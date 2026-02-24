ГИТ усиливает контроль за работой с самозанятыми

⚠️ Новые цифровые «маячки» для ГИТ
Внеплановая проверка может быть инициирована, если у контролеров появится информация, что работодатель одновременно соответствует нескольким новым критериям в работе с физлицами на спецрежиме НПД. Компания или ИП попадает в зону особого внимания, если взаимодействует с более чем 35 самозанятыми, и для каждого из них выполняется следующее:
✔️Доход от заказчика превышает 35 000 рублей в месяц в среднем.
✔️Доля дохода от этого заказчика составляет более 75% (в отдельных источниках указывается 90%) от общего дохода исполнителя.
✔️Сотрудничество длится более 3 месяцев.
Наличие этих признаков не означает автоматической переквалификации договоров, но служит веским основанием для пристального изучения ваших отношений с исполнителями со стороны ГИТ и ФНС.
🔍 На что будут смотреть инспекторы?
Цель проверки — выявить, не скрываются ли за договорами гражданско-правового характера (ГПХ) обычные трудовые отношения. Инспекторы и налоговики анализируют реальное положение дел, а не только документы. Ключевые признаки «подмены», на которые они обратят внимание:
✔️Регулярность и фиксированность выплат (аналогично зарплате).
✔️Выполнение постоянной трудовой функции, а не разового задания.
✔️Подчинение внутреннему распорядку: фиксированный график, рабочее место, корпоративная почта.
✔️Контроль процесса работы, а не только принятие результата.
✔️Зависимость исполнителя от инфраструктуры заказчика (рабочий ноутбук, оборудование).
✔️Указание в договоре обязанности оформить статус самозанятого.
💎 Практические советы для минимизации рисков
Чтобы сотрудничество с самозанятыми оставалось законным и не вызвало претензий, стоит пересмотреть подходы.
1. Грамотное оформление договора ГПХ:
- Детально опишите конкретный конечный результат (например, «разработать макет сайта»), а не общую функцию («быть дизайнером»).
- Укажите сроки и этапы сдачи работы. Откажитесь от формулировок, характерных для трудового договора («рабочий день», «должность», «оклад»).
2. Организация работы и оплаты:
- Оплачивайте конкретные выполненные работы/услуги по актам, а не регулярные идентичные суммы.
- Избегайте включения исполнителя в корпоративную структуру: не выдавайте пропуск постоянного сотрудника, не подключайте к общему чалу как штатную единицу.
- Контролируйте результат, а не ежедневный процесс.
3. Документооборот:
- Всегда запрашивайте и храните чеки, сформированные через приложение «Мой налог».
- Своевременно подписывайте акты выполненных работ.
- Проверяйте статус самозанятого перед началом сотрудничества.
⚖️ Чем грозит переквалификация?
Если ГИТ или суд признают отношения трудовыми, последствия для работодателя будут серьезными:
📍Доначисление НДФЛ (13%) и страховых взносов (около 30%) за весь период сотрудничества, пени и штрафы.
📍Административные штрафы по ст. 5.27 КоАП РФ: для организации — до 100 000 руб., для должностного лица — до 20 000 руб..
📍Исполнитель получит право требовать оплату отпуска, больничного и иных гарантий.
📍Риск включения в реестр недобросовестных работодателей Роструда, что испортит репутацию и создаст проблемы с наймом.
Новые правила — четкий сигнал от государства. Сотрудничество с самозанятыми по-прежнему законно, но требует особой аккуратности в оформлении и организации. Рекомендуем провести аудит действующих договоров ГПХ на соответствие новым реалиям.
