Фраза «близкий родственник» звучит просто, но в налогах она решает всё: будет 0% НДФЛ (например, при дарении недвижимости) или придёт требование подать 3-НДФЛ и заплатить налог.

Очень интересная тема назрела из предыдущей темы. Кто такие «близкие родственники»: по СК РФ и по НК РФ (и почему это критично для НДФЛ) ?

Давайте разбираться!😉

1) В Семейном кодексе перечень “близких родственников” дан в ст. 14 СК РФ. Он закрытый (то есть «плюс-минус» добавить нельзя).

К близким родственникам по СК РФ относятся:

-родители и дети (в т.ч. по прямой линии «вверх/вниз»),

-дедушка, бабушка и внуки,

-родные и неполнородные братья и сёстры (общий отец или мать).

✅ Важно: супруг/супруга НЕ являются “близкими родственниками” по СК РФ — это член семьи, но не родственник (родства по крови нет).

❌ Также НЕ близкие родственники по СК РФ:

-тёща/свекровь, тесть/свёкор,

-зять/невестка,

-дяди/тёти, племянники,

-двоюродные братья/сёстры,

-отчим/мачеха и пасынок/падчерица (если нет усыновления).

2) А что «по Налоговому кодексу (НК РФ)»?

Вот здесь главный нюанс:

НК РФ часто не вводит отдельное определение «близких родственников», а ссылается на Семейный кодекс.

Самый частый кейс — дарение.

✅ Дарение и НДФЛ: кто освобождён

В п. 18.1 ст. 217 НК РФ прямо прописано: доход в порядке дарения не облагается НДФЛ, если даритель и одаряемый — члены семьи и (или) близкие родственники в соответствии с СК РФ, и дальше НК РФ перечисляет этих лиц.

И вот тут появляется отличие от Семейного кодекса. Для целей НДФЛ при дарении (НК РФ) льготный круг =

супруги (члены семьи),

родители и дети (в т.ч. усыновители/усыновлённые),

дедушка/бабушка и внуки,

братья/сёстры (полнородные и неполнородные).

То есть по налогам при дарении обычно говорят так: «Близкие по СК + супруг(а) как член семьи».

3) Конкретные примеры (чтобы запомнилось)

✅ Пример 1: квартира от мамы → НДФЛ = 0

Мама дарит дочери квартиру.

Это родители и дети → льгота работает → НДФЛ нет, 3-НДФЛ по дарению не подают.

✅ Пример 2: квартира от мужа жене → НДФЛ = 0

Супруг дарит супруге квартиру.

Супруг — не “близкий родственник” по СК, но в НК это член семьи, и он прямо входит в льготный перечень для дарения → НДФЛ нет.

❌ Пример 3: квартира от тёщи зятю или от свекра невестке→ НДФЛ будет

Тёща дарит зятю квартиру. Свёкр дарит невестке дом.

Тёща/зять и свекр/невестка не входят в список «члены семьи и близкие родственники» для льготы → подарок недвижимостью облагается НДФЛ, нужно подавать 3-НДФЛ.

❌ Пример 4: подарок от дяди племяннику → НДФЛ будет

Дядя дарит племяннику земельный участок.

Дядя/племянник — не близкие родственники по ст. 14 СК РФ → льготы нет → НДФЛ возникает.

Маленький лайфхак, как запомнить проще:

Если это родство через брак (тёща, свёкор, зять, невестка) — льготы по дарению нет.

Если это вторая линия (дяди/тёти, племянники, двоюродные) — тоже не близкие по СК РФ.