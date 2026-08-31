Почему от бухгалтера хотят все и сразу, или Как он сам превратился в мусорный бак для всех проблем

Клиент не платит? Бухгалтер разберётся. Офисная техника сломалась? Ну, бухгалтер же здесь, пусть вызывает мастера. Сотрудник уволился и не сдал материальные ценности? Бухгалтер его найдёт и заставит. И так до бесконечности. И все считают это нормальным. А бухгалтер сидит, закипает, но молчит, потому что он "ответственный" и "исполнительный" и "не хочет подводить коллектив". И все этим пользуются. Бесконечно.
И я всё думаю: откуда взялась эта уверенность, что бухгалтер должен уметь всё, знать всё и решать всё? Это он сам виноват? Или традиция такая? Или это прописано в его должностной инструкции, которую никто никогда не читал? Или это потому, что остальные сотрудники просто не умеют ничего делать и перекладывают на бухгалтера всё, что не вписывается в их собственные обязанности?
Корень зла номер один: традиция такая.
Когда-то давно, в эпоху тотального дефицита и плановой экономики, бухгалтер был не просто учётчиком, а хранителем всего и вся. Он знал, где что лежит, кому сколько должны, когда приходит машина с материалами, и вообще, он был главным советником директора. И эта традиция, знаете, жива до сих пор. Многие собственники, которые начинали бизнес в девяностые и нулевые, выросли на этой модели. Для них бухгалтер это "правая рука", которая затыкает все дыры. И они искренне удивляются, когда бухгалтер говорит: "Это не моя работа". Потому что у них в голове зашито, что бухгалтер отвечает за всё, что связано с цифрами, документами и порядком. А порядок, как известно, должен быть во всём. А бухгалтер - это главный "специалист по порядку".
И это передаётся из поколения в поколение. Молодые директора, которые выросли на этом примере, тоже считают, что бухгалтер — это универсальный солдат. И им даже в голову не приходит, что бухгалтерский учёт и юридическая проверка договоров, например, это разные области знаний. Или что кадровое делопроизводство и налоги — это тоже разные специализации. Для них бухгалтер - это Википедия, который должен разбираться во всём, потому что иначе кто будет разбираться? Продажники не умеют, производственники не хотят, директор занят стратегией, и только бухгалтер должен решать все проблемы.
Корень зла номер два: должностная инструкция
Вы когда-нибудь видели должностную инструкцию бухгалтера, в которой было бы написано: "Бухгалтер не обязан проверять договоры на предмет юридической чистоты" или "Бухгалтер не занимается организацией бытовых вопросов офиса"? Нет, конечно. Там обычно написано что-то общее: "Обеспечивает контроль за соблюдением трудовой и финансовой дисциплины", "Участвует в разработке и оформлении документов", "Выполняет отдельные поручения руководителя". И это "отдельные поручения" — как чёрная дыра, в которую проваливается всё что угодно. Руководитель может сказать: "Сделай это", и это будет считаться поручением, и бухгалтер будет делать. И через год он делает уже всё подряд: от проверки договоров до заказа пиццы, потому что "выполняет поручения".
Корень зла номер три: остальные сотрудники — беспомощные дети, которые не умеют ничего
И вот мы подходим к самому больному. Почему все проблемы валятся на бухгалтера? Потому что остальные сотрудники просто не умеют их решать. И не хотят учиться. Менеджеры могут продавать, но не умеют проверять договоры. Производственники могут делать продукцию, но не понимают, как заполнить документы. Директор умеет управлять, но не вникает в детали. И все эти пробелы в знаниях и навыках затыкаются бухгалтером. Он становится тем самым клеем, который скрепляет разваливающуюся конструкцию. Он проверяет договоры, которые должны были проверять юристы, если бы они были. Он заполняет табели, которые должны были заполнять кадровики, если бы они были. И так далее.
И это не потому, что у бухгалтера есть лишнее время. Просто так сложилось, что он единственный, кто хоть что-то понимает в документах и цифрах. И когда возникает проблема, все бегут к нему, потому что больше не к кому. И бухгалтер решает эту проблему, потому что если он её не решит, проблема превратится в беду, а беда ударит по всему бизнесу. И бухгалтер, как ответственный человек, не может допустить беды. Поэтому он берёт и решает. А потом его загружают следующей проблемой. И следующей. И он тонет в этом потоке, а вокруг все думают, что так и должно быть.
Итог: бухгалтер сам виноват?
С одной стороны, бухгалтер сам создал эту ситуацию. Он не говорил "нет", он не отстаивал свои границы, он не обозначал, что входит в его обязанности, а что нет. Он был слишком удобным, слишком исполнительным, слишком ответственным. И этим удобством все пользовались, пока оно не стало привычкой.
С другой стороны, а что ему оставалось? Если он не сделает, никто не сделает. Если он не проверит договор, подпишут с ошибками, и потом будут проблемы. Если он не заполнит табель, зарплату не начислят. Если он не организует работу офиса, никто не сможет работать. Он оказывается заложником этой системы, где он — единственный вменяемый человек, а все остальные — просто функциональные единицы, которые не хотят и не умеют думать о последствиях.
И знаете, что самое обидное? Когда бухгалтер пытается отстоять свои границы, ему говорят: "Ты же профессионал! Ты должен уметь всё!" И если он не умеет чего-то, значит, он плохой профессионал. И бухгалтер вынужден доказывать, что он хороший, и поэтому берёт на себя всё больше и больше. А потом выгорает, увольняется, и все удивляются: "Как же так, он же был незаменимым!"
Как вырваться из этого порочного круга?
Первое: перестать быть удобным. Говорить "нет", если задача не входит в ваши обязанности. Объяснять, что вы не можете делать всё, потому что это влияет на качество вашей основной работы. Договариваться о расширении обязанностей отдельно и за отдельную плату.
Второе: договариваться с руководством о чётком разграничении зон ответственности. Писать должностные инструкции, в которых будет написано, что бухгалтер не обязан проверять договоры и организовывать быт офиса. Если руководство не согласно, это повод задуматься о смене места работы, потому что дальше будет только хуже.
И на третье: помнить, что вы — не спасательный круг, вы — профессионал. И ваша профессия учёт, а не решение всех проблем компании. И если компания не может существовать без того, чтобы вы решали все проблемы, значит, у компании проблемы гораздо серьезнее. И решать их должны не вы, а руководитель, который придумал эту систему, где бухгалтер - это всё.
Начать дискуссию