Новое в уголовном, ноябрь 2025

Уголовное право
Усилена ответственность за диверсионные преступления и вовлечение несовершеннолетних в терроризм
Изменено: УК — ФЗ от 17.11.2025 №420-ФЗ
С 16 до 14 лет понижен возраст уголовной ответственности за содействие террористической деятельность (205.1), диверсию и связанные с ней преступления (281, 281.1, 281.2, 281.3).
Особые условия ответственности за преступления, совершенные другими участниками орг. группы, распространены также на диверсионное и экстремистское сообщества (281.3 и 282.1).
Преступления диверсионной направленности (281-281.3) внесены в список исключений, за которые не может быть назначено наказание ниже низшего предела, не применяются сроки давности, а условно-досрочное назначение возможно только после отбытия 3/4 срока (а не 1/2 или 2/3)
Организация и участие диверсионного сообщества (281.3) внесены в список исключений, за которые не может быть назначено условное наказание
Несовершеннолетним, которые вовлекали кого-то в диверсии, финансировали их, (ч. 1 ст. 281.1), участвовали в диверсионном сообществе (ч. 2 ст. 281.3), нельзя заменить наказание обучением в закрытой спецшколе
Ужесточена ответственность за вовлечение несовершеннолетних в терроризм и содействие диверсионной деятельности (было: 8-15 лет, стало: 10-20 лет)
Возможна идеальная совокупность уголовки и административки
Принято: Постановление Конституционного Суда РФ от 14.11.2025 № 38-П
Водитель автобуса выехал на встречку, произошло ДТП, один человек погиб (264 УК), второму причинен легкий вред здоровью (12.24 КоАП).
Получается, что одно действие (выещд на встречку) одновременно привело к последствиям, которые предусмотрены УК и КоАП. Можно ли одновременно привлекать за это действие и к уголовной, и к административной ответственности?
КС ответил, что можно, т.к. это та же самая идеальная совокупность преступлений, которая предусмотрена УК. Только здесь одно действие одновременно содержит не признаки двух преступлений, а признаки преступления и административного правонарушения.
Уголовный процесс
Шанс на присяжных после возвращения дела на новое рассмотрение
Принято: Постановление Конституционного Суда РФ от 24.11.2025 N 40-П
Если вышестоящий суд вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции на новое рассмотрение со стадии подготовки к судебному заседанию, то дело начинается с самого начала. Это значит, что снова можно совершить все те действия, которые можно совершить до первого заседания, в том числе заявить о рассмотрении дела присяжными.
Ещё один шанс на присяжных — тем, кто готов рисковать и идти по этой процедуре.
