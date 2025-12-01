Утилизационный сбор с 1 декабря 2025 года значительно вырос

Что такое утилизационный сбор и кто его платит?

Утилизационный сбор - это разовый платеж за весь жизненный цикл автомобиля.

Если сбор был уплачен предыдущим владельцем, новый собственник освобождается от его уплаты.

Плательщиками являются:

Производители - если транспортное средство (ТС) выпускается на территории России.

Сбор должен быть уплачен до выпуска ТС в продажу.

Важно: сбор платится только по тем ТС, которые включены в установленные Перечни.

Импортеры - если ТС ввозится в РФ из-за границы.

Сбор уплачивается до оформления таможенных документов, без этого растаможить автомобиль невозможно.

Исключение составляет временный ввоз для транзита.

Владельцы - если автомобиль приобретен у лица, которое не уплатило сбор (например, было освобождено от уплаты или допустило нарушение).

Отметка об уплате сбора должна быть в ПТС или электронном паспорте, иначе автомобиль не зарегистрируют.