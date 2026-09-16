ЭТрН: 10 вопросов, которые гуглят перевозчики
С 1 сентября 2026 года электронная транспортная накладная стала обязательной. Бумага больше не работает. Но судя по вопросам, которые перевозчики задают в чатах и поисковиках, ясности до сих пор нет. Мы собрали самые частые вопросы и ответили на них.
1. Как получить КЭП для ИП?
КЭП (квалифицированная электронная подпись) для ИП оформляется бесплатно в налоговой по месту регистрации.
Что нужно:
паспорт,
СНИЛС,
USB-токен для записи ключа (стоит 1 500–3 000 ₽),
заявление.
Срок: 1 день.
Важно: КЭП действует 15 месяцев. Если истекает — продлить заранее.
2. Как подключить организацию к ЭТрН?
Подключение состоит из четырёх шагов:
Получить КЭП на руководителя или уполномоченного сотрудника.
Выбрать оператора ЭДО — СБИС, Такском, Контур.Диадок, 1С-ЭДО.
Заключить договор с оператором.
Настроить 1С — обмен с оператором, автозаполнение, автоподписание.
Срок: от 1 дня до нескольких недель в зависимости от масштаба.
3. У меня есть Госключ. Что дальше?
Госключ даёт УНЭП (усиленную неквалифицированную электронную подпись). Для некоторых документов этого достаточно.
Но для ЭТрН нужно:
либо КЭП на руководителя,
либо УНЭП через Госключ для водителя (подтверждение погрузки и выгрузки).
Что делать:
Если вы ИП или руководитель — оформите КЭП в налоговой.
Если вы водитель — можете использовать Госключ для отметок.
4. Как подписывать ЭТрН, если ты ИП и водитель в одном лице?
Это одна из самых частых ситуаций.
Вариант 1: Вы ИП, сами за рулём. Тогда вы подписываете титулы Т2 и Т4 своей КЭП как перевозчик. Отдельная отметка водителя не нужна — вы и есть водитель.
Вариант 2: Вы ИП, но водитель — наёмный. Водитель ставит отметку (ПЭП) в приложении, а вы подписываете Т2 и Т4 своей КЭП.
Важно: ИП-водитель не ставит ПЭП отдельно. Он просто подписывает всё своей КЭП.
5. Как настроить автоматическое подписание в 1С?
Автоподписание нужно, если погрузки идут ночью или вы не хотите сидеть с телефоном.
Как это работает:
Водитель ставит отметку в приложении.
Система автоматически подписывает титул от имени перевозчика.
QR-код формируется автоматически.
Что нужно:
Настроить 1С или модуль ЭПД.
Установить правила автоподписания.
Провести тестовый рейс.
6. Как исправить ошибку в ЭТрН?
Если в титуле уже подписано и отправлено, но нашли ошибку — есть два пути:
Если ошибка некритичная — можно оставить как есть, но зафиксировать в пояснениях.
Если критичная — оформляется корректировочный документ или новая ЭТрН.
Важно: не пытайтесь исправить задним числом. Это может быть расценено как недостоверные данные.
7. Через сколько должна быть сформирована и подписана ЭТрН?
По правилам:
ЭТрН создаётся до начала перевозки.
Титул Т1 (грузоотправитель) — до погрузки.
Титул Т2 (перевозчик) — при приёмке груза.
Титул Т3 (грузополучатель) — при получении.
Титул Т4 (перевозчик) — при выдаче груза.
Сроки подписания зависят от конкретной ситуации, но затягивать нельзя. Иначе — штрафы.
8. Кому не нужна ЭТрН?
ЭТрН не нужна, если:
перевозка для личных нужд,
перевозка грузов для собственных нужд компании,
покупатель забирает товар самовывозом на своём транспорте,
перевозка осуществляется в исключительных случаях, указанных в законе (сбой системы, отсутствие интернета в отдельных населённых пунктах).
Во всех остальных случаях — обязательна.
9. Наёмные водители от ИП с ЭТрН — как быть?
Если у ИП есть наёмные водители, то:
Водитель ставит отметку о погрузке и выгрузке (ПЭП) в приложении.
ИП (перевозчик) подписывает титулы Т2 и Т4 своей КЭП.
Водителю не нужна КЭП — он ставит простую отметку.
Важно: если водитель не оформлен — риск переквалификации в трудовые отношения. До 43% доначислений.
10. Будут ли штрафовать за отсутствие ЭТрН?
Да, будут. Но есть переходный период.
С 1 сентября 2026 налоговая не принимает бумажные накладные для подтверждения расходов и вычета НДС.
До 1 марта 2027 — для ГИБДД действует устное замечание.
С 1 марта 2027 — штрафы: до 50 000 ₽ для ИП, до 300 000 ₽ для юрлиц.
Что делать прямо сейчас
Получить КЭП.
Подключить оператора ЭДО.
Настроить 1С.
Обучить водителей.
Провести тестовый рейс.
Перевозчик спрашивает у бухгалтера:
— А если я не буду оформлять ЭТрН?
Бухгалтер:
— Тогда ты будешь платить не налоги, а штрафы.
Перевозчик:
— А в чём разница?
Бухгалтер:
— В размере.
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