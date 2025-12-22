Какие расходы можно признать при упрощенной системе налогообложения с 1 января 2026 года?

Налоговая реформа внесла значительные изменения в перечень признаваемых расходов для компаний и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН).
Расходы, которые теперь разрешено включать в учет
Финансовые затраты:
Добровольное страхование, включая полисы КАСКО.
Информационно-консультационные услуги.
Представительские расходы.
Остаточную стоимость основных средств при их реализации.
Безнадежную задолженность, которую невозможно взыскать.
Производственные издержки
Стоимость утраченных или поврежденных запасов.
Выплата премий сотрудникам по случаю праздников, юбилеев и аналогичных мероприятий.
Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ).
Компенсации работникам за использование личного автотранспорта, разъездной характер работы и удаленный труд.
Общие административные расходы
Затраты на организацию рабочих мест, например, покупку питьевой воды и кулеров.
Покупка имущественных прав и требований третьих лиц.
Организация уборки территории и вывоза снега.
Хранение и утилизация архивных документов.
Расходы на привлечение кадров и кадровый подбор.
Как учитываются новые виды расходов?
Условия признания расходов остаются неизменными согласно статье 346.17 Налогового кодекса РФ:
Расход признается лишь тогда, когда фактически произведен платеж (кассовое правило).
Стоимость приобретенных товаров включается в расходы только после их дальнейшей реализации покупателям.
Авансированные платежи пока не являются признанными расходами.
Таким образом, новый порядок учета позволяет бизнесу оптимизировать налоговую нагрузку и эффективно управлять финансовыми потоками.
Заключение
Новые правила существенно расширяют возможности налогоплательщика, позволяя включить в расчет налога большее количество экономически обоснованных затрат. Это нововведение способствует повышению прозрачности бизнеса и создает дополнительные стимулы для развития малого предпринимательства.
Следите за изменениями налогового законодательства, чтобы своевременно воспользоваться новыми возможностями оптимизации налогов!
Обязательно проконсультируйтесь с профессиональным бухгалтером перед применением указанных положений.
