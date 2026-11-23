Знаете, что самое обидное в налоговых спорах?

Не то, что доначислили. А то, что проигранное дело собрано из мелочей, которые бухгалтер мог закрыть за один вечер, за один телефонный звонок, за одно служебное письмо директору — в то время, когда деньги ещё лежали на счету, а спор ещё не начался.

Вот вам свежая история из картотеки: Дело № А60-44980/2026, ООО «Геометрия Света» против ИФНС по Верх-Исетскому району Екатеринбурга. Решение вынесено 18 ноября 2026 года. Суд встал на сторону инспекции.

Суть — банальнее некуда. Директор получал на себя деньги «на хознужды». 5 728 000 рублей безналом и ещё 48 снятий в банкомате на 998 200 рублей. Авансовых отчётов — ноль. Ни одного чека, ни одной накладной, ни одной служебки. Два года молчания.

А дальше началась паника. И вот тут — главный урок этого дела. Его можно было не допустить. За год до проверки. За месяц до требования. Даже за три дня до того, как инспектор щёлкнул мышкой, формируя акт.