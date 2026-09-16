ЭТрН: 10 вопросов, которые гуглят перевозчики

С 1 сентября 2026 года электронная транспортная накладная стала обязательной. Бумага больше не работает. Но судя по вопросам, которые перевозчики задают в чатах и поисковиках, ясности до сих пор нет. Мы собрали самые частые вопросы и ответили на них.

1. Как получить КЭП для ИП?

КЭП (квалифицированная электронная подпись) для ИП оформляется бесплатно в налоговой по месту регистрации.

Что нужно:

паспорт,

СНИЛС,

USB-токен для записи ключа (стоит 1 500–3 000 ₽),

заявление.

Срок: 1 день.

Важно: КЭП действует 15 месяцев. Если истекает — продлить заранее.

2. Как подключить организацию к ЭТрН?

Подключение состоит из четырёх шагов:

Получить КЭП на руководителя или уполномоченного сотрудника. Выбрать оператора ЭДО — СБИС, Такском, Контур.Диадок, 1С-ЭДО. Заключить договор с оператором. Настроить 1С — обмен с оператором, автозаполнение, автоподписание.

Срок: от 1 дня до нескольких недель в зависимости от масштаба.

3. У меня есть Госключ. Что дальше?

Госключ даёт УНЭП (усиленную неквалифицированную электронную подпись). Для некоторых документов этого достаточно.

Но для ЭТрН нужно:

либо КЭП на руководителя,

либо УНЭП через Госключ для водителя (подтверждение погрузки и выгрузки).

Что делать:

Если вы ИП или руководитель — оформите КЭП в налоговой.

Если вы водитель — можете использовать Госключ для отметок.

4. Как подписывать ЭТрН, если ты ИП и водитель в одном лице?

Это одна из самых частых ситуаций.

Вариант 1: Вы ИП, сами за рулём. Тогда вы подписываете титулы Т2 и Т4 своей КЭП как перевозчик. Отдельная отметка водителя не нужна — вы и есть водитель.

Вариант 2: Вы ИП, но водитель — наёмный. Водитель ставит отметку (ПЭП) в приложении, а вы подписываете Т2 и Т4 своей КЭП.

Важно: ИП-водитель не ставит ПЭП отдельно. Он просто подписывает всё своей КЭП.

5. Как настроить автоматическое подписание в 1С?

Автоподписание нужно, если погрузки идут ночью или вы не хотите сидеть с телефоном.

Как это работает:

Водитель ставит отметку в приложении.

Система автоматически подписывает титул от имени перевозчика.

QR-код формируется автоматически.

Что нужно:

Настроить 1С или модуль ЭПД.

Установить правила автоподписания.

Провести тестовый рейс.

6. Как исправить ошибку в ЭТрН?

Если в титуле уже подписано и отправлено, но нашли ошибку — есть два пути:

Если ошибка некритичная — можно оставить как есть, но зафиксировать в пояснениях. Если критичная — оформляется корректировочный документ или новая ЭТрН.

Важно: не пытайтесь исправить задним числом. Это может быть расценено как недостоверные данные.

7. Через сколько должна быть сформирована и подписана ЭТрН?

По правилам:

ЭТрН создаётся до начала перевозки .

Титул Т1 (грузоотправитель) — до погрузки.

Титул Т2 (перевозчик) — при приёмке груза.

Титул Т3 (грузополучатель) — при получении.

Титул Т4 (перевозчик) — при выдаче груза.

Сроки подписания зависят от конкретной ситуации, но затягивать нельзя. Иначе — штрафы.

8. Кому не нужна ЭТрН?

ЭТрН не нужна, если:

перевозка для личных нужд,

перевозка грузов для собственных нужд компании,

покупатель забирает товар самовывозом на своём транспорте,

перевозка осуществляется в исключительных случаях, указанных в законе (сбой системы, отсутствие интернета в отдельных населённых пунктах).

Во всех остальных случаях — обязательна.

9. Наёмные водители от ИП с ЭТрН — как быть?

Если у ИП есть наёмные водители, то:

Водитель ставит отметку о погрузке и выгрузке (ПЭП) в приложении. ИП (перевозчик) подписывает титулы Т2 и Т4 своей КЭП. Водителю не нужна КЭП — он ставит простую отметку.

Важно: если водитель не оформлен — риск переквалификации в трудовые отношения. До 43% доначислений.

10. Будут ли штрафовать за отсутствие ЭТрН?

Да, будут. Но есть переходный период.

С 1 сентября 2026 налоговая не принимает бумажные накладные для подтверждения расходов и вычета НДС.

До 1 марта 2027 — для ГИБДД действует устное замечание.

С 1 марта 2027 — штрафы: до 50 000 ₽ для ИП, до 300 000 ₽ для юрлиц.

Что делать прямо сейчас

Получить КЭП. Подключить оператора ЭДО. Настроить 1С. Обучить водителей. Провести тестовый рейс.

Перевозчик спрашивает у бухгалтера:

— А если я не буду оформлять ЭТрН?

Бухгалтер:

— Тогда ты будешь платить не налоги, а штрафы.

Перевозчик:

— А в чём разница?

Бухгалтер:

— В размере.

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