импульс — и это только усилит конкуренцию между сегментами рынка.
🔗 Источник
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию