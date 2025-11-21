Эффективное управление численностью линейного персонала: 9 уникальных шагов для бизнеса

В 2025 году рынок перестал прощать ошибки в планировании: дефицит или избыток сотрудников напрямую отражается на скорости, качестве и финансовых результатах бизнеса. Сегодня уже недостаточно просто подсчитывать штат по формуле «на каждый объект — столько-то работников». Западные HR-стратегии адаптируются к цифровой трансформации, меняется и российская практика. Опираясь на последние тренды и кейсы из практики, а также материалы с конференции TECH WEEK и вебинаров Goodt WFM, мы предлагаем 9 уникальных шагов к современному управлению численностью.