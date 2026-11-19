Продолжаю рассказывать историю компании, которой по результатам камеральной проверки налоговая насчитала почти 30 млн рублей НДС. В первой части я подробно разбирал акт КНП, претензии к семи поставщикам и некоторые весьма интересные выводы инспекции. Например, налоговая утверждала, что компания не оплачивала товар, хотя у нас были банковские документы, подтверждающие перечисления. А по одному контрагенту инспекция сначала сама установила оплату, а затем записала его в число поставщиков, которым деньги якобы не перечислялись.
Тогда мы готовили возражения и рассчитывали, что сможем хотя бы предметно обсудить спорные операции до вынесения решения. Ну что же, теперь решение есть…
Возражения мы отправили, инспекция прислала квитанцию о приёме. А потом в решении написала, что никаких возражений не было. И в тот же день приняла обеспечительные меры почти на 40 млн рублей.
📩 Возражения направили. А дальше они куда-то исчезли
22 октября компания направила возражения через оператора электронного документооборота. В описи был приложен PDF-файл с вполне понятным названием «Возражение». На этот пакет налоговая прислала квитанцию о приёме с датой и регистрационным номером.
Причём мы подготовили не формальную отписку о том, что инспекция «ничего не доказала». По каждому из семи поставщиков разобрали претензии и документы.
И кстати, мы вовсе не собирались защищать любой ценой все первоначальные 29 млн рублей. Уже 23 октября компания подала ещё одну уточнённую декларацию, исключила три спорных счёта-фактуры и увеличила НДС к уплате примерно на 1,1 млн рублей. Там, где имеются реальные вопросы к документам, я не вижу смысла делать вид, что их нет. Но по подтверждённым операциям, бороться необходимо.
📅 Попросили перенести рассмотрение. Ходатайство тоже приняли
Рассмотрение материалов проверки назначили на 11 ноября. Поскольку представители компании не могли присутствовать в это время, 10 ноября направили ходатайство о переносе заседания на начало декабря. И снова получили квитанцию налогового органа о приёме документов.
Сразу скажу: инспекция не обязана переносить рассмотрение только потому, что предложенная дата неудобна налогоплательщику. Здесь у меня претензий нет. Но ведь можно отказать в ходатайстве, а можно вообще никак не отразить, что оно поступало.
На момент подготовки статьи мы так и не получили документа, из которого было бы понятно, как налоговая рассмотрела нашу просьбу. В итоговом решении о ходатайстве ничего не сказано. Поэтому теперь будем запрашивать и протокол рассмотрения материалов, и сведения о том, принималось ли отдельное решение по переносу.
🤦♂️ 18 ноября. Открываем решение и читаем: «Возражения не представлены»
18 ноября налоговая вынесла решение по результатам проверки. Документ на 57 страниц. Открываю начало и вижу формулировку: «На акт налоговой проверки ... возражения не представлены». А следом — утверждение, что все существенные условия процедуры соблюдены и права налогоплательщика обеспечены.
Напомню, мы отправили возражения 22 октября. В электронной описи указан файл с соответствующим названием, а квитанция самой инспекции подтверждает приём пакета. И при этом налоговый орган пишет, что возражений нет.
В тот же день, 18 ноября, было принято отдельное решение об обеспечительных мерах, которым предписано приостановить операции по банковским счетам компании на всю сумму — 40 млн рублей.
В решении об обеспечительных мерах налоговая ссылается на бухгалтерский баланс компании за 2025 год. По нему общая стоимость активов составляет 342 млн рублей. В том числе основные средства — около 10 млн, запасы — чуть больше 30 млн, дебиторская задолженность — 253 млн рублей.
А дальше в этом же решении идёт раздел об имуществе, на которое можно наложить запрет отчуждения. И напротив всех групп имущества — «отсутствует». Итоговая стоимость — ноль. После чего следует решение об ограничении операций по счетам на все 40 млн рублей.
Налоговая сама видит в отчётности десятки миллионов основных средств и запасов, сотни миллионов дебиторки, а в итоговом расчёте обеспечения почему-то получается ноль. Почему?
Инспекция объясняет это тем, что ещё 12 октября направила компании требование представить подробные сведения об имуществе, но ответа не получила. Мы уточнили этот вопрос у бухгалтерии. По её информации, такого требования среди поступивших документов не было.
Поэтому сейчас будем проверять, действительно ли оно направлялось, по какому каналу, когда и есть ли подтверждение получения. Пока утверждать, что налоговая ничего не отправляла, я не могу. Но если на отсутствие ответа компания фактически «попала» на ограничение операций по счетам почти на 40 млн рублей, основания для такого вывода нужно проверить очень внимательно.
⚖️ Что будем делать дальше
Сейчас у нас фактически два самостоятельных направления работы.
Первое — обжалование решения по НДС.
Будем прикладывать подтверждения отправки возражений, выяснять, что произошло с документами, и отдельно показывать, какие именно аргументы инспекция оставила без оценки. Это и реальные платежи, и первичка, и условия договоров, и противоречия между разными разделами решения. Ну и, конечно, вопрос умысла. Если налоговая назначает штраф 40%, хотелось бы увидеть доказательства именно умышленных действий самой компании, а не только длинный перечень претензий к её поставщикам.
Второе — обеспечительные меры.
Будем собирать актуальные сведения об имуществе, проверять историю с требованием от 12 октября и добиваться пересмотра ограничений, если для них не было достаточных оснований. По статье 101 НК РФ блокировка счетов в качестве обеспечительной меры не должна подменять предусмотренный законом порядок работы с имуществом компании.
Чем всё закончится, пока не знаю. Но на сегодняшний день картина у нас получается довольно своеобразная:
Возражения, на которые есть квитанция о приёме, инспекция не увидела. Ходатайство о переносе в решении тоже не нашлось. Имущество в балансе увидела, а для обеспечительных мер его стоимость оказалась нулевой. Зато решение на 40 млн рублей по счетам появилось сразу. 🤷♂️
В первой части я обещал рассказать, как инспекция отнесётся к нашим возражениям. Теперь, кажется, ответ есть: судя по тексту решения, она их просто не заметила. Посмотрим, что на всё это скажет вышестоящий налоговый орган. История, как видите, ещё далеко не закончена.
Дмитрий Кудряшов, налоговый консультант, бывший заместитель начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок УФНС России. Автор Telegram-канала «Налоговый Инсайдер».