Знаете, что самое обидное в налоговых спорах?
Не то, что доначислили. А то, что проигранное дело собрано из мелочей, которые бухгалтер мог закрыть за один вечер, за один телефонный звонок, за одно служебное письмо директору — в то время, когда деньги ещё лежали на счету, а спор ещё не начался.
Вот вам свежая история из картотеки: Дело № А60-44980/2026, ООО «Геометрия Света» против ИФНС по Верх-Исетскому району Екатеринбурга. Решение вынесено 18 ноября 2026 года. Суд встал на сторону инспекции.
Суть — банальнее некуда. Директор получал на себя деньги «на хознужды». 5 728 000 рублей безналом и ещё 48 снятий в банкомате на 998 200 рублей. Авансовых отчётов — ноль. Ни одного чека, ни одной накладной, ни одной служебки. Два года молчания.
А дальше началась паника. И вот тут — главный урок этого дела. Его можно было не допустить. За год до проверки. За месяц до требования. Даже за три дня до того, как инспектор щёлкнул мышкой, формируя акт.
Профессиональный разбор: как ИФНС собрала доказательственную базу (пошагово)
Никакого «стукача» и «внезапной проверки» не было. Всё началось со штатной сверки: в Расчёте по страховым взносам за 2024 год выплаты в пользу физлиц были, а страховые взносы на них — нет. Система АИС «Налог-3» это видит автоматически. Среднемесячная зарплата в компании — 31 352 рубля. А директор за год «сгонял» на себя 6,7 млн. Это красный флаг ещё на этапе формирования отчёта.
⚠️ Урок для главбуха: камеральная проверка РСВ — это не формальность. Любая сумма, ушедшая с расчётного счета не на зарплату и не по банку, в разрезе физлица, требует либо авансового отчёта, либо начисления НДФЛ и взносов. Третьего не дано.
Шаг 2. Два требования по ст. 93.1/93 НК — и полное молчание
Инспекция направила:
требование от 14.03.2025 № 4037;
требование от 29.10.2025 № 18442;
требование о пояснениях от 17.06.2025 № 18824 с прямой подсказкой: «представьте уточнённый РСВ».
В ответах — пусто. Не было ни авансовых отчётов, ни чеков, ни приходных кассовых ордеров на возврат неизрасходованных сумм, ни приказов о подотчётных лицах.
И вот тут суд поставил точку в пользу ФНС: бремя подтверждения целевого расходования подотчётных сумм лежит на налогоплательщике (ст. 252 НК РФ, Определение ВС РФ от 17.03.2023 № 303-ЭС22-29414). Не подтвердил — получил доход физлица в рамках трудовых отношений. НДФЛ + взносы + штраф 20 % по п. 1 ст. 122 НК РФ.
Шаг 3. Попытка «отмыть» задним числом — провалилась красиво
Когда пахнуло миллионом штрафов, компания в жалобе в УФНС принесла «всплывшие» документы:
Авансовые отчёты и чеки на 1 933 854,51 ₽ — и это… сработало! Инспекция приняла 1 698 405,84 ₽ реальных расходов, доначисления упали с 1 026 247,80 ₽ до 771 486,92 ₽, штраф с 205 249,56 ₽ до 154 297,38 ₽.
📌 Прямо в закладки для клиентов: даже запоздалые, но настоящие первичные документы работают и реально снижают доначисления. «Нет документов» ≠ «прощай, деньги».
А вот дальше — учебник того, как НЕ надо делать. Компания попыталась закрыть остаток фиктивной схемой:
«Решение единственного участника» от 12.04.2024 о выплате дивидендов за 2023 год в размере 10 млн ₽;
«Соглашение о зачёте от 31.12.2024»: долг директора по неотчитанным подотчётным суммам (4 803 347,49 ₽) зачтён в счёт «выплаты» дивидендов.
Суд и инспекция разнесли это в пух и прах. Три удара:
Удар № 1 — 6-НДФЛ. Дивиденды не отражены в расчёте (код дохода 1010). НДФЛ не исчислен, не удержан, не перечислен. Значит, «выплаты» не было.
Удар № 2 — бухгалтерский баланс. Это гениальность инспектора и сила методики ст. 54.1/252 НК. Строка 1300 «Капитал и резервы» выросла с 39 054 000 ₽ (конец 2023) до 44 076 000 ₽ (конец 2024). Если бы дивиденды на 10 млн реально начислили и «зачли» — прибыль нераспределённая бы уменьшилась. Она выросла. Значит, никакого распределения не было. Соглашение — фикция, составленная «для галочки».
Удар № 3 — личный автомобиль директора. Чеки на ремонт, ТО, мойку и ГСМ Mitsubishi Outlander 2.0 (гос. № Х221УТ96) — личная собственность директора. Арендный договор «утерян», путевых листов нет, дефектных ведомостей и заказ-нарядов нет. Суд: расходы не подтверждены (Приказ Минтранса № 390, ч. 1 ст. 9 402-ФЗ).
Итог: требования к ООО отказаны, решение инспекции законно.
Сильные и слабые стороны системы доказывания (для главбуха и для юриста)
Сильные стороны ИФНС:
цифровые следы: 48 операций в банкомате и безнал «Хозрасходы» физлицу — неоспоримы;
презумпция недоказанности расходов на стороне компании (ст. 252 НК РФ);
сверка с балансом (строка 1300) как детектор лжи в «схемах спасения»;
соблюдение процедуры: два требования ДО решения — компания сама себя похоронила молчанием.
Слабые стороны ИФНС (то, что компания смогла отбить):
пересчёт в апелляционной жалобе — реальные чеки снизили базу почти на 300 тыс. ₽. Значит, инспекция признаёт документально подтверждённые расходы, даже если они представлены с опозданием.
🚩 Как это можно было решить ДО спора — пошаговый чек-лист
1. Блокировка в 1С / учётной системе. Неотчитанный подотчёт свыше 3 рабочих дней (п. 6.3 Указания ЦБ РФ № 3210-У) → автоматический запрет на выдачу новых сумм этому сотруднику. Без исключений для директора.
2. Ежемесячный отчёт главбуха по «хвостам подотчёта». Служебная записка на имя генерального: «по Вострецову А.А. числится неотчитанная сумма X рублей за период Y. Риски: НДФЛ + взносы + штраф. Прошу в срок Z обеспечить возврат средств либо предоставление авансовых отчётов». Эта бумажка в случае проверки снимает с бухгалтера «умысел» — а это, на минуточку, ст. 243 ТК РФ (полная материальная ответственность) и ст. 199 УК РФ.
3. Регламент по корпоративным картам. Снятие наличных в банкомате физлицом — только через приходный кассовый ордер в тот же день + авансовый отчёт в течение 3 дней. Нет ПКО — сумма не считается подотчётной.
4. Личный автомобиль в расходах — табу без комплекта. Не просто договор аренды, а: договор + акт приёма-передачи + путевые листы (Приказ № 390) + дефектные ведомости + заказ-наряды + чеки с расшифровкой пробега. «Договор утерян» в суде не аргумент — суд прямо пишет, что относится к таким пояснениям критически.
5. Дивиденды «зачётом» без денег — мина. Если зачитываете дивиденды в счёт подотчётного долга: удержите НДФЛ с фактической выплаты (п. 4 ст. 226, ст. 223 НК РФ), покажите доход в 6-НДФЛ кодом 1010, отразите в стр. 1300 баланса уменьшение прибыли. Одно расхождение — и «зачёт» становится фикцией со штрафом 20 % (или 40 % при доказанном умысле).
Этот спор не нужно было выигрывать — его нужно было не допустить.
ООО «Геометрия Света» потеряло 925 784 ₽ (взносы 771 486 ₽ + штраф 154 297 ₽), которые можно было не платить, если бы кто-то в марте 2025 года на требование № 4037 ответил не молчанием, а папкой чеков. А не в июне 2026-го, за год до суда, панически лепя «соглашение о зачёте дивидендов».
Главбух с 23-летним стажем знает: самый дешёвый налог — тот, который не доначислили. А самый дорогой штраф — тот, который можно было закрыть одной служебной запиской в нужный месяц.
Коллеги, а у вас в компании есть регламент по подотчётным суммам директора? Или как обычно — «он же хозяин, ему виднее»? 👇 Пишите в комментариях, разберём ваши кейсы.
Для тех, кто хочет ознакомиться с оригиналом и почитать аргументы суда:
Номер дела: № А60-44980/2026
Дата решения: 18 ноября 2026 года
Суд: Арбитражный суд Свердловской области
Судья: К.Н. Смагин
Автор: Ольга Поташкина — главный бухгалтер с 2008 года, руководитель компании аутсорсинга с 2019 г., эксперт по УСН и сложному НДС. Практика, шаблоны и разбор доначислений — до того, как придёт требование.