Утилизационный сбор с 1 декабря 2025 года значительно вырос

Теперь при расчете будет учитываться не только объем двигателя и возраст транспортного средства, но и его мощность.
Что такое утилизационный сбор и кто его платит?
Утилизационный сбор - это разовый платеж за весь жизненный цикл автомобиля.
Если сбор был уплачен предыдущим владельцем, новый собственник освобождается от его уплаты.
Плательщиками являются:
Производители - если транспортное средство (ТС) выпускается на территории России.
Сбор должен быть уплачен до выпуска ТС в продажу.
Важно: сбор платится только по тем ТС, которые включены в установленные Перечни.
Импортеры - если ТС ввозится в РФ из-за границы.
Сбор уплачивается до оформления таможенных документов, без этого растаможить автомобиль невозможно.
Исключение составляет временный ввоз для транзита.
Владельцы - если автомобиль приобретен у лица, которое не уплатило сбор (например, было освобождено от уплаты или допустило нарушение).
Отметка об уплате сбора должна быть в ПТС или электронном паспорте, иначе автомобиль не зарегистрируют.
Ключевые изменения в расчете с 1 декабря 2025 года
Введение градации коэффициентов в зависимости от мощности двигателя в киловаттах (кВт) для транспортных средств категории M1 (легковые автомобили).
Базовая ставка остается неизменной и составляет 20 000 рублей.
Новая система расчета использует «шаг мощности» примерно в 22,07 кВт (что близко к 30 л.с.).
Верхний предел установлен для автомобилей мощностью свыше 367,76 кВт (около 500 л.с.).
ФНС России уже разъяснила, что с 1 декабря 2025 года при заполнении расчета утилизационного сбора в строке «Полная масса (тонн)» необходимо указывать мощность транспорта в кВт.
Примеры расчета
Автомобиль А (объем 1.4 л, мощность 150 л.с./110.3 кВт):
До 01.12.2025: коэффициент 33,37. Сбор = 20 000 33,37 = 667 400 руб.
С 01.12.2025: коэффициент 33,37. Сбор = 667 400 руб.
Изменение: 0%.
Автомобиль Б (объем 1.6 л, мощность 257 л.с./189.0 кВт):
До 01.12.2025: коэффициент 33,37. Сбор = 667 400 руб.
С 01.12.2025: коэффициент 47,6. Сбор = 20 000 47,6 = 952 000 руб.
Изменение: +42,64%.
Автомобиль В (объем 2.5 л, мощность 260 л.с./191.2 кВт):
До 01.12.2025: коэффициент 93,77. Сбор = 1 875 400 руб.
С 01.12.2025: коэффициент 105. Сбор = 2 100 000 руб.
Изменение: +11,98%.
Автомобиль Г (объем 5.6 л, мощность 320 л.с./235.4 кВт):
До 01.12.2025: коэффициент 137,11. Сбор = 2 742 200 руб.
С 01.12.2025: коэффициент 155,3. Сбор = 3 106 000 руб.
Изменение: +13,27%.
Выводы из примеров
Для маломощных автомобилей с небольшим объемом двигателя увеличения сбора не произошло.
Наибольший рост (+42,64%) ожидается для автомобилей с высокой мощностью при относительно небольшом объеме двигателя.
Для автомобилей с большим объемом и мощностью рост умеренный.
Наиболее существенные изменения затронули электромобили и гибриды.
Если ранее для них действовал единый коэффициент 33,37, то теперь для транспортных средств мощностью от 205,95 кВт вводится коэффициент 152.
Сбор для такого автомобиля вырастет с 667 400 рублей до 3 040 000 рублей.
Теперь мне ясно-почему такие цены на автомобили.
А теперь они станут ещё недоступнее.
А вы что думаете? Пишите в комментариях👇👇👇
