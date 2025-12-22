8067 ок БСН Мобил
Учет расходов

Какие расходы можно признать при упрощенной системе налогообложения с 1 января 2026 года?

Теперь организации смогут учитывать целый ряд новых видов затрат, которые раньше были запрещены!

Налоговая реформа внесла значительные изменения в перечень признаваемых расходов для компаний и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН).

Расходы, которые теперь разрешено включать в учет

Финансовые затраты:

  • Добровольное страхование, включая полисы КАСКО.

  • Информационно-консультационные услуги.

  • Представительские расходы.

  • Остаточную стоимость основных средств при их реализации.

  • Безнадежную задолженность, которую невозможно взыскать.

Производственные издержки

  • Стоимость утраченных или поврежденных запасов.

  • Выплата премий сотрудникам по случаю праздников, юбилеев и аналогичных мероприятий.

  • Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ).

  • Компенсации работникам за использование личного автотранспорта, разъездной характер работы и удаленный труд.

Общие административные расходы

  • Затраты на организацию рабочих мест, например, покупку питьевой воды и кулеров.

  • Покупка имущественных прав и требований третьих лиц.

  • Организация уборки территории и вывоза снега.

  • Хранение и утилизация архивных документов.

  • Расходы на привлечение кадров и кадровый подбор.

Как учитываются новые виды расходов?

Условия признания расходов остаются неизменными согласно статье 346.17 Налогового кодекса РФ:

  • Расход признается лишь тогда, когда фактически произведен платеж (кассовое правило).

  • Стоимость приобретенных товаров включается в расходы только после их дальнейшей реализации покупателям.

  • Авансированные платежи пока не являются признанными расходами.

Таким образом, новый порядок учета позволяет бизнесу оптимизировать налоговую нагрузку и эффективно управлять финансовыми потоками.

Заключение

Новые правила существенно расширяют возможности налогоплательщика, позволяя включить в расчет налога большее количество экономически обоснованных затрат. Это нововведение способствует повышению прозрачности бизнеса и создает дополнительные стимулы для развития малого предпринимательства.

Следите за изменениями налогового законодательства, чтобы своевременно воспользоваться новыми возможностями оптимизации налогов!

Обязательно проконсультируйтесь с профессиональным бухгалтером перед применением указанных положений.

