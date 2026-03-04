Пониженный тариф по взносам. Разбор про 70% льготного дохода

❓ Вопрос дня: Можно ли применять пониженный тариф по взносам, если 70% «льготного» дохода набирается по нескольким видам деятельности?

Ситуация классическая: компания на МСП ведет несколько видов деятельности. Один из них — основной (по ОКВЭД в реестре), а остальные — дополнительные, но они тоже вроде как попадают в льготный перечень.

🤔 Логика предпринимателя: «Если все мои доходы идут от "хороших" ОКВЭДов (обработка, производство и т.д.), то почему бы не сложить их все вместе, чтобы выполнить условие по 70%?»

Отвечаем четко и со ссылкой на позицию чиновников 👇

📌 Короткий ответ: НЕТ, так делать нельзя.

💡 Аргументация (важно для 2026 года):

С 2026 года условия для льготных тарифов МСП ужесточились. Чтобы платить взносы 15% с суммы свыше МРОТ (или 7,6% для обрабатывающих производств), нужно подтвердить, что не менее 70% дохода идет от основного вида деятельности.

🔍 Смотрим разъяснения Минфина (Письмо от 29.04.2025 № 03-15-05/43670):

Хотя письмо посвящено тарифу 7,6% для обрабатывающих производств, логика универсальна и применима ко всем льготным тарифам МСП.

Минфин рассмотрел точно такой же кейс:

✔️Есть основной ОКВЭД (обрабатывающее производство).

✔️Есть дополнительный ОКВЭД (тоже из списка льготных).

✔️В сумме доходы по ним дают нужные 70%.

❌ Вывод Минфина: Учитывать при расчете 70% доли можно только доходы от основного вида деятельности, который указан первым в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Доходы от «хороших», но дополнительных ОКВЭДов, в расчет не принимаются.

⚠️ Проецируем на 2026 год:

Полагаем, что налоговики будут применять этот же подход ко всем льготным тарифам. Если у вас в реестре основной ОКВЭД, допустим, «Производство мебели» (льготный), а дополнительный — «Ремонт мебели» (тоже льготный), то для получения права на пониженный тариф 70% выручки должна давать именно «Производство мебели». Ремонт в этом расчете участвовать не будет.

🔥Не обольщайтесь, если у вас несколько льготных кодов. Смотрите строго на тот ОКВЭД, который стоит на первом месте в выписке. Если по нему выручка падает ниже 70%, льготу придется потерять, даже если общая сумма льготных доходов переваливает за 70%.