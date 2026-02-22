Кто такие «близкие родственники»: по СК РФ и по НК РФ (и почему это критично для НДФЛ) ?
Очень интересная тема назрела из предыдущей темы. Кто такие «близкие родственники»: по СК РФ и по НК РФ (и почему это критично для НДФЛ) ?
Фраза «близкий родственник» звучит просто, но в налогах она решает всё: будет 0% НДФЛ (например, при дарении недвижимости) или придёт требование подать 3-НДФЛ и заплатить налог.
Давайте разбираться!😉
1) В Семейном кодексе перечень “близких родственников” дан в ст. 14 СК РФ. Он закрытый (то есть «плюс-минус» добавить нельзя).
К близким родственникам по СК РФ относятся:
-родители и дети (в т.ч. по прямой линии «вверх/вниз»),
-дедушка, бабушка и внуки,
-родные и неполнородные братья и сёстры (общий отец или мать).
✅ Важно: супруг/супруга НЕ являются “близкими родственниками” по СК РФ — это член семьи, но не родственник (родства по крови нет).
❌ Также НЕ близкие родственники по СК РФ:
-тёща/свекровь, тесть/свёкор,
-зять/невестка,
-дяди/тёти, племянники,
-двоюродные братья/сёстры,
-отчим/мачеха и пасынок/падчерица (если нет усыновления).
2) А что «по Налоговому кодексу (НК РФ)»?
Вот здесь главный нюанс:
НК РФ часто не вводит отдельное определение «близких родственников», а ссылается на Семейный кодекс.
Самый частый кейс — дарение.
✅ Дарение и НДФЛ: кто освобождён
В п. 18.1 ст. 217 НК РФ прямо прописано: доход в порядке дарения не облагается НДФЛ, если даритель и одаряемый — члены семьи и (или) близкие родственники в соответствии с СК РФ, и дальше НК РФ перечисляет этих лиц.
И вот тут появляется отличие от Семейного кодекса. Для целей НДФЛ при дарении (НК РФ) льготный круг =
супруги (члены семьи),
родители и дети (в т.ч. усыновители/усыновлённые),
дедушка/бабушка и внуки,
братья/сёстры (полнородные и неполнородные).
То есть по налогам при дарении обычно говорят так: «Близкие по СК + супруг(а) как член семьи».
3) Конкретные примеры (чтобы запомнилось)
✅ Пример 1: квартира от мамы → НДФЛ = 0
Мама дарит дочери квартиру.
Это родители и дети → льгота работает → НДФЛ нет, 3-НДФЛ по дарению не подают.
✅ Пример 2: квартира от мужа жене → НДФЛ = 0
Супруг дарит супруге квартиру.
Супруг — не “близкий родственник” по СК, но в НК это член семьи, и он прямо входит в льготный перечень для дарения → НДФЛ нет.
❌ Пример 3: квартира от тёщи зятю или от свекра невестке→ НДФЛ будет
Тёща дарит зятю квартиру. Свёкр дарит невестке дом.
Тёща/зять и свекр/невестка не входят в список «члены семьи и близкие родственники» для льготы → подарок недвижимостью облагается НДФЛ, нужно подавать 3-НДФЛ.
❌ Пример 4: подарок от дяди племяннику → НДФЛ будет
Дядя дарит племяннику земельный участок.
Дядя/племянник — не близкие родственники по ст. 14 СК РФ → льготы нет → НДФЛ возникает.
Маленький лайфхак, как запомнить проще:
Если это родство через брак (тёща, свёкор, зять, невестка) — льготы по дарению нет.
Если это вторая линия (дяди/тёти, племянники, двоюродные) — тоже не близкие по СК РФ.
