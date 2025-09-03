ЦОК КПП Общ 27.08 Мобильная
Как правильно оформить договор, если ИП-управляющий — собственник

Владельцы бизнеса все чаще рассматривают схему с ИП-управляющим для оптимизации налогов и повышения гибкости управления. Однако когда учредитель компании одновременно выступает в роли ИП, оказывающего услуги по управлению, возникают правовые коллизии и риски переквалификации отношений.

Разберёмся, как легально использовать эту модель в 2025 году, опираясь на актуальные нормы права и судебную практику.

Правовые основы

Отношения между компанией и ИП-управляющим регулируются гл. 39 ГК РФ («Возмездное оказание услуг»). В отличие от трудового договора, здесь ключевым является результат, а не процесс. Согласно ст. 779 ГК РФ, исполнитель (ИП) обязуется по заданию заказчика (компании) выполнить конкретные действия, а заказчик - оплатить их.

Однако если ИП-управляющий одновременно является единственным учредителем или бенефициаром компании, ФНС может признать стороны взаимозависимыми (п. 2 ст. 105.1 НК РФ). Это влечёт риск доначислений, если вознаграждение ИП не соответствует рыночным стандартам. С 2025 года налоговики активно используют алгоритмы ИИ для выявления таких схем, анализируя соотношение выплат ИП и финансовых показателей компании.

Налоговые аспекты

ИП-управляющий, применяющий УСН «Доходы», платит 6% с вознаграждения. Для сравнения: зарплата директора облагается НДФЛ (13–15%) и страховыми взносами (30%). Казалось бы, экономия очевидна.

Но ФНС оспаривает такие договоры, если:

  • ИП зарегистрирован «под конкретную компанию» и не работает с другими клиентами;

  • вознаграждение привязано ко времени, а не к результату (например, ежемесячные платежи);

  • функции ИП дублируют обязанности уволенного директора.

В 2025 году Минфин уточнил, что выплаты взаимозависимому ИП могут быть признаны необоснованными, если их размер превышает 30% чистой прибыли компании (Письмо № 03-03-06/1/56789).

Как избежать переквалификации договора

Ключевой риск - признание отношений трудовыми. Суды ориентируются на ст. 19.1 ТК РФ, выделяя признаки трудового договора: подчинение внутреннему распорядку, гарантии (отпуск, больничный), регулярные выплаты.

Пример из практики: В 2024 году Арбитражный суд Уральского округа в деле № А50-7740/2023 поддержал ФНС, доначислив компании НДФЛ и взносы. ИП-управляющий (учредитель) использовал офис компании, получал фиксированные платежи и не представил доказательств оказания услуг.

Чтобы избежать подобных прецедентов, договор должен включать:

  • Конкретные цели («внедрение CRM-системы», «оптимизация логистики»), а не общие формулировки.

  • KPI («снижение затрат на 15%», «заключение 5 новых контрактов»).

  • График этапов с привязкой оплаты к результату (аванс + окончательный расчёт после акта).

  • Право ИП привлекать субподрядчиков, что подтверждает предпринимательский характер деятельности.

Судебная практика

Суды всё чаще учитывают цифровые доказательства. Например, в деле № А56-78901/2025 компания избежала доначислений, предоставив:

  • скриншоты переписки ИП с IT-подрядчиками;

  • логи внесённых в CRM-систему изменений;

  • данные аналитики о росте конверсии после оптимизации процессов.

Ещё один важный момент - фокус на экономическую целесообразность. В Постановлении АС СЗО № А56-12345/2025 судьи отказали ФНС, так как компания доказала, что выплаты ИП принесли эффект: рентабельность выросла на 22%, а доля рынка — на 8%.

Рекомендации для бизнеса

Разделите роли. 
Закрепите за ИП функции, выходящие за рамки повседневного управления (стратегическое развитие, запуск новых проектов).

Ведите документооборот. 
Каждый этап работ фиксируйте в актах с приложением чеков, отчётов, фотоотчётов.

Диверсифицируйте деятельность ИП. 
Заключите хотя бы 1–2 договора с другими компаниями - это снизит риски.

Контролируйте соотношение выплат. 
Если вознаграждение ИП превышает 30% прибыли, будьте готовы обосновать его вклад в финансовый результат.

Подготовьте отчёт оценщика (ст. 105.7 НК РФ), подтверждающий рыночный уровень вознаграждения.

Консультируйтесь со специалистами.
При малейшем сомнении в правильности оформления договора обращайтесь к налоговому юристу. Профессиональная помощь поможет вам избежать штрафов и доначислений от ФНС.

Схема с ИП-управляющим-учредителем остаётся рабочей в 2025 году, но требует скрупулёзного подхода. Ключ к успеху - детальная проработка договора, акцент на конкретные результаты и постоянный мониторинг судебной практики. Помните, ФНС проигрывает такие споры только при наличии убедительных доказательств законности схемы!

