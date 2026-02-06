15 млн самозанятых ждут перемен: что скрывается за предложением сделать НПД постоянным

Предложение сделать режим самозанятых (НПД) постоянным звучит как хорошая новость. Но за ней скрывается неизбежный и дорогой для миллионов счет. «Навсегда» — не значит «дешево».

Иван Литвинов, глава объединения самозанятых, вчера заявил, что эксперимент удался: 15 млн человек, 3 трлн рублей оборот, 136 млрд налогов. Теперь режим хотят узаконить на постоянной основе и расширить на новые сферы, например, частные перевозки.

Звучит обнадеживающе? Вот что это значит на деле.

Фискальный медовый месяц закончен

Пять лет самозанятые жили в уникальных условиях: платили только 4-6% со всего дохода и не платили обязательных страховых взносов. Ни пенсионных, ни медицинских. Это была главная льгота, которая и привлекла миллионы.

Сделать режим постоянным, сохранив эту «дыру» в социальной системе, нельзя. Поэтому ключевое следствие узаконивания — введение обязательных страховых взносов.

Что обсуждают: либо фиксированный платеж (~1-2 тыс. руб. в месяц), либо небольшой процент от оборота. В любом случае, нагрузка вырастет минимум на 12-24 тыс. рублей в год для каждого.

Что будет на практике: три прямых последствия

Для самозанятого: меньше денег в кармане или выше цены. Чтобы сохранить текущий чистый доход, придется поднимать расценки для заказчиков. Тем, кто не сможет этого сделать (из-за конкуренции), придется мириться со снижением прибыли. Для бизнеса, который работает с самозанятыми: рост расходов и рисков. Услуги фрилансеров и подрядчиков подорожают. При этом ФНС уже не спускает глаз на схемы с фиктивной самозанятостью. Если инспекция докажет, что ваш «самозанятый» — это фактически наемный работник, компании доначислят НДФЛ, взносы за все время, штрафы и пени. Введение официальных взносов для НПД только усилит этот тренд. Для рынка труда: больше легальности, меньше «серых» схем. Режим перестанет быть налоговым убежищем и станет обычной, но упрощенной формой легальной работы на себя. Это повысит защищенность тех, кто действительно является независимым подрядчиком, и выведет из тени новые сферы (вроде частных извозчиков).

Бухгалтерам на заметку: готовьтесь к новым реалиям

Уже сейчас стоит провести аудит договоров ГПХ и проверить:

Нет ли в них признаков трудовых отношений (график, подчинение, регулярные выплаты).

Насколько экономически оправдана работа именно с самозанятым, а не с сотрудником или ИП.

Процедура расчетов (через приложение или банк) вряд ли сильно изменится. Но экономическая целесообразность такой работы — изменится кардинально.

Итог: Фраза «закрепить навсегда» — это не про стабильность текущих условий. Это про институционализацию режима со всеми вытекающими, то есть с полноценной фискальной нагрузкой. Бизнесу и самозанятым пора готовить бюджет к тому, что «налоговые каникулы» подходят к концу. Легальность скоро будет стоить дороже.

А как вы думаете, введение взносов для самозанятых — это справедливо? Поделитесь мнением в комментариях.