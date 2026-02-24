ГИТ усиливает контроль за работой с самозанятыми

⚠️ Новые цифровые «маячки» для ГИТ

Внеплановая проверка может быть инициирована, если у контролеров появится информация, что работодатель одновременно соответствует нескольким новым критериям в работе с физлицами на спецрежиме НПД. Компания или ИП попадает в зону особого внимания, если взаимодействует с более чем 35 самозанятыми, и для каждого из них выполняется следующее:

✔️Доход от заказчика превышает 35 000 рублей в месяц в среднем.

✔️Доля дохода от этого заказчика составляет более 75% (в отдельных источниках указывается 90%) от общего дохода исполнителя.

✔️Сотрудничество длится более 3 месяцев.

Наличие этих признаков не означает автоматической переквалификации договоров, но служит веским основанием для пристального изучения ваших отношений с исполнителями со стороны ГИТ и ФНС.