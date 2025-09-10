Трудоголик — скрытая угроза для команды

Автор: Виктория Кутузова, финансовый аналитик, PR-эксперт, главный редактор, продюсер медиапроектов
Осторожно: трудоголик!
Трудоголизм, часто восхваляемый в корпоративной культуре, на самом деле может быть скрытой угрозой для команды.
Во-первых, трудоголик часто устанавливает нереалистичные стандарты для окружающих. Не имея возможности или желания делегировать задачи, он создает атмосферу давления и ожидания постоянной переработки. Это приводит к выгоранию других членов команды, чувствующих себя неполноценными или некомпетентными по сравнению с трудоголиком. В результате, производительность снижается, а текучесть кадров возрастает.
Во-вторых, трудоголизм обычно связан с плохим тайм-менеджментом и неэффективным использованием ресурсов. Вместо того чтобы оптимизировать процессы и находить более эффективные решения, трудоголик просто вкладывает больше времени и усилий, часто игнорируя необходимость отдыха и восстановления. Это приводит к ошибкам, упущенным возможностям и, в конечном итоге, к снижению качества работы.
В-третьих, постоянное напряжение и отсутствие баланса между работой и личной жизнью негативно сказываются на здоровье трудоголика, что, в свою очередь, отражается на его работоспособности и взаимодействии с командой. Раздражительность, усталость и отсутствие креативности делают его менее эффективным лидером и менее приятным коллегой.
Безусловно, важно помнить, что эффективная работа – это не всегда работа в режиме 24/7. Здоровая рабочая среда подразумевает умение делегировать, оптимизировать процессы, ценить отдых и поддерживать баланс между работой и личной жизнью. Руководителям следует обращать внимание на признаки трудоголизма в команде и активно продвигать культуру здорового и устойчивого подхода к работе.
Как управлять “талантливыми трудягами”?
Управление трудоголиком - задача, требующая тонкого подхода и понимания глубинных причин такого поведения. Трудоголизм, как и любая зависимость, имеет свои корни - будь то стремление к признанию, страх неудачи или перфекционизм. Важно помнить, что прямые упреки и критика, как правило, не приводят к желаемому результату, а лишь усугубляют ситуацию, заставляя человека еще сильнее погружаться в работу.
Вся работа делится на рутину и изменения. Так вот, главное правило для управления талантливыми "трудягами" - не загонять их в рамки рутины.
Надо хорошо организовать их труд: возможно, гибкий график работы, возможно, гибридная работа (в офисе и дома), условные печенюшки и кофемашина, "homestyle" или креативный космический офис.
Но при этом необходимо постоянно держать их ответственность и проектную дисциплину в тонусе (тут прекрасно поможет Scrum-подход):
в конце каждой недели подводить итоги проекта, показателей компании, договариваться о работах на следующую неделю и обязательно обсудить ожидаемый результат;
ежедневно утром уточнять, понятны ли сотрудникам объёмы работы на день, нужна ли помощь;
каждый вечер обсуждать,что сделано, что не получилось, почему и как это скажется на работе других, на проекте или работе компании в целом, чем помочь.
Главное - уважение и забота, четкость поставленных задач и конкретика при оценке результата. Ну, и "мягкая сила" - воспитание взаимной ответственности через понимание своего места и роли в организме компании.
Сергей Корчагин, учредитель Международного Медиа Агентства “Ценности Бизнеса”
Что на самом деле стоит за трудоголизмом?
Трудоголизм – это не просто увлеченность работой, а скорее навязчивое стремление к ней, граничащее с зависимостью. За этой внешней привлекательностью, за образом успешного и целеустремленного человека скрывается сложный комплекс психологических проблем и неудовлетворенных потребностей.
Часто трудоголизм маскирует глубоко укоренившееся чувство неполноценности и неуверенности в себе. Работа становится способом доказать свою ценность и значимость, заслужить одобрение и признание окружающих. Человек, страдающий трудоголизмом, убежден, что только через постоянную занятость он может избежать критики и неудач.
Перфекционизм, страх ошибки и стремление к контролю также играют значительную роль в развитии трудоголизма. Человек стремится все сделать идеально, боится делегировать задачи и постоянно перепроверяет свою работу, что приводит к перегрузке и истощению.
Кроме того, трудоголизм может быть способом уйти от проблем в личной жизни, избежать эмоциональной близости и заполнить внутреннюю пустоту. Работа становится убежищем, где человек чувствует себя в безопасности и контролирует ситуацию, в то время как в других сферах жизни он испытывает неуверенность и тревогу.
В конечном счете, трудоголизм – это не просто преданность работе, а серьезная психологическая проблема, требующая осознания и решения. Важно научиться находить баланс между работой и личной жизнью, развивать здоровое чувство уверенности в себе и находить удовлетворение в других сферах жизни, помимо профессиональной деятельности.
Когда стоит уволить трудоголика?
Увольнение трудоголика – это деликатный вопрос, требующий взвешенного подхода. Не стоит спешить с радикальными решениями, поскольку трудолюбие само по себе является ценным качеством. Однако, существуют ситуации, когда увольнение становится необходимой мерой, направленной на благо как самого сотрудника, так и компании в целом.
Одним из ключевых индикаторов, сигнализирующих о необходимости рассмотреть возможность увольнения, является явное пренебрежение балансом между работой и личной жизнью. Если трудоголик систематически перерабатывает, жертвует отдыхом и личными отношениями ради работы, это может привести к выгоранию, проблемам со здоровьем и, как следствие, снижению продуктивности. В таких случаях стоит попытаться помочь сотруднику, предложив ему консультации психолога, тренинги по тайм-менеджменту или возможность перейти на менее интенсивную должность.
Другим тревожным сигналом является токсичное поведение, вызванное трудоголизмом. Если сотрудник становится агрессивным, критикует коллег, завидует чужим успехам или саботирует работу других, это может негативно повлиять на атмосферу в коллективе и общую эффективность команды. Здесь также стоит попытаться скорректировать поведение сотрудника, установив четкие границы и обратившись к специалистам по управлению персоналом.
В случаях, когда трудоголизм перерастает в неконтролируемую зависимость, угрожающую здоровью и благополучию сотрудника и деструктивно влияющую на работу компании, увольнение может стать крайней мерой. Важно помнить, что здоровье человека – это его личная ответственность, и работодатель не может насильно заставить сотрудника изменить свой образ жизни.
Прежде чем принять решение об увольнении, необходимо тщательно задокументировать все проблемные ситуации, предшествовавшие этому решению. Также важно провести беседу с сотрудником, предоставив ему возможность высказаться и предложить варианты решения проблемы. Если все попытки изменить ситуацию оказались безуспешными, можно приступать к процедуре увольнения, соблюдая все требования трудового законодательства.
