🤦‍♂️ 18 ноября. Открываем решение и читаем: «Возражения не представлены»

18 ноября налоговая вынесла решение по результатам проверки. Документ на 57 страниц. Открываю начало и вижу формулировку: «На акт налоговой проверки ... возражения не представлены». А следом — утверждение, что все существенные условия процедуры соблюдены и права налогоплательщика обеспечены.

Напомню, мы отправили возражения 22 октября. В электронной описи указан файл с соответствующим названием, а квитанция самой инспекции подтверждает приём пакета. И при этом налоговый орган пишет, что возражений нет.

В тот же день, 18 ноября, было принято отдельное решение об обеспечительных мерах, которым предписано приостановить операции по банковским счетам компании на всю сумму — 40 млн рублей.

В решении об обеспечительных мерах налоговая ссылается на бухгалтерский баланс компании за 2025 год. По нему общая стоимость активов составляет 342 млн рублей. В том числе основные средства — около 10 млн, запасы — чуть больше 30 млн, дебиторская задолженность — 253 млн рублей.

А дальше в этом же решении идёт раздел об имуществе, на которое можно наложить запрет отчуждения. И напротив всех групп имущества — «отсутствует». Итоговая стоимость — ноль. После чего следует решение об ограничении операций по счетам на все 40 млн рублей.

Налоговая сама видит в отчётности десятки миллионов основных средств и запасов, сотни миллионов дебиторки, а в итоговом расчёте обеспечения почему-то получается ноль. Почему?

Инспекция объясняет это тем, что ещё 12 октября направила компании требование представить подробные сведения об имуществе, но ответа не получила. Мы уточнили этот вопрос у бухгалтерии. По её информации, такого требования среди поступивших документов не было.

Поэтому сейчас будем проверять, действительно ли оно направлялось, по какому каналу, когда и есть ли подтверждение получения. Пока утверждать, что налоговая ничего не отправляла, я не могу. Но если на отсутствие ответа компания фактически «попала» на ограничение операций по счетам почти на 40 млн рублей, основания для такого вывода нужно проверить очень внимательно.