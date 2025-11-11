Восстановление ИТ-инфраструктуры: как подготовиться к сбою и не остановить работу компании

Отказ IT-инфраструктуры может парализовать работу компании и привести к финансовым потерям. Если не работают 1С, почта или CRM, бизнес несет убытки. Как подготовиться к таким сбоям и быстро возобновить работу? В статье даем пошаговый план аварийного восстановления (DRP) и шаблон, который поможет защитить ваш бизнес от рисков простоя.

Всем привет! На связи Дмитрий Бессольцев, руководитель компании ALP ITSM. Мы с 1996 года занимаемся ИТ-аутсорсингом и знаем, что отказ даже одного IT-сервиса способен остановить работу целой компании.

В этой статье я хочу поделиться нашим опытом и на примере реальных кейсов разобрать, как создать надежный план аварийного восстановления (Disaster Recovery Plan), который станет вашей главной страховкой от простоев и финансовых потерь.