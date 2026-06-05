Самозанятый и кредиты: почему высокий доход не всегда помогает получить одобрение

Если человек зарабатывает 150–200 тысяч рублей в месяц, почему ему сложнее получить кредит, чем сотруднику с официальной зарплатой в два раза ниже?

Причина заключается не только в размере дохода. Для банка гораздо важнее предсказуемость и возможность оценить финансовые риски заемщика. Именно поэтому в 2026 году многие самозанятые продолжают сталкиваться с особенностями кредитования, которые редко обсуждаются заранее.