Найти себя и свою работу/ дело мечты! Как пройти путь? Возможно ли это во взрослом возрасте?

Поиск себя во взрослом возрасте — это важный и иногда сложный процесс. Расскажу историю из практики работы с людьми.

Была как-то у меня женщина на консультации и все в ее жизни было хорошо. Профессия мечты для многих девушек - бизнес ассистент крупной компании, правая рука шефа, заработная плата выше рынка труда плюс постоянное повышение квалификации, обучение и повышение дохода. Идеальная картинка реализованной женщины, вот только пришла она ко мне не с радостным видом, а со слезами на глазах и свой рассказ начала с жуткого состояния уныния и депрессии в котором она уже живет пол года. Почему пришла на консультацию, потому что стало страшно из-за своего здоровья - плохо стала спать, постоянная бессонница и панические атаки. - Мама гордится мной, что я добилась таких успехов, а мне на работу идти не хочется. Ноги не идут, смысла во всем этом не вижу. Такое ощущение, что я делаю что-то бестолковое, никому не нужное. Нечто бесполезное. Доход хороший конечно, но я больше не хочу делать то, что я делаю.

Эта была первая и самая главная консультация в ее жизни. Никто даже не догадывался, что она всю жизнь мечтала быть джазовой певицей. Да ей самой по началу было даже совестно об этом говорить. В голове звучал укор мамы: “Будешь певичкой в баре. Ты своим пением много денег не заработаешь”.

Но это было ошибочное суждение мамы, которое просто пригвоздило все раскрытие ее потенциала в юношестве. Именно тогда она и решила пойти ассистентом работать. Стабильная работа, есть возможность роста. Лучше, чем детская мечта.

Но с годами стало понятно, что она обманула себя и все это время себя и обманывала. Пока не пришла к нам, не осознала свой путь реализации и не пошла им. Сейчас она уже гастролирует по России и поет джаз. Вот так мечта стала реальностью.

И ведь это не единичный случай, к нам в кадровое агентство приходит много людей на консультацию по карьере. И 80% сильно ошибаются со своей профессией. Люди ходят на нелюбимую работу и страдают, выгорают и потом теряют себя и свой путь.

Как найти свою работу мечты? Или как сейчас модно говорить - “свое предназначение”.

Чаще всего точка выгорания наступает тогда, когда внутри ощущение “по старому не хочу, по новому не умею”.

И если человек пропускает эти ощущения, то наступают 4 стадии выгорания:

1 стадия - Сложно проснуться утром. Внутреннее состояние повторяющийся день сурка, постоянно одно и тоже. Все уже не интересно и не увлекательно.

2 стадия - Открытие болезней. Различного характера. Там где “тонко, там и рвется”. Постоянные конфликты на работе.

3 стадия - Хронические заболевания, требующие оперативного вмешательства.

4 стадия - летальный исход.

Страшно об этом говорить, но на моей практике были все 4 стадии. Был случай на работе в одной компании, человек ходил долго на нелюбимую работу, а потом просто умер от инсульта на рабочем месте.

Человек долгие года заставлял себя ходить туда, где ему плохо и делать то, что ему не нравится. Сначала это приводило к конфликтам и болезням, потом к хроническому заболеванию, ну и потом это был конец. Думаем ли мы, как работодатели об этом, когда к нам приходят люди на работу? Чаще всего - нет, а надо бы знать это. Чтобы понимать, не гроблю ли я сейчас человека работая с ним и сотрудничая. И если это так и это не его работа мечты, лучшее что вы можете сделать это помочь ему найти свою профессию и раскрыть его потенциал. Такую услугу по оценке потенциала своих сотрудников можно заказать и не калечить людей.

Ну, а если ты сам тот человек, который находишься в точке выгорания? Что начать делать, чтобы выходить из нее?

Вот несколько способов, которые помогут начать делать шаги в сторону себя и своей работы мечты:

Первым шагом стоит провести самоанализ. Подумайте что вам действительно нравится? что вас вдохновляет? Что приносит удовольствие? И за что вам мир готов платить?

Можно для этого анализа воспользоваться системой “Ikigai”, которая поможет подсветить те зоны, которые вам возможно еще не видны.

Не бойтесь экспериментировать. Если у вас нет четкого понимания в какую сферу вы хотите двинуться, начните себе задавать вопросы из детства. Например:

- В какие игры я тогда играл/ла?

- Что мне больше всего нравилось в этих играх?

- Какую роль я занимал/ла в этих играх?

Вспоминая свое детство помню, что любила играть в школу и быть там учителем. Так по жизни и происходит, для многих людей я стала наставником и учителем и эта роль меня наполняет и расширяет. И самое удивительное, что сложные темы я могу объяснять простым языком, понятным для многих.

Можно пойти и более профессиональным путем обратиться к карьерным консультантам или к нам за профессиональной помощью. Наше направление “Путь к себе” карьерного консультирования много лет раскрывает потенциалы людей.

А что такое потенциал? Ну к примеру, человек работает бухгалтером, а на самом деле его потенциал стать классным менеджером по продажам и это его раскрытие потенциала. Или например, человек работает менеджером по продажам его хотят повысить до начальника отдела, а он не тянет на эту роль, нет там потенциала быть руководителем, но зато он может быть классным VIP менеджером и работать с VIP клиентами. И вот на практике, ставя человека в зону раскрытия его потенциала, он начинает раскрываться, кайфовать и идет в свое расширение. Обычно это отображается и на финансах, которые человек начинает получать. Компании наших клиентов растут в цифрах увеличения чистой прибыли и выручки, за счет правильной постановки человека по его супер силе.

Поэтому зная свои сильные и слабые стороны, и играя на сильных сторонах мы всегда будем получать денег больше, чем на нелюбимой стабильной работе.

Уникальность каждого человека в его талантах. Каждый человек уже рождается тем, кем он должен быть, далее в течении жизни он только раскрывает свой потенциал. Но бывает и иначе, когда у нас талант в одном, а нам родители, садик, школа, работа, общество навязывают другую концепцию - кем нам надо быть. И чаще всего это просто список востребованных профессий именно для данного периода жизни. Как раньше было модно быть юристом или финансистом, а теперь например айтишником или блогером.

Но часто, когда мы идем туда где нет наших талантов, чувствуем себя некомпетентными.

Помните: «Каждый человек — гений. Но если судить рыбу по её способности лазать по деревьям, она всю жизнь проживёт с верой в свою глупость». Альберт Энштейн

Почему же люди теряют и закапывают свои таланты? Скорее всего потому что в детстве нас никто не спрашивает кем мы хотим быть? О чем мечтаем?

А если даже и спрашивают родители, то после ответов ребенка хватаются за голову и запрещают даже думать об этой профессии, накладывая на нее свое предвзятое мнение. Обесценивают мечту ребенка и навязывают ту профессию, которая как им кажется более успешная и надежная. Самое обидное, когда этот талант не имеет никакой возможности пробиться. Думали ли вы о том, что в школах нас не учат быть уникальными, в школах нас учат быть одинаковыми, добиваются от нас хороших оценок по всем предметам. А эта главная иллюзия, ведь не может человек все предметы знать на 5.

Общаясь со взрослыми отличниками в индивидуальной работе, честно все отвечали на вопрос - Знал/ла ли ты все предметы на 5, отвечали - нет, не знал/ла. Просто статистика была хорошая и учителя сами уже дотягивали до красивой картинки. И это правда! Ну не лукавьте себе.

Ну вот и теперь самый главный вопрос - должен ли талантливый танцор знать на отлично физику/химию? Если он входит в топ 50 лучших пар по России? Нет, не должен. Но наше образование так не считает и в свое время, когда мой сын - кандидат в мастера спорта перед чемпионатом России стал скатываться по учебе, мне учителя и даже родительский комитет объявили байкот, устроили выговор, стали специально заваливать по успеваемости еще больше. Ребенка пришлось перевести на он-лайн образование, чтобы закончить 11 класс, а на выпускной его даже не пустили.

В их представлении профессиональный танцор, должен был еще быть и профессиональным отличником. И так у нас везде и всюду - в школах, в университетах, на работе, а дальше стереотипы общества, которые сделают свое дело. А потом выгорание, и мы понимаем, что ничего в жизни нас уже не радует, начинаем болеть, появляются вредные привычки (курение, алкоголь, переедание - чтобы снизить уровень стресса в организме) итог заболевания и мы сами себя убиваем. Но есть другой путь, путь который про счастье, здоровье и реализацию себя, с чего он начинается:

1) выявления вашей работы мечты и своей роли в реализации

2) понимание среды или работы на сколько вы по ценностям созвучны с этими людьми

3) убрать страхи и блоки, которые мешают поверить в себя и пойти своим путем

Можно конечно не брать ответственность за свою жизнь. Вечно страдать, ходить на нелюбимую работу или бизнес, который уже не радует. А можно понять свои ценности, свои сильные и слабые стороны, понять свою работу мечты и зайти туда красиво, стать успешным человеком и заражать других своим счастьем, которое идет изнутри.

Более 19 лет я в профессии HR и более 15 лет занимаюсь раскрытием потенциалов людей. Много было красивых историй на моей практике. Была и финансовый директор, которая стала печь торты и отрыла свою кондитерскую. Была и предприниматель, собственник модельного агентства, которая стала уникальной поэтессой. Был и айти предприниматель, который стал уникальным геологом. Был менеджер по продажам, который переехал в Канаду и отрыл свое бюро путешествий. Была и бухгалтер, которая стала уникальным менеджером по продажам и за два месяца, стала лучшей в отделе. Была и собственница маркетингового агентства, которая открыла школу танцев. И таких историй у меня много. Все они успешны в своей деятельности и самое главное счастливы.

А вы хотите найти СВОЮ работу мечты?