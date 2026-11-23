В прошлой серии я рассказывал, как одна московская инспекция рассмотрела камеральную проверку компании, работающей в сфере рекламы и мерчандайзинга.

Мы направили возражения на акт, получили квитанцию об их приёме, затем отправили ходатайство о переносе рассмотрения и тоже получили квитанцию. А 18 ноября налоговый орган вынес решение, в котором указал: возражения налогоплательщик не представлял.

В итоге — 28 млн. рублей НДС, ещё 11 млн. рублей штрафа за якобы умышленную неуплату и отдельное решение об обеспечительных мерах на 39 млн. рублей. Спор о 7 поставщиках рекламной продукции неожиданно превратился ещё и в спор о том, как налоговая вообще рассматривает документы и распоряжается обеспечительными мерами.

Теперь хочу показать, что мы сделали после получения этих решений. Не в формате абстрактного совета «обжалуйте в УФНС», а на примере двух подготовленных жалоб:

какие доводы в них включили,

почему разделили спор на два направления

и чего рассчитываем добиться.

Финального ответа вышестоящего налогового органа (ВНО) у нас пока нет — поэтому обещать победу я не собираюсь.