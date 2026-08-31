Почему от бухгалтера хотят все и сразу, или Как он сам превратился в мусорный бак для всех проблем

Корень зла номер три: остальные сотрудники — беспомощные дети, которые не умеют ничего

И вот мы подходим к самому больному. Почему все проблемы валятся на бухгалтера? Потому что остальные сотрудники просто не умеют их решать. И не хотят учиться. Менеджеры могут продавать, но не умеют проверять договоры. Производственники могут делать продукцию, но не понимают, как заполнить документы. Директор умеет управлять, но не вникает в детали. И все эти пробелы в знаниях и навыках затыкаются бухгалтером. Он становится тем самым клеем, который скрепляет разваливающуюся конструкцию. Он проверяет договоры, которые должны были проверять юристы, если бы они были. Он заполняет табели, которые должны были заполнять кадровики, если бы они были. И так далее.

И это не потому, что у бухгалтера есть лишнее время. Просто так сложилось, что он единственный, кто хоть что-то понимает в документах и цифрах. И когда возникает проблема, все бегут к нему, потому что больше не к кому. И бухгалтер решает эту проблему, потому что если он её не решит, проблема превратится в беду, а беда ударит по всему бизнесу. И бухгалтер, как ответственный человек, не может допустить беды. Поэтому он берёт и решает. А потом его загружают следующей проблемой. И следующей. И он тонет в этом потоке, а вокруг все думают, что так и должно быть.