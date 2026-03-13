Можно ли самозанятому работать с бывшим работодателем: правила и риски в 2026 году

Однако законодательство о налоге на профессиональный доход (НПД) содержит прямое ограничение на работу с бывшим работодателем. Игнорирование этого правила может привести к налоговым доначислениям и спорам с налоговой службой.

Разберем, как работает это правило в 2026 году и какие риски возникают для самозанятых и компаний.