«Директорский» МРОТ-2026: как новое правило меняет расчет страховых взносов и чем это грозит бизнесу

Коллеги, если в вашей компании директор работает без зарплаты или получает символические суммы, наступивший 2026 год принёс важное изменение, которое нельзя игнорировать. С 1 января в статье 421 Налогового кодекса РФ официально закрепили понятие «директорского» МРОТ.

Теперь, даже если руководитель не получает ни рубля или его доход ниже федерального минимула, страховые взносы всё равно придётся начислить. Разберёмся, как работает новое правило, кого оно касается и как избежать лишних расходов.

Суть изменений

Законодатели закрыли лазейку, которой раньше пользовались многие владельцы бизнеса, выполняющие функции единоличного исполнительного органа. Раньше можно было не начислять зарплату директору-учредителю, ссылаясь на отсутствие трудового договора или убытки компании. Теперь для целей исчисления страховых взносов применяется специальная норма.

Ключевые условия 2026 года:

База для начисления. Если директору (независимо от наличия трудового договора) не выплачивается зарплата или она составляет меньше 27 093 рублей в месяц (федеральный МРОТ 2026 года), то для расчёта взносов используется именно эта сумма — 27 093 руб. Кто попадает под правило. Норма распространяется на руководителей коммерческих организаций. Под нее подпадают в том числе директора, которые являются единственными учредителями. Какие взносы платить. С этой минимальной базы необходимо исчислить страховые взносы на обязательное пенсионное, социальное (на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) и медицинское страхование по общим тарифам.

Пример из практики

Представим ситуацию: ООО «Технологии», где единственный учредитель сам является директором, не ведет активной деятельности и временно не платит себе зарплату. До 2026 года это позволяло экономить на страховых взносах. Теперь:

Ежемесячная база для начисления взносов = 27 093 руб.

Сумма взносов (при стандартном тарифе 30%) составит 8 127,9 руб. в месяц.

За год это выльется в сумму около 97 534,8 руб. дополнительной налоговой нагрузки, даже если реальных выплат директор не видел.

На что обратить внимание бухгалтеру

Оформление документов. Даже если вы начисляете взносы с «виртуальной» базы, логичнее всё же оформить директору минимальную зарплату. Это избавит от вопросов при проверках и позволит учесть эти 27 093 руб. в расходах на оплату труда (если это не противоречит правилам вашего налогового режима). Отчетность. Суммы начисленных взносов с «директорского» МРОТ должны найти отражение в Расчёте по страховым взносам (РСВ). Убедитесь, что в программе (1С и аналоги) настроены новые правила расчёта на 2026 год. Риски при дроблении бизнеса. Если в группе компаний директора формально числятся в «пустых» юрлицах без доходов, налоговая может обратить внимание на неуплату взносов с МРОТ и доначислить их в рамках борьбы с дроблением.

Мнение эксперта

Нововведение направлено на то, чтобы любой бизнес, имеющий руководителя, минимально участвовал в социальном страховании. Для владельцев малого бизнеса, которые совмещают управление с основной работой в другом месте, это дополнительный и не всегда очевидный расход.

Рекомендация: Проведите ревизию своих компаний. Если у вас есть юрлица «без жизни», где директор не получает доход, оцените целесообразность их сохранения. Возможно, проще их ликвидировать, чем платить взносы с МРОТ. Если же компания работает, но временно простаивает, лучше официально начислить директору минимальную зарплату и заплатить с неё налоги, чтобы избежать споров с ФНС и Социальным фондом.

Заключение

Изменения 2026 года делают бухгалтерский учёт более прозрачным, но требуют от бизнеса пересмотра старых схем экономии. «Директорский» МРОТ — это не просто новая цифра в законе, а маркер для налоговой: каждый руководитель в стране должен иметь минимальный социальный пакет. Будьте внимательны к деталям и заранее просчитывайте свои обязательства.