🎯Скам от Долгового центра ФНС? Или как отвечать на «письма счастья»

📧 Финал: «Личная просьба» инспектора

Еще одна интересная деталь в копилку “возможного скама” выяснилась при телефонном разговоре. Бухгалтер позвонила по указанному номеру, чтобы уточнить детали представления ответа. И в ходе телефонного разговора инспектор попросила представить ответ - не официально на бумажном носителе по адресу Инспекции, а сбросить ей на почту…

То есть мало того, что в нарушении всех правил и регламентов истребования документов (информации) у компании был запрошен значительный объем конфиденциальной информации, так инспектор еще и предложила направить ответ с приложением документов на ее личный электронный адрес.

Если бы не официальный конверт ФНС, я бы рекомендовал клиенту трактовать это как попытку фишинга. Но, к сожалению, это реалии текущего администрирования.

12 лет я отработал в налоговых органах, из которых 4 последних года в Управлении ФНС. Мне не часто приходилось сталкиваться с долговым центром, но если практика направления таких писем - не особенность данного региона, а носит повсеместный характер, то это “тревожный звоночек”.