В прошлой серии я рассказывал, как одна московская инспекция рассмотрела камеральную проверку компании, работающей в сфере рекламы и мерчандайзинга.
Мы направили возражения на акт, получили квитанцию об их приёме, затем отправили ходатайство о переносе рассмотрения и тоже получили квитанцию. А 18 ноября налоговый орган вынес решение, в котором указал: возражения налогоплательщик не представлял.
В итоге — 28 млн. рублей НДС, ещё 11 млн. рублей штрафа за якобы умышленную неуплату и отдельное решение об обеспечительных мерах на 39 млн. рублей. Спор о 7 поставщиках рекламной продукции неожиданно превратился ещё и в спор о том, как налоговая вообще рассматривает документы и распоряжается обеспечительными мерами.
Теперь хочу показать, что мы сделали после получения этих решений. Не в формате абстрактного совета «обжалуйте в УФНС», а на примере двух подготовленных жалоб:
какие доводы в них включили,
почему разделили спор на два направления
и чего рассчитываем добиться.
Финального ответа вышестоящего налогового органа (ВНО) у нас пока нет — поэтому обещать победу я не собираюсь.
Первая жалоба: заставить инспекцию увидеть документы, которые она уже получила
Самый сильный процессуальный аргумент мы взяли не из судебной практики. Его нам, по сути, подготовила сама инспекция.
22 октября компания передала по ТКС электронную опись с вложенным файлом «Возражение». В описи указан акт проверки, а инспекция оформила квитанцию о приёме. 10 ноября она приняла ещё один пакет — с ходатайством перенести назначенное на 11 ноября рассмотрение материалов на 2 декабря. И при всём этом в итоговом решении написано, что письменных возражений не было.
В апелляционной жалобе мы прямо указываем:
В оспариваемом решении отсутствуют не только результаты проверки доводов налогоплательщика, но и само упоминание о представленных возражениях.
До вынесения решения налоговый орган обязан исследовать позицию проверяемой компании, дать оценку существенным доводам и документам. Если инспекция считает аргументы несостоятельными — пусть объяснит почему.
А здесь мы видим совсем другую ситуацию. Сведения о приёме документов есть, а в решении — прямое утверждение об их непредставлении. Понятно, что при административном обжаловании понадобится проверить полный электронный документооборот, содержание отправленного файла и его формат. Но даже если выяснится проблема с регистрацией или маршрутизацией, это не отменяет вопроса: что именно инспекция сделала с полученным документом и почему никак его не оценила?
Что с нашим ходатайством о переносе
Отдельно в жалобе изложена ситуация с переносом. Рассмотрение было назначено на 11 ноября. За день до него общество сообщило, что руководство и представители не могут присутствовать из-за текущих рабочих обстоятельств, попросило перенести рассмотрение на 2 декабря и по возможности не разбирать материалы без представителя, пока вопрос не разрешён.
В полученном решении ходатайство не разобрано. Более того, строка о рассмотрении материалов в отсутствие представителя оставлена незаполненной. Поэтому мы добиваемся ответа на совершенно конкретные вопросы:
когда проходило рассмотрение,
кто его проводил,
отражено ли ходатайство в протоколе
и каким образом был решён вопрос об участии компании.
То есть вопрос не в том, согласилась бы налоговая с нашими доводами. Вопрос в том, получила ли компания реальную возможность представить их тому должностному лицу, которое принимало решение.
Вторая жалоба: почему для налоговой у компании оказалось ноль имущества
Теперь о решении, которое имеет для бизнеса наиболее быстрые практические последствия. Одновременно с решением по проверке налоговая приняла обеспечительные меры в пределах 39 млн. рублей.
У обеспечительных мер есть логика:
Если имеются достаточные основания опасаться, что решение потом невозможно будет исполнить, налоговый орган вправе ограничить отчуждение имущества и при установленных условиях операции по счетам. Однако это не должно быть автоматическим следствием крупной суммы доначислений. Должен быть обоснован риск будущего взыскания, установлен состав имущества и соблюдена последовательность мер.
В нашей жалобе есть фраза: «Отсутствие расшифровки и отсутствие имущества — разные обстоятельства»
Почему мы на ней настаиваем? В самом решении об обеспечительных мерах налоговый орган приводит бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 года:
активы — 352 млн. рублей,
основные средства — 9 млн. рублей,
запасы — 32 млн. рублей,
дебиторская задолженность — 263 млн. рублей.
Только основные средства с запасами по этому балансу составляют 41 млн. рублей — больше размера ограничений на 2 млн. рублей.
Но на следующей странице, в таблице имущества, на которое можно установить запрет отчуждения, все четыре группы оказываются нулевыми. В каждой графе один итог: «Имущество отсутствует». И уже после этого принимается решение о приостановлении операций по счетам на полные 39 млн рублей.
Баланс на конец 2025 года не доказывает, что те же активы существовали 18 ноября 2026 года и были свободны от обременений. Их могло стать меньше, состав мог измениться. Но и отсутствие у компании зарегистрированной недвижимости и автомобилей ничего не доказывает относительно оборудования, товаров, запасов и имущественных прав. Поэтому мы ставим вопрос: на каком основании налоговая приравняла невозможность индивидуализировать имущество к его полному отсутствию?
А 250 миллионов дебиторки почему вообще не рассмотрели
В жалобе есть ещё один довод, особенно интересный именно для 2026 года. С начала года налоговые органы могут использовать для запрета отчуждения не только вещи, но и имущественные права. ФНС прямо разъяснила это своим письмом от 19 января 2026 года. Значит, подтверждённые требования компании к заказчикам тоже заслуживают рассмотрения как возможный объект обеспечения.
У нашей компании в балансе была отражена дебиторская задолженность на 250 млн. рублей. Разумеется, эта цифра не означает наличие 250 миллионов свободных денег. Дебиторку надо разобрать по контрагентам, срокам, основаниям и реальной возможности взыскания. Но в решении не видно оценки ни одного конкретного права требования. Поэтому один из разделов нашей жалобы так и называется: «При выборе меры не дана оценка правам требования на 250 млн. руб.»
Мы просим не просто сказать, что у организации «много активов» и поэтому блокировка незаконна. Нужен другой, предметный вариант обеспечения:
Индивидуально определённые основные средства, запасы либо подтверждённые права требования в соответствующем размере. Если стоимость такого имущества покрывает начисления, возникает основание добиваться снятия приостановления операций по счетам. Если не покрывает — как минимум пересчитать сумму ограничений.
И ещё одно требование, которого компания не получала
Налоговый орган обосновал нулевую таблицу тем, что они (Инспекция) якобы направил компании требование представить актуальные сведения об имуществе: о складах, основных средствах, дебиторах, товарных знаках и других активах. Ответа, как сказано в решении, не поступило. Из этого Инспекция сделала вывод, что имущество невозможно идентифицировать для обеспечения.
Мы проверили ситуацию с бухгалтерией, и по её данным, такое требование не поступало. Но здесь важно не перейти грань между претензией и доказанным фактом. В переписке можно написать «нам ничего не присылали», а в юридическом споре необходимо запросить сам документ и доказательства его направления: дату, канал, идентификатор электронного сообщения и подтверждение оператора. Именно это мы намерены проверять.
Даже если требование действительно направлялось, остаётся самостоятельный вопрос: обоснован ли вывод об отсутствии всех видов имущества и можно ли было сразу ограничивать деньги на всю сумму?
А если отправка не подтвердится, окажется, что один из ключевых аргументов решения построен на обстоятельстве, которое компании не было доведено.
Просим отменить или заменить обеспечительные меры
Мы ставим две основные задачи:
отменить решение об обеспечительных мерах;
добиться снятия ограничений с банковских счетов.
На случай, если вышестоящий налоговый орган сочтёт обеспечение необходимым, предлагаем другой вариант: соразмерный запрет на отчуждение конкретного имущества компании, в том числе её имущественных прав.
При этом оспариваем и саму оценку рисков. В решении нет указания на конкретные действия по выводу имущества, ликвидации компании или отчуждению активов, которые могли бы затруднить будущие взыскания. Есть характеристика схемы по НДС, есть другие незавершённые проверки, есть сведения о недостатке средств для единовременной уплаты всей спорной суммы. Мы считаем, что этих ссылок без анализа реальной угрозы будущему взысканию недостаточно для столь масштабных ограничений.
Здесь очень важен практический момент: апелляция по НДС и спор об обеспечении будут идти параллельно. Даже если вышестоящий орган ещё не готов отменять доначисления, у него есть возможность отдельно пересмотреть меру, которая ограничивает деятельность компании.
Какие документы собираем, чтобы жалоба не осталась красивым текстом
Одними юридическими формулировками блокировку не снять. Сейчас нужна вторая часть работы — бухгалтерская и доказательственная.
Мы запрашиваем у компании:
актуальные расшифровки основных средств и запасов на дату обеспечительного решения;
документы о принадлежности имущества и его стоимости;
расшифровку задолженности крупных заказчиков;
первичные документы (договоры, УПД, акты);
сведения о сроках оплаты, акты сверки там, где они имеются.
Нужно предложить налоговой конкретные активы, которые можно индивидуализировать и которые действительно способны обеспечить исполнение решения. Если стоимость подтвердится — поставить вопрос о полной отмене ограничения по счетам; если нет — о его уменьшении в соответствующей части.
Параллельно проверяем историю электронного документооборота: первоначальные возражения с описью и квитанцией, принятый пакет с ходатайством, сам файл отправленных возражений, а также сведения по спорному требованию от 12 октября. Для процессуальной части важно получить протокол рассмотрения материалов и установить, как инспекция разрешала ходатайство.
Какого результата мы ждём
Максимальный результат по первой жалобе — полная отмена решения о доначислении НДС и штрафа. Основания для этого мы видим в существенном нарушении процедуре рассмотрения материалов. По обеспечительным мерам наиболее практичный результат — отмена решения о приостановлении операций по счетам либо замена его на соразмерное обеспечение конкретным имуществом и правами требования.
Первая серия этой истории была о претензиях на 29 миллионов НДС. Вторая — о «потерявшихся» возражениях и обеспечительных мерах почти на 40 миллионов. Третья — о том, как мы отвечаем на эти решения. Дальше будем смотреть, что скажут вышестоящие налоговые органы. Если отменят меры или доначисления, расскажу. Если откажут и придётся идти дальше — тоже. Реальная практика тем и отличается от красивых историй, что результат никто заранее не гарантирует.
Дмитрий Кудряшов, налоговый консультант, бывший заместитель начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок УФНС России. Автор Telegram-канала «Налоговый Инсайдер».