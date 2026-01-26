Минимальный срок владения: 3 года и 5 лет. Как не платить налог НДФЛ ?

Подробно рассмотрим ситуации с примерами, когда налогу быть, а когда нет.

Рассмотрим подробно минимальный срок владения— 3 года. Три года — это льготный минимальный срок. Он применим в конкретных ситуациях:

✔️право собственности на объект получено лицом в порядке наследования;

✔️право собственности на объект получено по договору дарения от члена семьи (близкого родственника по Семейному кодексу РФ);

✔️право собственности на объект получено лицом в результате приватизации;

✔️право собственности на объект получено лицом - плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением;

✔️продаваемое жилье является для лица «единственным» - то есть в собственности лица (включая совместную собственность супругов) на дату продажи объекта недвижимости не находится иного жилого помещения.

⚠️Важно: “единственное жильё” — это правило именно про жилые объекты (квартиры, жилые дома, комнаты). Участки и нежилые помещения живут по своей логике.

Пример:

1️⃣Марина получила квартиру по наследству в июле 2021 года. В 2024 году она решила её продать за 6 200 000 ₽. Прошло больше 3 лет владения — значит продажа освобождена от НДФЛ, т.к. квартира получена по праву наследования. Марина не платит налог.

2️⃣Андрей получил квартиру в дар от мамы в марте 2022 года. В апреле 2025 года он продаёт её за 4 900 000 ₽. С марта 2022 по апрель 2025 прошло чуть больше 3 лет — значит Андрей попадает под льготный срок. Продажа без уплаты НДФЛ, потому что дарение от близкого родственника и прошло 3 года.

А сейчас подробно разберем: минимальный срок владения— 5 лет. Пять лет — минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества в общем случае. И именно на нём “спотыкается” больше всего людей, которые покупают жильё, а потом быстро продают.

1) Вы купили недвижимость (обычная покупка) и это не “льготный” случай. Если квартира/дом/участок приобретены за деньги по договору купли-продажи — по умолчанию действует 5 лет. Исключение — если вы подпадаете под, например, единственное жильё или под льготу с двумя детьми.

2) Вы получили недвижимость в дар, но НЕ от близкого родственника. Например, дальний родственник или вообще посторонний человек — льгота “3 года” не применяется.

3) Получили недвижимость иным способом, который не входит в льготный перечень. Например, разные комбинированные сделки, обмены, уступки (тут важно смотреть детали).

4) Продажа жилья не является продажей “единственного жилья”. Если у вас на момент продажи есть ещё жильё (или доля), и правило “единственного жилья” не подходит.

Примеры:

1️⃣Олег купил квартиру в октябре 2022 года за 7 000 000 ₽. В ноябре 2025 года он продаёт её за 8 200 000 ₽. Срок владения — около 3 лет, но для обычной покупки по умолчанию нужен 5-летний срок. Значит Олег продаёт раньше минимального срока → возникает обязанность: подать 3-НДФЛ, посчитать и заплатить налог.

Налог можно уменьшить, например, на расходы на покупку: цена продажи 8 200 000 (предположим, что КС в данном случае ниже, поэтому берем цену из договора) -минус документально подтвержденные расходы на покупку: 7 000 000. Налогооблагаемая база: 1 200 000 ₽= 156 000 налог к уплате.

2️⃣ Светлане квартиру подарила тётя (тётя — не “близкий родственник” по СК РФ) по налоговым правилам, льгота 3 года не применяется). Дарение было в феврале 2021 года. В январе 2025 Светлана продаёт квартиру за 5 500 000 ₽. Срок владения почти 4 года — кажется “ну уже долго”. Но если льготного основания нет, нужен 5-летний срок. То есть продажа раньше срока → 3-НДФЛ обязательна, налог считаем, уменьшаем вычетами/расходами.

Сохраните серию постов, чтобы не искать перед сделкой🤝

