Срочная дилемма 2026: УСН «Без НДС», а клиент требует счет-фактуру с НДС. Как быть и не потерять заказ?

Коллеги-предприниматели, особенно те, кто только недавно зарегистрировал ИП и выбрал упрощенку, этот пост для вас. Ситуация классическая, но в 2026 году из-за постоянных изменений в законодательстве она вызывает много паники.

Представьте: вы ИП на УСН (работаете без НДС). Приходит крупный клиент (например, компания на ОСНО) и говорит: «Мы готовы работать, но нам нужен счет с НДС, чтобы брать его к вычету. Выставишь счет с НДС — получишь заказ. Нет — извини, найдем другого поставщика».

Сердце екает, в голове мысль: «Если я выставлю счет с НДС, то автоматически слетаю с упрощенки и лечу на ОСНО?!» Знакомо?

Разбираемся без паники. Как не отказаться от клиента и не перейти на ОСНО?

В Налоговом кодексе есть понятие «налоговый агент». В данном случае речь пойдет о добровольном выставлении счета-фактуры.

Главный лайфхак: вы можете выставить счет с НДС, оставаясь на УСН, если готовы заплатить этот НДС в бюджет ЗА СВОЙ СЧЕТ.

Вот пошаговый алгоритм действий, чтобы сделка состоялась:

Шаг 1. Договариваемся о цене Ваша ошибка — сказать: «Ок, услуга стоит 100 000 рублей + НДС сверху». Нет. Вы на УСН, ваш бюджет верстался без учета налога. ✅ Правильно: Вы говорите клиенту: «Моя цена 122 000 рублей (как и планировалось). Но так как я на УСН, обычно я работаю без НДС. Однако ради вас я готов выставить счет-фактуру. В нем будет выделен НДС 22% — это 22 000 рублей. Внимание: эти 22 000 рублей вы мне не доплачиваете сверху, они уже сидят в цене. Просто в документах у вас будет красивый входной НДС к вычету».

Итог: Клиент платит вам те же 122 000, но получает счет-фактуру.

Шаг 2. Оформляем документы Вы выставляете:

Акт выполненных услуг (или накладную) на сумму 122 000 рублей, с пометкой «Без НДС» (так как по факту вашей деятельности вы НДС не исчисляете). Отдельно выписываете счет-фактуру с выделенной суммой НДС (в нашем примере — 22 000 рублей).

Шаг 3. Платим налог Вот тут самое важное. Выставив счет-фактуру, вы обязаны подать декларацию по НДС (только за этот квартал, где была эта сделка) и заплатить эти 22 000 рублей в бюджет. 💰 Вы получили от клиента 122 000. Из них 22 000 вы обязаны перечислить государству. На руках у вас остается 100 000 — та самая сумма, на которую вы и рассчитывали изначально.

Шаг 4. Подаем отчетность До 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была сделка, нужно сдать декларацию по НДС (только титульный лист и раздел, где отражается операция налогового агента/лица, выставившего счет-фактуру). Да, это морока, но это дешевле и проще, чем переход на ОСНО.

Важное предупреждение! Выставлять счета-фактуры с НДС на УСН — это право, а не обязанность. Но пользоваться им нужно аккуратно. Если вы начнете выставлять их каждой второй компании, налоговая может заинтересоваться, не пора ли вас перевести на общий режим. Но разовая акция для крупного и жирного заказчика — это абсолютно законно.

Вывод: Отказывать клиенту не нужно. Просто правильно посчитайте цену (НДС должен быть внутри неё, а не сверху), чтобы не работать себе в убыток. Так вы сохраните и клиента, и свой спецрежим.

А вы сталкивались с таким требованием от заказчиков? Как выкручивались?

Важно: перед сделкой обязательно проконсультируйтесь с вашим бухгалтером, чтобы точно рассчитать экономику, так как ставка НДС в 2026 году может иметь нюансы (льготные ставки и т.д.)