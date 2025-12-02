Займ под залог доли в квартире: согласие совладельцев и риски

Реальный кейс

Житель Екатеринбурга заложил 1/3 доли квартиры.

Совладельцы узнали об этом только после регистрации обременения.

Кредитор подал в суд, чтобы реализовать долю в квартире.

Суд встал на сторону кредитора — имущество было продано, а заемщик с семьей потерял долю в квартире.

Займ под залог доли в квартире — инструмент для получения денег, но рискованный.

Чтобы минимизировать опасности: