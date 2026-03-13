Можно ли самозанятому работать с бывшим работодателем: правила и риски в 2026 году

Однако законодательство о налоге на профессиональный доход (НПД) содержит прямое ограничение на работу с бывшим работодателем. Игнорирование этого правила может привести к налоговым доначислениям и спорам с налоговой службой.
Разберем, как работает это правило в 2026 году и какие риски возникают для самозанятых и компаний.
Что говорит закон
Правило закреплено в Федеральном законе № 422-ФЗ, который регулирует применение режима НПД.
Согласно статье 6 закона, доходы от бывшего работодателя не могут облагаться налогом на профессиональный доход, если после увольнения прошло менее двух лет.
Это означает следующее:
если человек уволился из компании,
и начинает работать с ней как самозанятый,
доходы от этой компании не могут облагаться налогом НПД в течение двух лет.
Если такие выплаты все же проходят через режим самозанятости, налоговая может признать это нарушением условий применения НПД.
Правило распространяется на любые формы сотрудничества — договор услуг, подряд, консультации и другие виды гражданско-правовых договоров.
Зачем введено это ограничение
Главная цель ограничения — предотвратить подмену трудовых отношений самозанятостью.
Без такого правила работодатели могли бы массово переводить сотрудников на НПД сразу после увольнения. Это позволяло бы экономить на:
страховых взносах,
отпускных,
больничных,
других обязательствах работодателя.
В результате человек фактически продолжал бы работать как сотрудник, но без трудовых гарантий и с меньшей налоговой нагрузкой для компании.
Поэтому законодатель ввел двухлетний «карантин», который должен отделять трудовые отношения от независимого сотрудничества.
Как налоговая может выявить нарушение
ФНС имеет достаточно инструментов для выявления подобных ситуаций.
Во-первых, налоговая видит данные о работодателях через отчетность по НДФЛ и страховым взносам.
Во-вторых, система «Мой налог» фиксирует всех контрагентов самозанятого, включая юридические лица и ИП.
Если компания, которая ранее была работодателем, начинает платить человеку как самозанятому, налоговая может легко сопоставить эти данные.
Особое внимание привлекают ситуации, когда:
человек увольняется и сразу начинает работать с той же компанией как самозанятый;
характер работы фактически не меняется;
выплаты происходят регулярно и напоминают заработную плату.
В таких случаях налоговая может рассматривать отношения как скрытое продолжение трудовых отношений.
Какие последствия могут возникнуть
Если налоговая установит, что самозанятый получает доход от бывшего работодателя раньше чем через два года, возможны несколько последствий.
Потеря права на применение НПД
Доходы от такого сотрудничества могут быть признаны не соответствующими режиму самозанятости.
Это означает, что налог будет пересчитан по другой системе налогообложения.
Налоговые доначисления
Если отношения признают трудовыми, компания может получить требования:
уплатить НДФЛ,
начислить страховые взносы,
заплатить штрафы и пени.
Для бизнеса такие суммы могут быть значительными, особенно если сотрудничество длилось долго.
Трудовой спор
В некоторых случаях отношения могут быть признаны фактическими трудовыми, что влечет дополнительные обязанности работодателя — например, оплату отпусков или компенсаций.
Когда сотрудничество возможно
Запрет не означает, что бывший сотрудник вообще не может работать со своей прежней компанией.
Закон устанавливает только временное ограничение.
После двух лет с момента увольнения самозанятый может заключать договоры со своим бывшим работодателем на общих основаниях.
При этом важно, чтобы сотрудничество действительно было гражданско-правовым, а не скрытым трудовым.
Например:
работа выполняется по конкретному результату;
нет фиксированного рабочего графика;
нет постоянного контроля со стороны компании.
Что делать, если компания хочет продолжить сотрудничество
На практике существует несколько безопасных вариантов.
Подождать два года
Самый простой способ — дождаться окончания установленного законом срока и затем заключить договор с самозанятым.
Заключить гражданско-правовой договор без НПД
Компания может работать с бывшим сотрудником по договору услуг как с обычным физическим лицом.
Но в этом случае придется:
удерживать НДФЛ,
платить страховые взносы.
Экономии для бизнеса почти не будет, поэтому этот вариант используется редко.
Зарегистрировать ИП
Иногда специалист после увольнения открывает индивидуальное предпринимательство.
В этом случае ограничения закона о самозанятости не применяются, но важно, чтобы отношения не выглядели как скрытый найм.
Как снизить риски, если сотрудничество все же происходит
Если бывший сотрудник начинает работать с компанией после истечения двух лет, важно правильно выстроить формат работы.
Стоит обратить внимание на несколько моментов:
договор должен описывать конкретный результат работы, а не процесс;
оплата должна быть привязана к выполненной услуге или проекту;
не должно быть графика работы и внутреннего контроля как у сотрудников;
желательно, чтобы у самозанятого были другие заказчики.
Такие признаки подтверждают независимый характер работы.
Главный вывод
Работа самозанятого с бывшим работодателем — одна из самых чувствительных тем для налоговых органов.
В 2026 году действует четкое правило: доходы от бывшего работодателя нельзя облагать налогом на профессиональный доход в течение двух лет после увольнения.
Это ограничение введено для предотвращения схем, при которых трудовые отношения формально заменяются самозанятостью.
Поэтому при переходе на НПД важно учитывать не только налоговые преимущества режима, но и его ограничения. Грамотное соблюдение этих правил позволяет избежать налоговых рисков и сохранить стабильную модель работы.
