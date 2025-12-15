8044 ЦОК КПП БСН mobile
Кредитование

Как отказаться от нового кредита?

Осенью этого года ввели новый закон, по которому вы получаете деньги по потребительскому  кредиту не сразу после подписания кредитного договора, а через несколько часов. К примеру, по кредиту, на сумму от 50 до 200 тысяч рублей деньги получите через 4 часа, не раньше, а по кредиту свыше 200 000 руб. – через 48 часов.

Предполагается, что если вы оформляли кредит под влиянием другого человека (мошенника), в измененном сознании или неуравновешенном состоянии – вы захотите отказаться  и вы можете это сделать.

То есть, пришли, оформили кредит (или подали онлайн заявку, заполнили все электронные формы и  документы, прошли все верификации, вам одобрили кредит)  - потом походили 4 часа, и передумали или поняли, что кредит вам не нужен (вдруг, вспомнили, что в железной коробке из-под печенья, у вас лежат деньги).

Можно отказаться и не получать деньги, расторгнуть договор. Никаких штрафов со стороны банка не будет.

Прошло больше месяца с введения  этого механизма и статистика такая: за месяц от кредитов отказалось 1% от всех оформивших кредит до 200 тыс.руб. и 4%  от всех оформивших кредит свыше 200 тыс.руб.

 При этом банки точную причину отказа не могут назвать, то ли из-за того, что человек нашел более выгодный процент, может стал не нужен или из-за мошенников.

 В общем, пропиаренный инструмент по борьбе с мошенниками пока непонятен в действии. Хотя инструменты по борьбе с мошенниками должны быть другие – повышения уровня жизни, чтоб люди не думали о кредитах и повышение финансовой грамотности.

