Елена Булганина
Самозанятые

ГИТ усиливает контроль за работой с самозанятыми

С 10 января 2026 года вступил в силу новый приказ Минтруда, который значительно расширяет список индикаторов риска для внеплановых проверок Государственной инспекции труда (ГИТ). Главный фокус внимания — отношения с самозанятыми и ИП на НПД.

⚠️ Новые цифровые «маячки» для ГИТ

Внеплановая проверка может быть инициирована, если у контролеров появится информация, что работодатель одновременно соответствует нескольким новым критериям в работе с физлицами на спецрежиме НПД. Компания или ИП попадает в зону особого внимания, если взаимодействует с более чем 35 самозанятыми, и для каждого из них выполняется следующее:

✔️Доход от заказчика превышает 35 000 рублей в месяц в среднем.

✔️Доля дохода от этого заказчика составляет более 75% (в отдельных источниках указывается 90%) от общего дохода исполнителя.

✔️Сотрудничество длится более 3 месяцев.

Наличие этих признаков не означает автоматической переквалификации договоров, но служит веским основанием для пристального изучения ваших отношений с исполнителями со стороны ГИТ и ФНС.

🔍 На что будут смотреть инспекторы?

Цель проверки — выявить, не скрываются ли за договорами гражданско-правового характера (ГПХ) обычные трудовые отношения. Инспекторы и налоговики анализируют реальное положение дел, а не только документы. Ключевые признаки «подмены», на которые они обратят внимание:

✔️Регулярность и фиксированность выплат (аналогично зарплате).

✔️Выполнение постоянной трудовой функции, а не разового задания.

✔️Подчинение внутреннему распорядку: фиксированный график, рабочее место, корпоративная почта.

✔️Контроль процесса работы, а не только принятие результата.

✔️Зависимость исполнителя от инфраструктуры заказчика (рабочий ноутбук, оборудование).

✔️Указание в договоре обязанности оформить статус самозанятого.

💎 Практические советы для минимизации рисков

Чтобы сотрудничество с самозанятыми оставалось законным и не вызвало претензий, стоит пересмотреть подходы.

1. Грамотное оформление договора ГПХ:

- Детально опишите конкретный конечный результат (например, «разработать макет сайта»), а не общую функцию («быть дизайнером»).

- Укажите сроки и этапы сдачи работы. Откажитесь от формулировок, характерных для трудового договора («рабочий день», «должность», «оклад»).

2. Организация работы и оплаты:

- Оплачивайте конкретные выполненные работы/услуги по актам, а не регулярные идентичные суммы.

- Избегайте включения исполнителя в корпоративную структуру: не выдавайте пропуск постоянного сотрудника, не подключайте к общему чалу как штатную единицу.

- Контролируйте результат, а не ежедневный процесс.

3. Документооборот:

- Всегда запрашивайте и храните чеки, сформированные через приложение «Мой налог».

- Своевременно подписывайте акты выполненных работ.

- Проверяйте статус самозанятого перед началом сотрудничества.

⚖️ Чем грозит переквалификация?

Если ГИТ или суд признают отношения трудовыми, последствия для работодателя будут серьезными:

📍Доначисление НДФЛ (13%) и страховых взносов (около 30%) за весь период сотрудничества, пени и штрафы.

📍Административные штрафы по ст. 5.27 КоАП РФ: для организации — до 100 000 руб., для должностного лица — до 20 000 руб..

📍Исполнитель получит право требовать оплату отпуска, больничного и иных гарантий.

📍Риск включения в реестр недобросовестных работодателей Роструда, что испортит репутацию и создаст проблемы с наймом.

Новые правила — четкий сигнал от государства. Сотрудничество с самозанятыми по-прежнему законно, но требует особой аккуратности в оформлении и организации. Рекомендуем провести аудит действующих договоров ГПХ на соответствие новым реалиям.

