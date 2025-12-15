Как отказаться от нового кредита?

Осенью этого года ввели новый закон, по которому вы получаете деньги по потребительскому кредиту не сразу после подписания кредитного договора, а через несколько часов. К примеру, по кредиту, на сумму от 50 до 200 тысяч рублей деньги получите через 4 часа, не раньше, а по кредиту свыше 200 000 руб. – через 48 часов.

Предполагается, что если вы оформляли кредит под влиянием другого человека (мошенника), в измененном сознании или неуравновешенном состоянии – вы захотите отказаться и вы можете это сделать.

То есть, пришли, оформили кредит (или подали онлайн заявку, заполнили все электронные формы и документы, прошли все верификации, вам одобрили кредит) - потом походили 4 часа, и передумали или поняли, что кредит вам не нужен (вдруг, вспомнили, что в железной коробке из-под печенья, у вас лежат деньги).

Можно отказаться и не получать деньги, расторгнуть договор. Никаких штрафов со стороны банка не будет.

Прошло больше месяца с введения этого механизма и статистика такая: за месяц от кредитов отказалось 1% от всех оформивших кредит до 200 тыс.руб. и 4% от всех оформивших кредит свыше 200 тыс.руб.

При этом банки точную причину отказа не могут назвать, то ли из-за того, что человек нашел более выгодный процент, может стал не нужен или из-за мошенников.

В общем, пропиаренный инструмент по борьбе с мошенниками пока непонятен в действии. Хотя инструменты по борьбе с мошенниками должны быть другие – повышения уровня жизни, чтоб люди не думали о кредитах и повышение финансовой грамотности.