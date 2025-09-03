Как правильно оформить договор, если ИП-управляющий — собственник

Правовые основы

Отношения между компанией и ИП-управляющим регулируются гл. 39 ГК РФ («Возмездное оказание услуг»). В отличие от трудового договора, здесь ключевым является результат, а не процесс. Согласно ст. 779 ГК РФ, исполнитель (ИП) обязуется по заданию заказчика (компании) выполнить конкретные действия, а заказчик - оплатить их.

Однако если ИП-управляющий одновременно является единственным учредителем или бенефициаром компании, ФНС может признать стороны взаимозависимыми (п. 2 ст. 105.1 НК РФ). Это влечёт риск доначислений, если вознаграждение ИП не соответствует рыночным стандартам. С 2025 года налоговики активно используют алгоритмы ИИ для выявления таких схем, анализируя соотношение выплат ИП и финансовых показателей компании.