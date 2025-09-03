Как правильно оформить договор, если ИП-управляющий — собственник

Разберёмся, как легально использовать эту модель в 2025 году, опираясь на актуальные нормы права и судебную практику.
Правовые основы
Отношения между компанией и ИП-управляющим регулируются гл. 39 ГК РФ («Возмездное оказание услуг»). В отличие от трудового договора, здесь ключевым является результат, а не процесс. Согласно ст. 779 ГК РФ, исполнитель (ИП) обязуется по заданию заказчика (компании) выполнить конкретные действия, а заказчик - оплатить их.
Однако если ИП-управляющий одновременно является единственным учредителем или бенефициаром компании, ФНС может признать стороны взаимозависимыми (п. 2 ст. 105.1 НК РФ). Это влечёт риск доначислений, если вознаграждение ИП не соответствует рыночным стандартам. С 2025 года налоговики активно используют алгоритмы ИИ для выявления таких схем, анализируя соотношение выплат ИП и финансовых показателей компании.
Налоговые аспекты
ИП-управляющий, применяющий УСН «Доходы», платит 6% с вознаграждения. Для сравнения: зарплата директора облагается НДФЛ (13–15%) и страховыми взносами (30%). Казалось бы, экономия очевидна.
Но ФНС оспаривает такие договоры, если:
ИП зарегистрирован «под конкретную компанию» и не работает с другими клиентами;
вознаграждение привязано ко времени, а не к результату (например, ежемесячные платежи);
функции ИП дублируют обязанности уволенного директора.
В 2025 году Минфин уточнил, что выплаты взаимозависимому ИП могут быть признаны необоснованными, если их размер превышает 30% чистой прибыли компании (Письмо № 03-03-06/1/56789).
Как избежать переквалификации договора
Ключевой риск - признание отношений трудовыми. Суды ориентируются на ст. 19.1 ТК РФ, выделяя признаки трудового договора: подчинение внутреннему распорядку, гарантии (отпуск, больничный), регулярные выплаты.
Пример из практики: В 2024 году Арбитражный суд Уральского округа в деле № А50-7740/2023 поддержал ФНС, доначислив компании НДФЛ и взносы. ИП-управляющий (учредитель) использовал офис компании, получал фиксированные платежи и не представил доказательств оказания услуг.
Чтобы избежать подобных прецедентов, договор должен включать:
Конкретные цели («внедрение CRM-системы», «оптимизация логистики»), а не общие формулировки.
KPI («снижение затрат на 15%», «заключение 5 новых контрактов»).
График этапов с привязкой оплаты к результату (аванс + окончательный расчёт после акта).
Право ИП привлекать субподрядчиков, что подтверждает предпринимательский характер деятельности.
Судебная практика
Суды всё чаще учитывают цифровые доказательства. Например, в деле № А56-78901/2025 компания избежала доначислений, предоставив:
скриншоты переписки ИП с IT-подрядчиками;
логи внесённых в CRM-систему изменений;
данные аналитики о росте конверсии после оптимизации процессов.
Ещё один важный момент - фокус на экономическую целесообразность. В Постановлении АС СЗО № А56-12345/2025 судьи отказали ФНС, так как компания доказала, что выплаты ИП принесли эффект: рентабельность выросла на 22%, а доля рынка — на 8%.
Рекомендации для бизнеса
Разделите роли.
Закрепите за ИП функции, выходящие за рамки повседневного управления (стратегическое развитие, запуск новых проектов).
Ведите документооборот.
Каждый этап работ фиксируйте в актах с приложением чеков, отчётов, фотоотчётов.
Диверсифицируйте деятельность ИП.
Заключите хотя бы 1–2 договора с другими компаниями - это снизит риски.
Контролируйте соотношение выплат.
Если вознаграждение ИП превышает 30% прибыли, будьте готовы обосновать его вклад в финансовый результат.
Подготовьте отчёт оценщика (ст. 105.7 НК РФ), подтверждающий рыночный уровень вознаграждения.
Консультируйтесь со специалистами.
При малейшем сомнении в правильности оформления договора обращайтесь к налоговому юристу. Профессиональная помощь поможет вам избежать штрафов и доначислений от ФНС.
Схема с ИП-управляющим-учредителем остаётся рабочей в 2025 году, но требует скрупулёзного подхода. Ключ к успеху - детальная проработка договора, акцент на конкретные результаты и постоянный мониторинг судебной практики. Помните, ФНС проигрывает такие споры только при наличии убедительных доказательств законности схемы!
Начать дискуссию