Европлан — стоит ли инвестировать в ноябре 2025г? Разбор компании

Но я давно поглядываю на Европлан из-за его щедрых дивидендов. Однако сейчас не инвестирую в данную бумагу и далее объясню, почему.
Европлан: разбор на плюсы и минусы
Согласно последнему отчёту (за 9 мес. 2025г), есть две новости по компании:
1) Начну с плохой: прибыль компании сильно упала
Бизнес-модель Европлана, завязана на кредитах и очень уязвима перед высокой ключевой ставкой ЦБ:
Чистая прибыль рухнула на -74% за 9 месяцев.
Лизинговый портфель сократился на -28%. Высокие ставки по кредитам отпугнули многих потенциальных клиентов, которые отложили покупки.
2) Теперь - хорошая: выросли непроцентные доходы!
За 9 месяцев они увеличились на +19%. Это доходы от продажи автомобилей с пробегом, сервисного обслуживания и страхования. Такой рост показывает, что бизнес Европлана диверсифицирован.
Благодаря этому в 3-м квартале Европлану удалось показать 1,06 млрд р чистой прибыли - это в 2 раза больше, чем кварталом ранее.
Вывод: несмотря на снижение общей прибыли, компания генерирует миллиарды рублей и даже наращивает доходы по отдельным направлениям бизнеса.
Чем интересен Европлан дивидендным инвесторам?
В первую очередь - выплатами! Компания придерживается курса на выплату 50% прибыли акционерам. Уже рекомендованы промежуточные дивиденды за 2025г - около 58,3р на акцию (дивидендная доходность 10%).
Важно, что компания четко следует своей дивидендной политике даже на фоне падения прибыли.
Второй позитивный момент - Альфа-Банк купил Европлан (а точнее 87,5 % акций компании!).
Европлан благодаря этой сделке получает доступ к надежному финансированию и расширяет клиентскую базу за счет корпоративных клиентов Альфа-Банка.
По прогнозам аналитиков, это может ускорить рост бизнеса на 10-15% в 2026г.
Стоит ли инвестировать в Европлан сейчас?
Несмотря на привлекательные дивиденды, я лично не буду сейчас инвестировать в эту акцию по двум причинам:
1) Нет долгосрочного роста котировок
Акция вышла на рынок в марте 2024г, и с тех пор ее котировки упали на -43%. С начала 2025г бумага выглядит слабее рынка - снижение более -21% (у рынка лишь -8.5%).
Моя инвестиционная стратегия допускает покупку только акций с устойчивым положительным трендом, а Европлан его пока не демонстрирует.
2) Неудачное время для бизнеса компании
Европлан сильно зависит от ставки ЦБ, а сейчас она остается высокой - 16,5%:
Ждать быстрого снижения не стоит: этот процесс будет плавным, а реальный позитивный эффект для компании, по оценкам аналитиков, проявится в лучшем случае не раньше конца 2026г.
Заключение
Европлан - интересный актив для будущего роста. Бизнес масштабный и в целом выглядит перспективно, но именно сейчас он переживает не лучшие времена.
Данная акция привлекает меня своими двузначными дивидендами, но для включения в портфель она должна строго соответствовать всем критериям моей стратегии. Я ожидаю, что это произойдет к середине 2026г, на фоне улучшения экономики и снижения ставки ЦБ. Именно тогда я рассмотрю возможность покупки акций Европлана!
