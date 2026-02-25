Как юридическому лицу платить самозанятому

Почему тема стала горячей именно сейчас

В 2025–2026 годах ФНС перешла от пассивного мониторинга к активному: скоринговая система МАРМ НПД (Мобильное автоматизированное рабочее место) анализирует данные из приложения «Мой налог» в реальном времени, отслеживая более 20 параметров — от частоты чеков до структуры доходов самозанятых.

С января 2025 года действуют обновленные индикаторы риска по Приказу Минтруда от 28.11.2024 № 640н. Красные флаги: сотрудничество с большим количеством самозанятых, у которых выплаты от «подозреваемой компании» — единственный или практически единственный источник дохода.

АСК ДФЛ (аналитическая система контроля за доходами физических лиц), аналог АСК НДС-2, сопоставляет данные 6-НДФЛ, РСВ и «Мой налог», рассчитывая «разрыв» между фактическими выплатами и среднеотраслевыми зарплатами, присваивая риски от «минимального» до «критического» (при значительном разрыве между официальными выплатами и среднеотраслевым уровнем риск проверки ФНС заметно возрастает).

Судебная практика 2025–2026 годов подтверждает тренд: суды игнорируют формальности и оценивают фактические отношения — график, зависимость, фиксированные выплаты. Вот живой пример из практики S4. Производственная компания нанимала самозанятых курьеров, количество таких сотрудников не более 10, при этом штат более 300 сотрудников. Мы подготовили и сопроводили клиента, отвечали только на вопросы, которые относились к сути требования, без отвлечений. ФНС этим не удовлетворилась и пригласила некоторых самозанятых курьеров в ФНС и попросила ответить на следующие вопросы:

Предоставляется ли самозанятому исполнителю отпуск?

Хочет ли самозанятый исполнитель работать по трудовому договору и в штате?

От каких показателей зависит сумма выплат и как часто выплачивается сумма?

На каком ресурсе самозанятый нашел эту компанию? Сразу подсказка: по hh и другим “работным” сайтам.

Встречи шли нон-стопом весь декабрь.

На данный момент проверка пройдена, риск минимизирован.

Инспекторы ФНС сами активно рассказывают о «договорных матчах» с одной московской логистической компанией: у которой было 60 самозанятых-курьеров. В результате ФНС компанию заставила принять в штат 40 человек задним числом, сдать отчетность и доплатить НФДЛ и страх.взносы. Кстати, уплата самих СМЗ налога НПД зависла и не пошла в зачет НДФЛ.