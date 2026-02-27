🏠 Долевая собственность: как не потерять полмиллиона?
Разбираем главные фишки.
1. Один договор или несколько? Разница в 500 000 ₽
Квартира в равных долях на вас и супруга (по ½). Продаёте за 5 млн. Налоговая база: 5 млн − 1 млн вычета = 4 млн.
❌ Один договор купли-продажи (единый документ). Вычет 1 млн делится пропорционально долям владельцев. Каждый получает вычет по 500 000 ₽. Доход каждого: 2,5 млн − 500 тыс = 2 млн к налогу .
✅ Два отдельных договора (каждый продаёт свою долю). Вычет 1 млн предоставляется каждому полностью! Доход каждого: 2,5 млн − 1 млн = 1,5 млн к налогу .
Итог: общая налоговая база при отдельных договорах меньше на 1 млн рублей (4 млн против 3 млн). Выгода налицо.
2. Фактические расходы: можно учесть всё.
Вместо вычета 1 млн можно уменьшить доход на расходы по покупке этой недвижимости. Тратили 4 млн — налог платите с разницы . 5-4= налог с 1 млн. ‼️Важно: расходы распределяются между собственниками пропорционально долям .
3. Дети — тоже собственники.
Если собственник — несовершеннолетний, он имеет те же права на вычет (хоть 1 млн, хоть расходы). Декларацию за ребёнка подают родители. Это их обязанность, как представителя несовершеннолетнего.
Вывод: продажа долей по отдельным договорам почти всегда выгоднее. Экономия может составить до 130 000 рублей (13% от 1 млн). Не дайте налоговой забрать лишнее. 😉
