Новое в уголовном, ноябрь 2025

Усилена ответственность за диверсионные преступления и вовлечение несовершеннолетних в терроризм

Изменено: УК — ФЗ от 17.11.2025 №420-ФЗ

С 16 до 14 лет понижен возраст уголовной ответственности за содействие террористической деятельность (205.1), диверсию и связанные с ней преступления (281, 281.1, 281.2, 281.3).

Особые условия ответственности за преступления, совершенные другими участниками орг. группы, распространены также на диверсионное и экстремистское сообщества (281.3 и 282.1).

Преступления диверсионной направленности (281-281.3) внесены в список исключений, за которые не может быть назначено наказание ниже низшего предела, не применяются сроки давности, а условно-досрочное назначение возможно только после отбытия 3/4 срока (а не 1/2 или 2/3)

Организация и участие диверсионного сообщества (281.3) внесены в список исключений, за которые не может быть назначено условное наказание

Несовершеннолетним, которые вовлекали кого-то в диверсии, финансировали их, (ч. 1 ст. 281.1), участвовали в диверсионном сообществе (ч. 2 ст. 281.3), нельзя заменить наказание обучением в закрытой спецшколе

Ужесточена ответственность за вовлечение несовершеннолетних в терроризм и содействие диверсионной деятельности (было: 8-15 лет, стало: 10-20 лет)