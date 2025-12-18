🎯Скам от Долгового центра ФНС? Или как отвечать на «письма счастья»

Сегодня разберем показательный кейс из практики взаимодействия с Долговыми центрами.
Для тех, кто не сталкивался: Долговой центр - это специализированная Инспекция, функция которой - взыскание задолженности. Их KPI завязан на погашение долгов, а методы работы вызывают у многих профессиональное недоумение.
⚡На днях клиент получил документ, который при ближайшем рассмотрении больше напоминает «творчество» мошенников, чем официальный запрос государственного органа. Давайте разберем его с точки зрения налогового кодекса и здравого смысла.
📄 Порок №1. Подмена понятий: Письмо вместо Требования
Суть документа: Инспекция запрашивает справки об имуществе, расшифровку дебиторской задолженности и акты сверок.
В чем проблема?
Согласно ст. 93 и 93.1 НК РФ, истребование документов должно оформляться строго определенным образом - Требованием о представлении документов (информации) по форме КНД 1165013. Это процедурный документ, за неисполнение которого предусмотрена ответственность.
Здесь же мы видим обычное «Информационное письмо». Фактически инспекторы подменяют мероприятия налогового контроля «просьбой».
✍️ Порок №2. Электронная подпись на бумажном носителе
Документ поступил по Почте России. При этом вместо «живой» подписи должностного лица мы видим штамп: «Документ подписан электронной подписью».
Важно понимать: юридическая сила ЭЦП подтверждается только в рамках электронного документооборота (ТКС). Если документ распечатывается на бумаге, он должен быть заверен собственноручной подписью сотрудника или штампом верности копии.
В данном виде это просто бумага с картинкой, которая не имеет юридической силы оригинала.
📧 Финал: «Личная просьба» инспектора
Еще одна интересная деталь в копилку “возможного скама” выяснилась при телефонном разговоре. Бухгалтер позвонила по указанному номеру, чтобы уточнить детали представления ответа. И в ходе телефонного разговора инспектор попросила представить ответ - не официально на бумажном носителе по адресу Инспекции, а сбросить ей на почту…
То есть мало того, что в нарушении всех правил и регламентов истребования документов (информации) у компании был запрошен значительный объем конфиденциальной информации, так инспектор еще и предложила направить ответ с приложением документов на ее личный электронный адрес.
Если бы не официальный конверт ФНС, я бы рекомендовал клиенту трактовать это как попытку фишинга. Но, к сожалению, это реалии текущего администрирования.
12 лет я отработал в налоговых органах, из которых 4 последних года в Управлении ФНС. Мне не часто приходилось сталкиваться с долговым центром, но если практика направления таких писем - не особенность данного региона, а носит повсеместный характер, то это “тревожный звоночек”.
🥊Как действовать в такой ситуации?
Формально, так как это не Требование по установленной форме и ответственность по ст. 126 НК РФ за непредоставление документов не наступает. Можно было бы проигнорировать. Но моя рекомендации, если это все таки не мошенники, а скажем “не совсем квалифицированные специалисты - использовать «зеркальный метод»:
1. Отвечать официально, но формально. На письмо отвечаем письмом, а не пакетом документов.
2. Не создавать лишнего. Отвечать расплывчато общими фразами. Мы сообщили, что аналитических справок об имуществе в компании не ведется (закон не обязывает).
3. Никаких личных переписок. Ответ отравляем конечно же, не на личную почту, а по юридическому адресу Инспекции.
Резюме: Если налоговая нарушает регламент оформления запросов, вы имеете право не исполнять их «хотелки». Но делать это нужно грамотно, сохраняя диалог, чтобы не спровоцировать эскалацию конфликта (обиженный и расстроенный инспектор вам не нужен😉)
