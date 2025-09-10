Трудоголик — скрытая угроза для команды

Осторожно: трудоголик!

Трудоголизм, часто восхваляемый в корпоративной культуре, на самом деле может быть скрытой угрозой для команды.

Во-первых, трудоголик часто устанавливает нереалистичные стандарты для окружающих. Не имея возможности или желания делегировать задачи, он создает атмосферу давления и ожидания постоянной переработки. Это приводит к выгоранию других членов команды, чувствующих себя неполноценными или некомпетентными по сравнению с трудоголиком. В результате, производительность снижается, а текучесть кадров возрастает.

Во-вторых, трудоголизм обычно связан с плохим тайм-менеджментом и неэффективным использованием ресурсов. Вместо того чтобы оптимизировать процессы и находить более эффективные решения, трудоголик просто вкладывает больше времени и усилий, часто игнорируя необходимость отдыха и восстановления. Это приводит к ошибкам, упущенным возможностям и, в конечном итоге, к снижению качества работы.

В-третьих, постоянное напряжение и отсутствие баланса между работой и личной жизнью негативно сказываются на здоровье трудоголика, что, в свою очередь, отражается на его работоспособности и взаимодействии с командой. Раздражительность, усталость и отсутствие креативности делают его менее эффективным лидером и менее приятным коллегой.

Безусловно, важно помнить, что эффективная работа – это не всегда работа в режиме 24/7. Здоровая рабочая среда подразумевает умение делегировать, оптимизировать процессы, ценить отдых и поддерживать баланс между работой и личной жизнью. Руководителям следует обращать внимание на признаки трудоголизма в команде и активно продвигать культуру здорового и устойчивого подхода к работе.